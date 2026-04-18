Jak na tiché tepelné čerpadlo, které nebude rušit vás ani sousedy?

Pochopení rozdílů mezi akustickým výkonem a tlakem, stejně jako znalost hygienických limitů, je pro investora nezbytné k zajištění bezproblémového soužití v sousedství.
Akustický výkon vs. akustický tlak: Základní pojmy
Při porovnávání technických listů se zájemci setkávají se dvěma zásadními údaji. Je důležité vědět, že hlučné tepelné čerpadlo je často důsledkem nesprávné instalace. Investor by se měl v první řadě orientovat v tom, podle jakých metrik se měří jeho hluk, aby zvolil adekvátní model pro danou lokalitu:
- Hladina akustického výkonu (Lw): Celková zvuková energie vyzařovaná zařízením. Je to objektivní parametr nezávislý na okolí, uváděný například na energetickém štítku. Měří se vždy na mřížce tepelného čerpadla.
- Hladina akustického tlaku (Lp): To, co reálně slyšíme v konkrétním místě. Tato hodnota klesá se vzdáleností a je tedy přímo závislá na vzdálenosti od tepelného čerpadla. Rozhodující je tedy akustický tlak, který bude vnímat například soused v určité vzdálenosti od zařízení.
V praxi může mít prémiové tiché tepelné čerpadlo v některých směrech vyšší výkon, zatímco díky své konstrukci akustický tlak v jiných směrech výrazně nižší.
Hlavní zdroje hluku a jejich technické řešení
Tepelné čerpadlo vzduch-voda generuje hluk primárně dvěma způsoby: mechanickými vibracemi kompresoru a aerodynamickým hlukem proudícího vzduchu na ventilátoru.
- Kompresor: U kvalitních zařízení je kompresor uložen v odhlučněném boxu a namontován na antivibrační základně. Právě kvalitní silentbloky zamezují přenosu strukturálního chvění do konstrukce domu.
- Ventilátor: Moderní jednotky využívají invertorovou technologii. Při snížení topného výkonu se otáčky ventilátoru zredukují, čímž se minimalizuje hluk vznikající turbulencí na lopatkách.
Legislativní limity: Jdou tepelné čerpadlo, hluk a soused dohromady?
Provoz podléhá v České republice přísným normám definovaným v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku. Pro stavebníky jsou klíčové především hygienické limity hluku v obytných zónách, které v chráněném venkovním prostoru (typicky prostor 2 metry okolo fasády souseda) nesmí překročit:
- 50 dB v denní době (6:00 – 22:00)
- 40 dB v noční době (22:00 – 6:00)
Pokud plánujete instalaci v husté zástavbě, je tiché tepelné čerpadlo s nočním režimem jedinou cestou, jak splnit noční limit 40 dB bez nutnosti budovat nákladná opatření.
Strategické umístění a vliv okolního prostředí
Šíření zvuku je výrazně ovlivněno odrazovými plochami. Pokud jednotku umístíte do rohu, hluk se odrazí od stěn a jeho intenzita se může zvýšit až o 6 dB. Pro zachování dobrých sousedských vztahů a eliminaci stížností platí tato pravidla:
- Směr ventilátoru: Výdech nesmí směřovat přímo proti oknům obytných místností souseda.
- Vzdálenost: Každé zdvojnásobení vzdálenosti od zdroje znamená pokles akustického tlaku o 6 dB.
- Podklad: Jednotka musí stát na pevném základu odděleném od konstrukce domu dilatační spárou.
Vnitřní instalace tepelného čerpadla: Maximální útlum
Při nedostatku prostoru na pozemku je technickým řešením vnitřní instalace tepelného čerpadla vzduch-voda. V tomto případě je celé tepelné čerpadlo umístěno v technické místnosti a na fasádě domu jsou jen dvě VZT mřížky. Vzduch k tepelnému čerpadlu je přiváděn a odváděn izolovanými vzduchotechnickými hadicemi.
Hluk ventilátoru a kompresoru je tak izolován uvnitř budovy a ven nepronikají prakticky žádné emise, což zcela eliminuje riziko konfliktů v těsné řadové zástavbě.
Možnosti pro dodatečný útlum: Akustický kryt
Pokud i přes precizní výběr vykazuje instalace v určitém směru zvýšené hodnoty (zvýšenou akustickou zátěž), lze využít akustický kryt na tepelné čerpadlo.
Nejedná se o prostý kryt, ale o technicky navržené zařízení s vnitřní izolací a labyrintovým systémem pro průchod vzduchu. Akustický kryt na tepelné čerpadlo dokáže snížit emise hluku o dalších několik decibelů bez výrazného snížení topného faktoru (COP).
Moderní tepelná čerpadla splní vysoké nároky
Příkladem technologické špičky je řada HPA-O 07.2 Plus HC 230. Toto tiché tepelné čerpadlo je konstruováno s prioritou na minimální zvukové emise, díky čemuž může být umístěno již ve vzdálenosti 3 metrů od okna ložnice souseda.
Vybavení pokročilými funkcemi, jako je programovatelný tichý režim, umožňuje snížit akustický výkon v noci, čímž bezpečně splňuje hygienické limity i v náročných lokalitách.
Než zvolíte konkrétní model, vyžadujte akustické posouzení pro váš pozemek. Investice do tiššího zařízení a správné montáže (použití prvků jako silentbloky a dodržení odstupů) se vrací v podobě bezproblémové kolaudace a dlouhodobého komfortu.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností STIEBEL ELTRON.