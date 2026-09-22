Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tereza Kerndlová podstoupila operaci víček, zpěvačka ukázala fotky před a po

  10:59aktualizováno  10:59
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Zpěvačka Tereza Kerndlová zveřejnila také snímky z průběhu hojení po zákroku....

Zpěvačka Tereza Kerndlová zveřejnila také snímky z průběhu hojení po zákroku. (září 2026) | foto: Instagram @terezakerndlova

Tereza Kerndlová podstoupila před pěti měsíci operaci horních víček. (září 2026)
Tereza Kerndlová ukázala fotografie před operací víček.
Tereza Kerndlová ukázala fotografie před operací víček. (září 2026)
Zpěvačka Tereza Kerndlová zveřejnila také snímky z průběhu hojení po zákroku.
50 fotografií
Zpěvačka Tereza Kerndlová (39) otevřeně promluvila o plastické operaci horních víček. Zákrok podstoupila před pěti měsíci a nyní zveřejnila fotografie před operací, z průběhu hojení i výsledku. Důvod podle jejích slov nebyl pouze estetický.

„Konečně na vás ve Foru Karlín perfektně uvidím! Je to přesně pět měsíců od operace a chci vám ukázat, jak to celé probíhalo,“ napsala zpěvačka na Instagramu.

Uvedla, že k operaci ji nevedly pouze estetické důvody. „Víčka mi padala a tlačila na oči, což mě začalo poslední dva roky dost obtěžovat a oči byly unavené,“ vysvětlila. Svou zkušenost se zákrokem popsala Kerndlová jako velmi pozitivní. „Jít na operaci horních víček bylo jedno z nejlepších rozhodnutí. Nic mě nebolelo, hojení je rychlé a výsledek velmi brzy viditelný,“ říká.

Kerndlová také zdůraznila, že vhodnost zákroku podle ní nesouvisí pouze s věkem, ale jde o individuální záležitost, kterou má vždy posoudit lékař. „Mně byla doporučena a jsem ráda, že jsem to déle neodkládala,“ uvedla.

Zpěvačka Tereza Kerndlová zveřejnila také snímky z průběhu hojení po zákroku. (září 2026)
Tereza Kerndlová podstoupila před pěti měsíci operaci horních víček. (září 2026)
Tereza Kerndlová ukázala fotografie před operací víček.
Tereza Kerndlová ukázala fotografie před operací víček. (září 2026)
50 fotografií

Tereza Kerndlová je dcerou známého zpěváka Ladi Kerndla a k hudbě měla blízko už od dětství. V osmi letech začala vystupovat se svým otcem a jeho orchestrem.

Do širšího povědomí se dostala jako členka dívčí skupiny Black Milk, kterou tvořila společně s Terezou Černochovou a Helenou Zeťovou. Skupina v roce 2002 získala Českého slavíka v kategorii Objev roku. V roce 2005 Kerndlová skupinu opustila a následně se vydala na sólovou dráhu.

Výrazným momentem její sólové kariéry byla účast v soutěži Eurovision Song Contest. V roce 2008 reprezentovala Českou republiku v Bělehradě s písní Have Some Fun. Do finále se tehdy neprobojovala.

Tereza Kerndlová je od roku 2013 vdaná za Reného Mayera. Pár se seznámil v roce 2004. Mayer se podílel také na její profesní kariéře jako manažer, psal pro ni texty písní a režíroval některé její videoklipy.

Kerndlová letos slaví 25 let na hudební scéně a 6. října oslaví také své 40. narozeniny. Jubileum spojí s koncertem ve Foru Karlín, který se uskuteční 10. října 2026.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.