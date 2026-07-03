Americká média informovala, že pár oslaví svatbu v pátek s tisícovkou hostů, již ve čtvrtek ale uspořádal komornější akci pro stovku lidí.
Zpěvačka, která se letos ve svých 36 letech stala nejmladší ženou uvedenou do Síně slávy skladatelů, a stejně starý trojnásobný šampion Super Bowlu, se zasnoubili loni v srpnu. Svatební slib si podle NYT řekli v soukromí před několika svědky.
Během příprav na svatební oslavy tento týden věnoval pár podle svého prohlášení 26 milionů dolarů (v přepočtu 550 milionů korun) rozličným charitám z New Yorku i odjinud.
Médii i fanoušky očekávaná velká svatební oslava začne podle agentury AP v pátek v 17:00 místního času (23:00 SELČ). Mezi hosty by se měly objevit celebrity jako zpěvák Ed Sheeran, zpěvačka Selena Gomezová, herečka Emma Stone či modelka Gigi Hadidová a další.