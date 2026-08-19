Miss World 2006 Taťána Kuchařová v posledních týdnech střídá návštěvy českých měst s cestami k moři a na Instagramu se s fanoušky dělí o prázdninové fotografie. V červenci zavítala například do Českého Krumlova, kde si podle svých vlastních slov užila jeden z nejkrásnějších výletů do tohoto malebného jihočeského města a zveřejnila fotografie z historického centra i okolí krumlovského zámku.
Několik dní v červenci strávila pracovně v Karlových Varech, kam zavítala během jubilejního 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu a nechyběla u několika společenských a módních akcí.
Fanoušky modelky zaujaly nyní na Instagramu fotografie z Chorvatska, na kterých má Kuchařová jednodílné červené plavky, sluneční brýle a vyrazila na loď. Na jednom ze snímků pózuje s mokrými vlasy u zábradlí, na dalších si užívá slunce a koupání v průzračné vodě.
Jako již mnohokrát řeší lidé v posledních měsících opět modelčinu postavu a vzhled. Kuchařová už v minulosti zveřejňovala fotografie v plavkách, které vyvolávaly jak pochvalné, tak kritické reakce. V roce 2023 v jednom z rozhovorů uvedla, že její fotografie v plavkách rozdělují diskutující pravidelně na dva tábory.
Jedni její vzhled chválí, jiní komentují, že podle jejich představ takto nevypadá postava modelky. Sama Kuchařová na svých sociálních sítích dlouhodobě ukazuje i fotografie, na kterých se nesnaží působit dokonale nebo vyretušovaně.
Taťána Kuchařová patří k nejúspěšnějším českým modelkám. V roce 2006 se stala Miss České republiky a následně také první Češkou, která získala titul Miss World. Korunku převzala 30. září 2006 ve Varšavě, kde tehdy jako osmnáctiletá studentka zvítězila v konkurenci soutěžících z celého světa.
Významnou součástí jejího života byl také vztah s hudebníkem Ondřejem Gregorem Brzobohatým. Dvojice se vzala 30. června 2016. Manželství však skončilo a v březnu 2022 byl rozvod dokončen.
Po rozvodu následoval veřejně sledovaný spor kolem církevního sňatku a intimních informací, které získal a zveřejnil bulvár. Kuchařová tvrdila, že je médiím neposkytla, zatímco Brzobohatý ji obvinil z poškození své pověsti. V lednu 2026 pak soud rozhodl, že Kuchařová má Brzobohatému zaplatit odškodné 250 tisíc korun a omluvit se za nepravdivá tvrzení, která o něm uvedla v církevní žalobě.