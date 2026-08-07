Sydney Sweeney ukazuje spodní prádlo a skáče z útesů. Obdivuje Toma Cruise

Aktuální video, které zveřejnila pod svou značkou SYRN, cílí na svůdný komplet podprsenky, kalhotek a podvazků. Sydney Sweeney je v tomto případě doplnila ještě párem průsvitných rukavic a černým kožešinovým boa.
Vlastní značku spodního prádla spustila letos v lednu a s každou další podobnou reklamou slaví úspěch. První kolekce se vyprodala již během pár minut a podle dostupných zdrojů jí vydělala na 18 milionů dolarů jen v prvním čtvrtletí.
Jakožto herečka v současné době pracuje na sci-fi filmu s názvem Gundam, který vzniká v koprodukci s Japonskem. Z Austrálie si mezi natáčením dopřála výlet na Nový Zéland, odkud pak sdílela záběry z extrémních sportů, jako je houpání se nad kaňonem v 134metrové výšce nebo noční bungee jumping, při němž ji doprovodil i přítel Scooter Braun.
Adrenalinová zábava pro ni ostatně není ničím neobvyklým. Už v pořadu Stephena Colberta na sebe prozradila, že jednou s přáteli do tří ráno popíjela v baru, načež ji v šest ráno čekal seskok padákem. Když moderátor zareagoval otázkou, zda skákala opilá, Sydney mu to odkývala. „Jo, trošku jsem se bála, že ze mě přitom něco vyjde. To bych pak z nebe nepadala jen já,“ vtipkovala.
Záliba v extrémních sportech v ní vzbuzuje i chuť hrát v akčních filmech. Netají se například obdivem k Tomu Cruisovi, který je známý tím, že před kamerou zvládá i své kaskadérské kousky.
„Chtěla bych si stejně jako Tom Cruise taky všechnu kaskadéřinu odehrát. Prostě úplně leccos, na tisíc procent,“ rozplývá se herečka v příspěvku na síti X. „Jsem prostě závislák na adrenalinu, takže bych šla do všeho.“
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28. ledna 2026