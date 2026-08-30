Taťána Kuchařová se tajně znovu vdala. Vzala si přítele Ondřeje

Modelka Taťána Kuchařová svůj vztah s doktorem a majitelem prestižní stomatologické kliniky tajila. Podle informací Expresu se vzali na Státním zámku Opočno (fotografii si můžete prohlédnout tady). Na svatební fotce je zachycený první polibek novomanželů a je na ni vidět i tatínek nevěsty.
Modelka v Opočně vyrůstala a opakovaně o něm mluvila jako o svém domově. I zámek označila za svou velkou srdcovku. Před třemi lety se v zámeckém areálu vdávala i její mladší sestra Kristýna, která si Ondřeje Přibyla vzala v Kostele Nejsvětější Trojice.
Prvním manželem světové královny krásy byl hudebník Ondřej Brzobohatý. Vzali se 30. června 2016 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v areálu premonstrátského Strahovského kláštera v Praze.
Jejich manželství však nevydrželo, koncem roku 2021 oznámili rozchod a v roce 2022 byli oficiálně rozvedeni. Tahanice o zrušení cirkevního sňatku provázelo praní špinavého prádla exmanželů v bulváru.
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23. ledna 2026