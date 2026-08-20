Tomáš Řepka promluvil o fotkách, na kterých se líbá s neznámou ženou

  9:06aktualizováno  9:06
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Kateřina Kristelová a Tomáš Řepka

Kateřina Kristelová a Tomáš Řepka | foto: iDNES.cz / Marek Navrátil

Fotbalista AC Sparta Tomáš Řepka při utkání s Libercem (14. května 2007)
Kateřina Kristelová a Tomáš Řepka (premiéra filmu Hříšník Řepka, Praha. 11....
Tomáš Řepka v dresu Hvozdnice
Tomáš Řepka ze Sparty v utkání veteránů.
49 fotografií
Tomáš Řepka se vyjádřil k fotografiím, na nichž se líbá s neznámou ženou. Bývalý fotbalista uvedl, že jeho manželka Kateřina o situaci věděla a že za své jednání přebírá odpovědnost. Zároveň odmítl, že by se manželé rozcházeli.

Tomáš Řepka se ocitl pod palbou otázek poté, co Blesk zveřejnil fotografie, na nichž se líbá s neznámou ženou. O situaci se nyní rozhodl promluvit sám. Na svém instagramovém profilu zveřejnil ve čtvrtek ráno obsáhlé vyjádření, v němž zdůraznil, že jde o jeho jediné veřejné stanovisko k celé záležitosti.

„Nejsem bez chyb a moje žena to ví. O všem jsem jí řekl, vše věděla dopředu,“ napsal Řepka. Zároveň uvedl, že podle něj existovaly signály toho, co se chystá, a že o nich věděl.

Bývalý fotbalista se současně ohradil proti tomu, aby fotografie byly automaticky vykládány jako důkaz rozpadu jeho manželství. „Kačka je ale moje žena, člověk, kterej pro mě za ty roky udělal strašně moc, a znamená pro mě víc, než se dá napsat v jakýmkoliv článku,“ uvedl s tím, že na tomto podle něj „nikdo a nic“ nic nezmění.

Kateřina Kristelová a Tomáš Řepka
Fotbalista AC Sparta Tomáš Řepka při utkání s Libercem (14. května 2007)
Kateřina Kristelová a Tomáš Řepka (premiéra filmu Hříšník Řepka, Praha. 11. listopadu 2025)
Tomáš Řepka v dresu Hvozdnice
49 fotografií

Řepka také připustil vlastní pochybení. „Moji vinu to nesmejvá,“ napsal. Současně ale tvrdí, že situace podle něj neznamená rozchod. „Žádná rozchodová senzace se nekoná a věc je pro mě jednou pro vždy vyřešená,“ uvedl.

Podle Řepky navíc není možné z jedné události vyvozovat závěry o celém jeho dlouholetém vztahu. „Stejně tak ale nepotřebuju, aby někdo z jedny epizody vyprávěl příběh o deseti letech mého vztahu,“ napsal.

Řepka a Kateřina Kristelová jsou desátým rokem. Řepka v červnu v rozhovoru pro iDNES.cz označil současné období svého života za své nejkrásnější a o Kristelové mluvil jako o své velké opoře.

Ve svém aktuálním vyjádření napsal, že svou manželku miluje a že podle něj jejich vztah pokračuje. „Ten byl je a bude v pořádku,“ uvedl. Na závěr dodal, že za deset let jejich vztahu považuje tuto událost za první a zároveň poslední podobnou záležitost.

tomasrepkacz

Dobrou chuť všem, kdo snídají s bulvárem!!!
Tohle je moje jediný prohlášení. Píšu ho sám za sebe a s nikým dalším se o situaci bavit nebudu.

Nejsem bez chyb a moje žena to ví. O všem jsem jí řekl, vše věděla dopředu. Signály toho co se chystá existovaly a věděl jsem o nich.

Platí ale, že jen my dva známe celej příběh.

Kačka je ale moje žena, člověk, kterej pro mě za ty roky udělal strašně moc, a znamená pro mě víc, než se dá napsat v jakýmkoliv článku. Na tom nikdo a nic nezmění.

Někdy se taky stane, že se na vás někdo snaží zviditelnit a situaci umí dobře připravit tak, aby z ní vznikl příběh, který se mu hodí. Moji vinu to nesmejvá, ale žádná rozchodová senzace se nekoná a věc je pro mě jednou pro vždy vyřešená.

Za svoje chyby se neschovávám. Stejně tak ale nepotřebuju, aby někdo z jedny epizody vyprávěl příběh o deseti letech myho vztahu.
Ten byl je a bude v pořádku, protože jsem si vybral člověka, kterej mě kdysi zachránil. Pomáhá mi a kterýho ať se to někomu líbí nebo ne miluju.

Na soudy lidi jsem zvyklej, takže do toho… zpovídat se, ale nikomu dal nemusím.

Za našich 10 let je tahle nepodstatná záležitost první a zůstane poslední.

20. srpna 2026 v 8:01, příspěvek archivován: 20. srpna 2026 v 8:37
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