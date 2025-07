„V Evropě, kde se environmentální předpisy zpřísňují, tvoří elektromobily přibližně 15 % prodeje nových automobilů. Navzdory současné slabé poptávce po elektromobilech se společnost snaží rozšířit svůj výrobní systém s ohledem na budoucí široké přijetí,“ píše Nikkei.

Podle Nikkei je pravděpodobné, že první evropská čistě elektrická toyota bude SUV. Toyota plánuje představit nový model v Evropě do roku 2026. Aktuálně má značka v evropské nabídce model BZ4X, který dováží z Japonska, kde ho vyrábí v továrně v Aiči.

V současné době závod v Kolíně vyrábí modely Aygo X a Yaris a je jedním z osmi evropských výrobních závodů Toyoty (pět pro montáž automobilů a tři pro motory a převodovky). Závod Toyota Motor Manufacturing Czech Republic byl původně společným projektem japonské automobilky a francouzského koncernu PSA (nyní součást Stellantisu). Fabriku od loňského roku vede Český manažer Robert Kiml.

„Toyota chce v Evropě zrychlit výrobu elektromobilů,“ uvedl v roce 2023 pro magazín Nikkei Asia šéf evropské divize automobilky Jošihiro Nakata. Tehdy se spekulovalo, že by továrna mohla vyrábět elektrická auta s dojezdem do 100 kilometrů zhruba za 400 000 korun.

„Dokážu si představit, že by se ceny takto zaměřených elektromobilů mohly pohybovat od 390 000 korun do 420 000. Taková produkce by zapadala do rozvoje elektromobility v Kolíně, dávalo by to smysl,“ řekl tehdy pro E15 generální ředitel Toyoty pro Česko Martin Peleška.

O malých bateriových vozech s malým akumulátorem a krátkým dojezdem, ovšem také nízkou cenou, nyní mluví někteří manažeři evropských automobilek jako o cestě k intenzivnějšímu nastartování masové elektromobilizace.

Mělo by jít o ekvivalent populární kategorie japonských kei-cars. S tím by podle propagátorů této myšlenky pro Evropu měly přijít též mírnější požadavky na bezpečnostní výbavu takových aut, která dnes moderní auta citelně prodražuje, právě v kategoriích nejmenších aut.

Toyota letos v březnu oznámila, že do konce roku 2025 představí tři nové čistě elektrické modely: výrazně přepracovaný model bZ4X už ukázala, dále dorazí Toyota C-HR+, která je novou karosářskou verzí C-HR, a konečně model Urban Cruiser, bude s délku kolem 4,3 metru nejmenším z tohoto tria; tento model automobilka sdílí se značkou Suzuki (model eVitara).

Toyoty bZ4X, C-HR+, URBAN CRUISER

„Nové modely s elektrickým pohonem na baterie hrají klíčovou roli ve vícecestné strategii Toyoty pro dosažení uhlíkové neutrality v Evropě do roku 2035,“ uvedla firma, která je největším producentem aut na světě. „Ofenzíva elektromobilů bude pokračovat v roce 2026 a dále s uvedením dalších nových modelů a převratných technologií baterií.“ Následovat by tedy v příštím roce měly další tři elektromobily, jeden z nich by tak mohl být ten pro kolínskou fabriku.