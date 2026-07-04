Obřad vedl dlouholetý přítel novomanželů, herec a komik Adam Sandler. Taylor během svatby neměla družičky, roli družby zastal její bratr Austin Swift. Travisovým svědkem byl jeho starší bratr Jason Kelce, bývalá hvězda NFL a spoluautor populárního podcastu New Heights.
Přípravy na jednu z nejočekávanějších svateb roku přitahovaly pozornost už od čtvrtka. Okolí Madison Square Garden se proměnilo v přísně střeženou zónu, ulice zaplnily limuzíny a bezpečnostní složky. Před arénou se začali scházet fanoušci i fotografové, zatímco uvnitř platila přísná pravidla – nikdo z hostů, personálu ani ochranky nesměl používat mobilní telefon. Podle zahraničních médií navíc všichni pozvaní podepsali dohodu o mlčenlivosti.
Na svatbu dorazila řada známých tváří. Mezi příchozími byli například Jennifer Lopezová, Ed Sheeran, Hugh Grant, Bradley Cooper, Ethan Hawke nebo Jason Sudeikis. Dorazili také Gigi Hadidová s Bradleym Cooperem, Selena Gomezová, Steven Spielberg či dlouholetí hudební spolupracovníci Taylor Swift Jack Antonoff, Max Martin, Shellback a Aaron Dessner. Naopak pozvaný zpěvák Harry Styles podle dostupných informací chyběl kvůli pracovním povinnostem.
Oslava měla podle zahraničních médií přivítat zhruba tisíc hostů a trvat až do ranních hodin. Atmosféru podtrhl i nápis „JUST&T MARRIED!“, který se po obřadu rozsvítil na obrazovce před Madison Square Garden. Na počest novomanželů se navíc rozsvítila světle modře vrcholová část slavné Empire State Building.
Pozornost vzbudily také svatební outfity. Podle informací zahraničních médií oblékli Taylor i Travis modely vytvořené na míru módním domem Dior pod vedením návrháře Jonathana Andersona. Zpěvačka je doplnila šperky Cartier a střevíčky Christian Louboutin. Oficiální fotografie ze svatby zatím novomanželé nezveřejnili.
Milostný příběh dvojice začal v létě roku 2023. Kelce tehdy navštívil koncert Taylor Swift během turné Eras Tour a pokusil se jí předat náramek přátelství se svým telefonním číslem. Přestože se s ní tehdy osobně nesetkal, historku později popsal ve svém podcastu New Heights. Právě ta zpěvačku zaujala natolik, že ho sama kontaktovala.
Veřejně svůj vztah potvrdili v září 2023, kdy Taylor překvapila fanoušky návštěvou zápasu Kansas City Chiefs. Od té doby se stali jedním z nejsledovanějších párů světového showbyznysu. V roce 2025 oznámili zásnuby a nyní svůj vztah završili svatbou, kterou americká média označují za jednu z největších společenských událostí posledních let.