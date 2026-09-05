5. září 2026 7:38, aktualizováno 7:38
Výročí na výročí. Na mejdanu trabantů obdivovali pankáče na vzduchu
Posledního trabanta vyrobili před pětatřiceti lety. A o posledním prázdninovém víkendu se ve Vrbně u Blatné konal jubilejní třicátý ročník trabantsrazu. Asi nejobdivovanější hvězdou byl kus se vzduchovým podvozkem. Opatinovaný trabant zaujal ještě dalšími vychytávkami, uhodnete, proč měl v kapotě díru?
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