„Nechci pracovat v baletu, v opeře, nebo v umění, kde to funguje stylem – udržujme tuhle věc při životě, i když už o ni vlastně nikdo nestojí,“ řekl Chalamet na Texaské univerzitě v debatě s hercem Matthewem McConaugheym během diskuse o snahách zachovat filmové umění a popularitu kin.
V rozhovoru zveřejněném na YouTube časopisem Variety herec, který již několik let tvoří pár s influencerkou a podnikatelkou Kylie Jennerovou, zároveň připustil, že jeho slova mohou vyvolat kontroverzi. „Právě jsem přišel o pár čísel ve sledovanosti. Jen tak bez důvodu jsem si rýpnul,“ poznamenal s nadsázkou. I přes rychlý dovětek, že k lidem věnujícím se baletu či opeře chová úctu, vyvolaly jeho komentáře značnou kritiku ze strany operních i baletních souborů a řady hvězd.
Reakci zveřejnil pro časopis Variety například světoznámý operní zpěvák Andrea Bocelli. „Myslím, že si často udržujeme odstup od věcí, se kterými jsme se dosud skutečně nesetkali,“ řekl. „Jsem přesvědčen, že citlivý umělec jako je Timothée, který rozumí síle emocí, jednou objeví, že opera a tanec vycházejí právě z téhož zdroje. Pokud by ho to někdy zajímalo, rád ho přivítám jako hosta na některém ze svých koncertů,“ dodal zpěvák.
Další umělkyně, kanadská mezzosopranistka Deepa Johny, označila výroky Chalameta za zklamání a zdůraznila, že umělci by se měli napříč obory spojovat a podporovat. Americký fotograf a designér Franz Szony pak uvedl, že „tyto dvě klasické formy umění vyžadují talent a disciplínu, kterou Chalamet nikdy mít nebude.“
Viditelným způsobem se proti hercovým slovům chce brzy vymezit i slavná americká baletka Misty Copelandová. Ta se rozhodla vystoupit na předávání filmových cen Oskar, kde hodlá ukázat, že balet má na jevišti stále své místo. V pořadí 98. ročník udílení Oscarů se uskuteční dne 15. března 2026 v Dolby Theatre v Los Angeles.
Někteří odborníci přitom upozornili, že Chalametova slova alespoň otevřela širší debatu o skutečném postavení opery a baletu v současné společnosti. Taneční kritička Gia Kourlasová například poznamenala, že klasický balet se do hlavních médií často dostane jen tehdy, když ho nějaká celebrita kritizuje.
Krutou pravdou je navíc dle odborníků i to, že data ukazují, že klasická scénická umění skutečně čelí dlouhodobým problémům. Příkladem může být světoznámá newyorská Metropolitní opera, která v důsledku sníženého rozpočtu musela ubrat na platech a dokonce přistoupit k propouštění, jak informuje web The Conversation.
Za své herecké výkony přitom získal letos v lednu Timothée Chalamet Zlatý glóbus pro nejlepšího herce v kategorii muzikál nebo komedie díky roli ve filmu Velký Marty. Je tak otázkou, zda jeho výroky budou a nebo mají být důvodem k tomu, aby byla ohrožena jeho možnost získat prestižního Oskara. Jak někteří žádají.