S výrazně mladší kolegyní Anou de Armasovou nachytali Cruise fotografové v posledních měsících už mnohokrát a to včetně únorového svátku zamilovaných, svatého Valentýna, kdy dvojice vyrazila společně na večeři.

V polovině dubna pak přiletěli oba herci společně z Madridu do Anglie, aby zde strávili několik dní. V minulém týdnu pak dorazili do Londýna a to vrtulníkem, který pilotoval sám Tom Cruise. Herečka s sebou vzala i své dva psy – Elvise a Salsu. Cruise zde s Armasovou oslavil 30. dubna i její 37. narozeniny.

Jeden z fanoušků sdílel před pár dny na sociálních sítích fotku Cruise z kina na Leicester Square. Na sociálních sítích k ní napsal: „Jaký to den! Viděl jsem nejlepší film roku Hříšníci (Sinners) – musím říct, že všechno to bláznění kolem tohoto filmu je oprávněné, určitě se na to sami zajděte podívat do kina! A pak jsem při cestě z toalety narazil na Toma Cruise a Anu de Armasovou, kteří stáli přímo přede mnou,“ popisuje.

Cruise sám zveřejnil na Instagramu příspěvek, že kino skutečně navštívil a Armasová mu foto olajkovala. Na fotografii pózoval s lístkem na film Hříšníci a napsal: „Gratuluji Ryanovi, Michaelovi a celému hereckému i produkčnímu týmu. Tohle určitě stojí za to vidět na velkém plátně v kině. Zůstaňte až do závěrečných titulků,“ napsal.

Fanoušci spekulují, zda se nový pár společně objeví na filmovém festivalu v Cannes, kde se bude promítat hercův nejnovější film Mission: Impossible – Poslední zúčtování, který má premiéru v polovině května.

Bulvární deník Daily Mail označuje jejich vztah za potvrzený. „Ana se díky Tomovi cítí v bezpečí a to je pro ni velmi důležité. Má slabost pro starší muže a Tom naprosto odpovídá typu partnera, pro které má slabost,“ píše web s odkazem na svůj zdroj.

Nejslavnějším dosavadním partnerem Anny de Armasové byl herec Ben Affleck. Od roku 2021 do roku 2024 chodila Kubánka s Paulem Boukadakisem, jedním z ředitelů seznamovací aplikace Tinder. Loni ji pak fotografové nachytali při polibku s nevlastním synem kubánského prezidenta Manuelem Anido Cuestou.

Tom Cruise žil v minulosti s o sedmnáct let mladší herečkou Katie Holmesovou, mají spolu dceru Suri. Holmesová se tehdy vdávala poprvé, pro amerického herce to byla už třetí svatba. Tři roky byl manželem americké herečky Mimi Rogersové a deset let strávil v manželství s Australankou Nicole Kidmanovou. Před vztahem s Holmesovou měl ještě krátký milostný románek se španělskou herečkou Penelope Cruzovou.