Taťána Kuchařová se tajně znovu vdala. Vzala si přítele Ondřeje

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  14:55
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Taťána Kuchařová (Praha, 4. května 2023)

Taťána Kuchařová (Praha, 4. května 2023) | foto: Gréta Blumajerová

Ondřej Gregor Brzobohatý a Taťána Kuchařová (2014)
Svatební fotografie Taťány Kuchařové a jejího Ondřeje.
Ondřej Brzobohatý a Taťána Kuchařová se vzali 30. června 2016.
Taťána Kuchařová v New Yorku
34 fotografií
Miss World 2006 Taťána Kuchařová se v tichosti znovu vdala. Její druhý manžel se jmenuje Ondřej, stejně jako první choť Ondřej Brzobohatý. Informaci o svatbě přinesl web Expres.cz.

Modelka Taťána Kuchařová svůj vztah s doktorem a majitelem prestižní stomatologické kliniky tajila. Podle informací Expresu se vzali na Státním zámku Opočno (fotografii si můžete prohlédnout tady). Na svatební fotce je zachycený první polibek novomanželů a je na ni vidět i tatínek nevěsty.

Modelka v Opočně vyrůstala a opakovaně o něm mluvila jako o svém domově. I zámek označila za svou velkou srdcovku. Před třemi lety se v zámeckém areálu vdávala i její mladší sestra Kristýna, která si Ondřeje Přibyla vzala v Kostele Nejsvětější Trojice.

Ondřej Brzobohatý a Taťána Kuchařová se vzali 30. června 2016.

Prvním manželem světové královny krásy byl hudebník Ondřej Brzobohatý. Vzali se 30. června 2016 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v areálu premonstrátského Strahovského kláštera v Praze.

Jejich manželství však nevydrželo, koncem roku 2021 oznámili rozchod a v roce 2022 byli oficiálně rozvedeni. Tahanice o zrušení cirkevního sňatku provázelo praní špinavého prádla exmanželů v bulváru.

23. ledna 2026

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