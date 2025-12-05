Otec Meghan Markle podstoupil amputaci nohy. Šlo mu o život, popsal jeho syn

  15:33aktualizováno  15:33
Otec Meghan Markle (81) podstoupil život zachraňující operaci, při níž mu lékaři amputovali levou nohu pod kolenem. K zákroku museli přistoupit poté, co končetina kvůli ucpaným cévám zčernala a začala odumírat. Obéznímu diabetikovi dlouhodobě komplikují život i další zdravotní problémy.
Thomas Markle v pořadu Good Morning Britain (Londýn, 18. června 2018)

Thomas Markle v pořadu Good Morning Britain (Londýn, 18. června 2018) | foto: Profimedia.cz

Thomas Markle byl v tomto týdnu převezen do nemocnice poté, co se mu udělalo zle v jeho domě na Filipínách, kde už rok žije. Ve středu podstoupil operaci a byl přeložen na jednotku intenzivní péče.

Thomas Markle s dcerou Meghan. Ta s ním před svatbou v roce 2018 přerušila veškeré kontakty.

Zprávu médiím oznámil jeho syn Thomas Markle mladší: „Nebyla žádná jiná možnost. Bylo mi řečeno, že mu jde o život a noha musí být okamžitě amputována, jinak dojde k otravě krve. Můj táta je velmi statečný. Stalo se to všechno velmi rychle. Noha mu nejprve zmodrala a pak začala černat. Vzal jsem ho do místní nemocnice, udělali mu nějaké skeny a ultrazvuk a řekli, že je nutné nohu okamžitě amputovat,“ popsal nevlastní bratr Meghan Markle.

Syn Thomase Markla vyjádřil také naději, že Meghan projeví soucit, ozve se svému otci a podpoří ho v jednom z nejhorších období jeho života. „Táta stále ještě nemá vyhráno, mohou přijít komplikace či infekce, je v opravdu velmi vážném stavu,“ dodal.

Meghan se s otcem nestýká od její svatby s Harrym. Thomas Markle nemohl na svatbu přijet, protože krátce předtím prodělal v roce 2018 dva infarkty. Místo něj roli převzal tehdejší princ Charles, dnes už král Karel III.

Podle Thomase s ním dcera přerušila kontakt poté, co během telefonátu s princem Harrym náhle zavěsil. „Zotavoval jsem se tehdy z infarktu, ležel jsem v posteli a oni mi telefonovali a říkali mi věci, které mě velmi zraňovaly. Vinili mě za to, že ležím v nemocniční posteli a zotavuji se z infarktu,“ uvedl.

Thomas Markle trpí v posledních letech řadou závažných zdravotních problémů, prodělal i mrtvici a několik infarktů. Po deseti letech života v Mexiku se letos v lednu přestěhoval na Filipíny.

