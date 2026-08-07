Sydney Sweeney ukazuje spodní prádlo a skáče z útesů. Obdivuje Toma Cruise

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  8:35aktualizováno  8:35
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Krom toho, že je v posledních letech známou hollywoodskou herečkou, je Sydney Sweeney také módní návrhářkou spodního prádla, které zvládá bez zábran předvádět na vlastním těle. V pauzách mezi natáčením se také věnuje celé řadě adrenalinových sportů.
Sydney Sweeney v reklamní kampaň pro svou značku spodního prádla Syrn (červenec 2026)
Sydney Sweeney v reklamní kampaň pro svou značku spodního prádla Syrn (červenec 2026)
Sydney Sweeney v reklamní kampaň pro svou značku spodního prádla Syrn (červenec 2026)
Sydney Sweeney při natáčení seriálu Euforie (2026)
40 fotografií

Aktuální video, které zveřejnila pod svou značkou SYRN, cílí na svůdný komplet podprsenky, kalhotek a podvazků. Sydney Sweeney je v tomto případě doplnila ještě párem průsvitných rukavic a černým kožešinovým boa.

Vlastní značku spodního prádla spustila letos v lednu a s každou další podobnou reklamou slaví úspěch. První kolekce se vyprodala již během pár minut a podle dostupných zdrojů jí vydělala na 18 milionů dolarů jen v prvním čtvrtletí.

syrn

Syd for Seductress

30. července 2026 v 19:04, příspěvek archivován: 6. srpna 2026 v 8:41
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Jakožto herečka v současné době pracuje na sci-fi filmu s názvem Gundam, který vzniká v koprodukci s Japonskem. Z Austrálie si mezi natáčením dopřála výlet na Nový Zéland, odkud pak sdílela záběry z extrémních sportů, jako je houpání se nad kaňonem v 134metrové výšce nebo noční bungee jumping, při němž ji doprovodil i přítel Scooter Braun.

Adrenalinová zábava pro ni ostatně není ničím neobvyklým. Už v pořadu Stephena Colberta na sebe prozradila, že jednou s přáteli do tří ráno popíjela v baru, načež ji v šest ráno čekal seskok padákem. Když moderátor zareagoval otázkou, zda skákala opilá, Sydney mu to odkývala. „Jo, trošku jsem se bála, že ze mě přitom něco vyjde. To bych pak z nebe nepadala jen já,“ vtipkovala.

Sydney Sweeney pózovala v prádle na ulici.

Záliba v extrémních sportech v ní vzbuzuje i chuť hrát v akčních filmech. Netají se například obdivem k Tomu Cruisovi, který je známý tím, že před kamerou zvládá i své kaskadérské kousky.

„Chtěla bych si stejně jako Tom Cruise taky všechnu kaskadéřinu odehrát. Prostě úplně leccos, na tisíc procent,“ rozplývá se herečka v příspěvku na síti X. „Jsem prostě závislák na adrenalinu, takže bych šla do všeho.“

28. ledna 2026
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