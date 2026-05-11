Krach vztahu po 17 letech. Herec Tomáš Krejčíř se podruhé rozvedl

  12:53aktualizováno  12:53
Herec a někdejší moderátor Tomáš Krejčíř (55) prožívá další velkou životní změnu. Po sedmnácti letech vztahu, z toho téměř devíti letech manželství, se rozvedl se svou druhou manželkou Petrou (48), s níž vybudoval nejen rodinu, ale také úspěšné podnikání.
Tomáš Krejčíř a jeho druhá manželka Petra (Praha, 2017)

Tomáš Krejčíř a jeho druhá manželka Petra (Praha, 2017) | foto: Profimedia.cz

Zleva: Tomáš Krejčíř a jeho druhá manželka Petra, Gabriela Partyšová a Ladislav...
Tomáš Krejčíř (11. února 2026)
Tomáš Krejčíř a jeho první manželka Gabriela (2007)
Tomáš Krejčíř
42 fotografií

„Rozvod můžu potvrdit,“ uvedl Tomáš Krejčíř pro web Život v Česku. Se svou druhou ženou strávil sedmnáct let života. „Nešlo o nic dramatického, naše cesty se rozešly ve velmi korektním duchu,“ dodal.

Dvojice se dala dohromady po osudovém setkání během moderování pořadu Snídaně s Novou. Petra tehdy údajně přišla do studia jen jako záskok za nemocnou kolegyni, nakonec ale mezi ní a Krejčířem přeskočila jiskra, která herci obrátila život vzhůru nohama.

Kvůli nové lásce opustil svou první manželku Gabrielu, s níž má tři děti, dceru Doru (27) a syny Adama (24) a Davida (20). Rozvod tehdy nesl velmi těžce a otevřeně přiznával výčitky svědomí i pocit, že ublížil rodině.

S Petrou pak založil novou rodinu a narodily se jim další dvě děti, dcera Mia (9) a syn Sebastian Samuel (11). Právě děti označoval Tomáš Krejčíř v posledních rozhovorech za svou největší životní oporu. O manželce už v poslední době téměř nemluvil.

Tomáš Krejčíř a jeho druhá manželka Petra (Praha, 2017)
Zleva: Tomáš Krejčíř a jeho druhá manželka Petra, Gabriela Partyšová a Ladislav Špaček (Praha, 6. března 2014)
Tomáš Krejčíř (11. února 2026)
Tomáš Krejčíř a jeho první manželka Gabriela (2007)
42 fotografií

V době největší popularity patřil Krejčíř mezi hvězdy seriálu Rodinná pouta a diváci mu předpovídali velkou kariéru. Jenže do jeho života výrazně zasáhla mormonská církev, jejímž členem byl nakonec téměř dvacet let. Kvůli víře odmítal některé role, reklamy i zahraniční nabídky a později přiznal, že ho členství v církvi výrazně profesně omezilo.

Po odchodu ze sekty se jeho život změnil úplně. Společně s Petrou začal podnikat ve zdravotnictví a estetické medicíně. Vybudovali síť klinik a oftalmologických center, které po letech úspěšně prodali. Krejčíř pak několikrát uvedl, že díky tomu už v podstatě nemusí pracovat a může se věnovat rodinné farmě, zvířatům a životu mimo showbyznys.

Přesto se před časem znovu vrátil před kamery, například do seriálu Kamarádi. Sám přiznal, že mu herectví začalo po letech chybět.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.