Už jsou svoji. Taylor Swift a Travis Kelce uzavřeli sňatek ještě před megaoslavou

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  9:26aktualizováno  9:26
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Taylor Swift a Travis Kelce oznámili své zasnoubení 26. srpna 2025.

Taylor Swift a Travis Kelce oznámili své zasnoubení 26. srpna 2025. | foto: Reuters

Taylor Swift a Travis Kelce oznámili své zasnoubení 26. srpna 2025.
Taylor Swift a Travis Kelce oznámili své zasnoubení 26. srpna 2025.
Taylor Swift a Travis Kelce oznámili své zasnoubení 26. srpna 2025.
Taylor Swift a Travis Kelce oznámili své zasnoubení 26. srpna 2025.
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Americká popová hvězda Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Travis Kelce úředně uzavřeli sňatek ještě před svatebními oslavami v Madison Square Garden. Ty mají vyvrcholit v pátek večer amerického času (v sobotu nad ránem SELČ). O jejich sňatku napsal web deníku New York Post s odvoláním na řadu zdrojů.

Americká média informovala, že pár oslaví svatbu v pátek s tisícovkou hostů, již ve čtvrtek ale uspořádal komornější akci pro stovku lidí.

Zpěvačka, která se letos ve svých 36 letech stala nejmladší ženou uvedenou do Síně slávy skladatelů, a stejně starý trojnásobný šampion Super Bowlu, se zasnoubili loni v srpnu. Svatební slib si podle NYT řekli v soukromí před několika svědky.

Taylor Swift a Travis Kelce oznámili své zasnoubení 26. srpna 2025.

Během příprav na svatební oslavy tento týden věnoval pár podle svého prohlášení 26 milionů dolarů (v přepočtu 550 milionů korun) rozličným charitám z New Yorku i odjinud.

Médii i fanoušky očekávaná velká svatební oslava začne podle agentury AP v pátek v 17:00 místního času (23:00 SELČ). Mezi hosty by se měly objevit celebrity jako zpěvák Ed Sheeran, zpěvačka Selena Gomezová, herečka Emma Stone či modelka Gigi Hadidová a další.

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