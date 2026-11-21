Sydney Sweeney pro vánoční kampaň své značky spodního prádla zapózovala v bílém krajkovém kompletu. Outfit doplnila poloprůsvitnými bílými punčochami s krajkovým lemem a bílými krajkovými lodičkami. Herečka sedí v zasněžené krajině na červeném sametovém plášti zdobeném kožešinou.
„První vločky sezony svůdnosti,“ stojí v popisku příspěvku, který značka spodního prádla doplnila bílým srdcem. Fotky na Instagramu sdílela také herečka.
V komentářích se okamžitě objevila řada pochval. „Znovu to dokázala, nemůžu tomu uvěřit!“ napsal jeden z fanoušků. Další příznivci však nezůstali jen u obdivu k fotografiím. Začali herečku navrhovat na roli v další bondovce. „Byla bys dokonalá jako příští bondgirl!“ napsal jeden z nich.
Nová série fotografií přichází pár týdnů poté, co Sweeney čelila kritice kvůli jiné vánoční kampani. Herečka si pochutnává na zmrzlinovém poháru podobně jako Kevin McCallister, kterého ve filmu Sám doma ztvárnil Macaulay Culkin. Následně zapíná televizi, na jejíž obrazovce se objevují další podoby herečky. Převlékla se za známé dětské postavy, mimo jiné za Cindy Lou Who z filmu Grinch. Některým lidem se však způsob zpracování nelíbil. Reklamu označili za znepokojivou a herečku obvinili ze sexualizace dětských filmových postav. „Tohle přece není normální. Cindy je ve filmu sotva dvanáct let,“ napsal jeden z kritických komentujících.
Nešlo přitom o první podobnou kontroverzi v kariéře herečky. Už v září se stala terčem kritiky kvůli reklamě na sázkovou aplikaci Novig, pro kterou pózovala nahá a tělo si zakrývala pouze strategicky rozmístěným sportovním vybavením. Ozvali se také sportovci z různých zemí, kteří jí vyčítali, že sexualizuje ženský sport.
Značku Syrn uvedla Sweeney na trh letos v lednu. Při její prezentaci mluvila o vlastních zkušenostech s výběrem podprsenek a o tom, jak důležité je, aby prádlo dobře sedělo různým typům postav. V rozhovorech a propagačních materiálech zdůrazňovala, že chce navrhovat kousky, které by sama ráda nosila.
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11. září 2026