„Konečně na vás ve Foru Karlín perfektně uvidím! Je to přesně pět měsíců od operace a chci vám ukázat, jak to celé probíhalo,“ napsala zpěvačka na Instagramu.
Uvedla, že k operaci ji nevedly pouze estetické důvody. „Víčka mi padala a tlačila na oči, což mě začalo poslední dva roky dost obtěžovat a oči byly unavené,“ vysvětlila. Svou zkušenost se zákrokem popsala Kerndlová jako velmi pozitivní. „Jít na operaci horních víček bylo jedno z nejlepších rozhodnutí. Nic mě nebolelo, hojení je rychlé a výsledek velmi brzy viditelný,“ říká.
Kerndlová také zdůraznila, že vhodnost zákroku podle ní nesouvisí pouze s věkem, ale jde o individuální záležitost, kterou má vždy posoudit lékař. „Mně byla doporučena a jsem ráda, že jsem to déle neodkládala,“ uvedla.
Tereza Kerndlová je dcerou známého zpěváka Ladi Kerndla a k hudbě měla blízko už od dětství. V osmi letech začala vystupovat se svým otcem a jeho orchestrem.
Do širšího povědomí se dostala jako členka dívčí skupiny Black Milk, kterou tvořila společně s Terezou Černochovou a Helenou Zeťovou. Skupina v roce 2002 získala Českého slavíka v kategorii Objev roku. V roce 2005 Kerndlová skupinu opustila a následně se vydala na sólovou dráhu.
Výrazným momentem její sólové kariéry byla účast v soutěži Eurovision Song Contest. V roce 2008 reprezentovala Českou republiku v Bělehradě s písní Have Some Fun. Do finále se tehdy neprobojovala.
Tereza Kerndlová je od roku 2013 vdaná za Reného Mayera. Pár se seznámil v roce 2004. Mayer se podílel také na její profesní kariéře jako manažer, psal pro ni texty písní a režíroval některé její videoklipy.
Kerndlová letos slaví 25 let na hudební scéně a 6. října oslaví také své 40. narozeniny. Jubileum spojí s koncertem ve Foru Karlín, který se uskuteční 10. října 2026.