Taťána Kuchařová ukázala fotky z utajené svatby. Přály jí Agáta i Ornella

„S pokorou, vděčností a obrovskou radostí vstupujeme do další kapitoly naší cesty…,“ napsala světová Miss World 2006 na Instagramu k fotkám, které pořídila fotografka Greta Konečná Blumajerová.
Nevěsta měla bílé šaty od návrhářky Zuzany Lešák Černé a o make-up se postarala vizážistka hvězd Ivana Tokárska.
Pod příspěvkem, který během pár hodin nasbíral tisíce lajků se objevily gratulace i od známých tváří. Novomanželům popřála druhá česká světová Miss World Krystyna Pyszková, modelky Karolína Mališová a Renata Langmannová, influencerka Agáta Hanychová i její bývalá parťačka Ornella Koktová, nebo její manžel Josef Kokta.
Nechybí ani gratulace od Kuchařové oblíbené módní návrhářky Ivany Mentlové nebo herečky Kristýny Leichtové. „Blahopřeji! Ať jste šťastni,“ napsala producentka Olga Menzelová.
Modelka si pro svatbu vybrala Státní zámek Opočno. V městě totiž vyrůstala a často o něm mluví jako o svém domově. Před třemi lety se v zámeckém areálu vdávala i její mladší sestra Kristýna, která si svého manžela Ondřeje Přibyla vzala v Kostele Nejsvětější Trojice.
Prvním manželem světové královny krásy byl hudebník Ondřej Brzobohatý. Vzali se 30. června 2016 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v areálu premonstrátského Strahovského kláštera v Praze.
Jejich manželství však nevydrželo, koncem roku 2021 oznámili rozchod a v roce 2022 byli oficiálně rozvedeni. Tahanice o zrušení církevního sňatku provázelo praní špinavého prádla exmanželů v bulváru.
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9. června 2024