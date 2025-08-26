Zpěvačka Taylor Swift a americký fotbalista Travis Kelce oznámili zasnoubení

„Vaše učitelka angličtiny a váš učitel tělocviku se budou brát,“ napsal slavný pár a připojil fotografii, jak 35letý Kelce žádá stejně starou Swift o ruku.
Za necelých 20 minut jejich příspěvek nasbíral více než 1,8 milionu palců nahoru, všiml si Reuters.
Jak napsal server People, Swift s Kelcem spolu začali chodit v roce 2023. V červenci toho roku Kelce viděl zpěvačku vystupovat na stadionu Arrowhead, kde hraje jeho tým, v rámci jejího turné Eras.
V září ji pozval na jeden ze svých zápasů a jejich vztah se začal rozvíjet. Oficiálně ho potvrdili v říjnu 2023, kdy přišli ruku v ruce na večírek po pořadu Saturday Night Live.
Kelce se objevuje na zpěvaččiných koncertech a ona zase pravidelně navštěvuje jeho zápasy.
Popová hvězda začala svou pěveckou kariéru v 16 letech jako country písničkářka a postupem času se zařadila mezi nejúspěšnější zpěvačky. Její celkové jmění podle magazínu Forbes dosahuje 1,6 miliardy dolarů (asi 33,7 miliardy korun).