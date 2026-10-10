První večer letošní StarDance patřil seznamování diváků s jednotlivými páry i jejich tanečními schopnostmi. Soutěžící se představili v choreografiích, na kterých v posledních týdnech intenzivně pracovali. Na parketu nechyběla čača, samba ani waltz.
Oproti předchozí řadě se částečně obměnila čtyřčlenná porota. Vrátil se do ní tanečník a choreograf Zdeněk Chlopčík, který v minulém ročníku chyběl. Pokračují Tatiana Drexler a Richard Genzer a novou posilou se stala choreografka Jana Burkiewiczová.
Návrat Zdeňka Chlopčíka do poroty StarDance provázela také jedna zajímavost. Zatímco ostatní porotci se objevovali v upoutávkách a Chlopčík chyběl i na tiskové konferenci, diváci se vysvětlení dočkali až při zahájení přímého přenosu.
Moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková objasnili, že porotce měl v posledních týdnech povinnosti spojené s komunálními volbami a kandidoval v obci Malenovice na Frýdecko-Místecku za uskupení MALENOVICE SOBĚ. Podle volebních výsledků zůstává v zastupitelstvu obce a je nadále místostarostou Malenovic.
Zahajovací večer odstartovala čača, kterou na skladbu Where Is My Husband od Raye zatančili zpěvačka Marta Jandová a Martin Prágr. Svou dceru z hlediště podporoval její otec, muzikant Petr Janda ze skupiny Olympic. Dorazil také zpěvaččin manžel a tchán.
Hodnocení poroty: 18 bodů
Herečka Sara Prachař Sandeva a její taneční partner Daniel Makovec zvolili waltz na píseň The Last Waltz. „Máte štěstí na fantastického tanečníka. Vzbuzuje důvěru, kterou byste měla více využít, uvolnit vršek těla a nechat se vést. Chce to také zlepšit práci chodidel,“ zhodnotila jejich vystoupení porotkyně Tatiana Drexler.
Hodnocení poroty: 20 bodů
Herec Thomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová zatančili sambu na skladbu Straight to Memphis. „Trochu uber s těmi kyčlemi a budeš vypadat líp,“ poradil Pšeničkovi porotce Zdeněk Chlopčík. Richard Genzer naopak výkon ocenil: „Pro mě to mělo energii a bylo to skvělý.“
Hodnocení poroty: 20 bodů
Tenista Radek Štěpánek a Vanda Bartošová Dětinská se představili s čačou na píseň Should I Stay or Should I Go. „Buď jste strašný dříč, nebo máte výbornou pohybovou paměť,“ poznamenala porotkyně Jana Burkiewiczová. „Když jsi tančil sám, bylo to výborné, ve chvílích, kde byla potřeba spolupracovat s partnerkou, tam občas byla trochu vidět nejistota, ale jinak super,“ zhodnotil výkon Zdeněk Chlopčík.
Hodnocení poroty: 20 bodů
Herec Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková předvedli waltz na skladbu I Wonder Why. „Už několikrát jsem říkal, že se jménem Mátonoha se do taneční soutěže přihlásí jen šílenec,“ vtipkoval Genzer. Ale bylo to moc fajn,“ uznal. Vystoupení pozitivně ohodnotila také Tatiana Drexler.
Hodnocení poroty: 23 bodů
Herečka Luciana Tomášová a Robin Ondráček zatančili sambu na známou píseň La Bamba. „V sambě by to chtělo trochu neťapkat tolik shora a v rychlejších variacích rychleji a více propínat kolena. Ale tančila jsi fantasticky celým tělem, byla to nádherná samba a bylo vidět, že si to užíváš,“ pochválil Lucianu porotce Zdeněk Chlopčík.
Hodnocení poroty: 27 bodů
Zpěvák Tomáš Polák a Adriana Mašková si připravili čaču na skladbu She’s a Lady. „Viděla jsem něco, co jsem dlouho neviděla. Byly tam kroky, hýbání a občas i ten tanec. Jak to říct? Vlastně je dobře, že jste vytvořili tak velký prostor pro to se zlepšovat,“ ohodnotila výkon choreografka Jana Burkiewiczová. „Moc tance tam nebylo,“ dodal porotce Richard Genzer k porotou nejhůře hodnocenému výkonu večera.
Hodnocení poroty: 11 bodů
Herec a zpěvák Vojtěch Dyk a Catharina Málek zvolili sambu na skladbu Faith. „O mně je známo, že nenávidím talentované lidi, a děkuji České televizi, že v každém ročníku zašlape mé ego níž a níž. Byl to nejlepší tanec večera,“ ocenil vystoupení Richard Genzer. „Byl to krásný tanec i choreografie. Jediné, co bych vytkl, je, že jsi byl až příliš soustředěný. Zkus do toho příště dát více výrazu a bude to fantastické,“ dodal Zdeněk Chlopčík.
Hodnocení poroty: 30 bodů
Kaskadérka Hanka Dvorská a Michal Kurtiš uzavřeli seznam párů čačou na píseň Get Up Offa That Thing. „Je úžasné, s jakou obrovskou energií do toho Hanko jdete, tanec ale potřebuje více kontroly, chce to zapojit hlavu a přemýšlet více o technice a krocích,“ ohodnotil Chlopčík.
Hodnocení poroty: 17 bodů
Petra Nesvačilová a Filip Hudlický si na rozloučenou připravili nesoutěžní, porotou nebodovanou upravenou verzi waltzu na píseň Anywhere but Here. Herečka soutěž kvůli zraněnému kotníku předčasně opouští a končí, potřebuje nejméně několik týdnů na zotavení.
StarDance se na televizní obrazovky vrátila po dvouleté pauze. Vítězem třinácté řady vysílané v roce 2024 se stal herec Oskar Hes, který tančil s Kateřinou Bartuněk Hrstkovou. V loňském roce nahradila televizní show akce StarDance Tour, během níž se bývalí účastníci soutěže představili divákům v několika českých městech. Výtěžek z turné putoval na charitu.
Finálový večer letošní StarDance je naplánován na 12. prosince. Eben a Kostková stáli před kamerami na tanečním parketu divácky oblíbené show poprvé v roce 2006, kdy Česká televize uvedla první řadu pořadu. Po dvaceti letech letos oznámili, že jejich společná cesta soutěží se po tomto ročníku uzavře.
Taneční soutěž má původ ve Velké Británii. Tamní veřejnoprávní stanice BBC uvedla pořad Strictly Come Dancing v roce 2004. Česká televize následovala o dva roky později s českou verzí StarDance, která se postupně zařadila mezi její nejsledovanější zábavní pořady. Finálový večer předchozí řady v prosinci 2024 sledovalo 1,876 milionu diváků starších čtyř let. Samotné rozhodnutí o vítězi si nenechalo ujít ještě více lidí, a to 1,917 milionu.
Česká televize letos v březnu koupila od BBC nová vysílací práva pro další ročníky StarDance. Podle serveru Mediář ji licence vyšla na 330 tisíc liber, tedy v přepočtu na více než devět milionů korun. Nákup vyvolal také debatu o tom, jaké pořady mají patřit do nabídky veřejnoprávní televize. Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) uvedl, že StarDance do veřejnoprávní televize nepatří.