Výročí na výročí. Na mejdanu trabantů obdivovali pankáče na vzduchu

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  7:38aktualizováno  7:38
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Posledního trabanta vyrobili před pětatřiceti lety. A o posledním prázdninovém víkendu se ve Vrbně u Blatné konal jubilejní třicátý ročník trabantsrazu. Asi nejobdivovanější hvězdou byl kus se vzduchovým podvozkem. Opatinovaný trabant zaujal ještě dalšími vychytávkami, uhodnete, proč měl v kapotě díru?

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30. Trabant sraz Vrbno
30. Trabant sraz Vrbno
30. Trabant sraz Vrbno
30. Trabant sraz Vrbno
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