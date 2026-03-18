Síť X Elona Muska asi hodinu nefungovala, výpadky hlásily i další služby

Server DownDetector ukazoval nárůst hlášení o problémech se sítí X, které začaly před 16. hodinou SEČ. Desetitisíce lidí ze Spojených států i Evropy zde psaly, že mají tuto internetovou službu nedostupnou. Po zhruba hodině se vše začalo vracet k normálu.
Vedle sítě X měla problémy například cloudová verze e-mailové služby Outlook nebo kancelářského balíku Microsoft 365. Další větší internetové sítě však fungovaly, takže bylo pravděpodobné, že špatná dostupnost X a služeb Microsoftu spolu nemusely souviset.
Provozovatel služby zatím nevydal k výpadku žádné prohlášení.
Poslední menší problém x.com s dostupností nastal v únoru 2026, ale důvody tehdejšího výpadku jsme se nedozvěděli. Za jednu z předchozích nedostupností v listopadu 2025 mohly problémy s blokováním stránek, které byly způsobeny službou Cloudflare, jež mimo jiné slouží k ochraně webů před různými typy útoků.