Zpěvačka Taylor Swift a americký fotbalista Travis Kelce oznámili zasnoubení

  20:25aktualizováno  20:25
Americká zpěvačka Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Travis Kelce oznámili své zasnoubení. Na Instagramu zveřejnili pět fotografií ze zahrady s květinami a popiskem, že se budou brát. Pár tvoří dva roky.
Taylor Swift a její partner Travis Kelce | foto: Profimedia.cz

Zpěvačka Taylor Swift a její partner Travis Kelce (Bahamy, 21. března 2024)
„Vaše učitelka angličtiny a váš učitel tělocviku se budou brát,“ napsal slavný pár a připojil fotografii, jak 35letý Kelce žádá stejně starou Swift o ruku.

Za necelých 20 minut jejich příspěvek nasbíral více než 1,8 milionu palců nahoru, všiml si Reuters.

Jak napsal server People, Swift s Kelcem spolu začali chodit v roce 2023. V červenci toho roku Kelce viděl zpěvačku vystupovat na stadionu Arrowhead, kde hraje jeho tým, v rámci jejího turné Eras.

V září ji pozval na jeden ze svých zápasů a jejich vztah se začal rozvíjet. Oficiálně ho potvrdili v říjnu 2023, kdy přišli ruku v ruce na večírek po pořadu Saturday Night Live.

Kelce se objevuje na zpěvaččiných koncertech a ona zase pravidelně navštěvuje jeho zápasy.

Popová hvězda začala svou pěveckou kariéru v 16 letech jako country písničkářka a postupem času se zařadila mezi nejúspěšnější zpěvačky. Její celkové jmění podle magazínu Forbes dosahuje 1,6 miliardy dolarů (asi 33,7 miliardy korun).

