Síť X Elona Muska asi hodinu nefungovala, výpadky hlásily i další služby

  17:43aktualizováno  17:43
Řada uživatelů hlásila ve středu odpoledne nedostupnost sociální sítě X, dříve známé jako Twitter. Na serveru, kam uživatelé posílají oznámení o nefunkčnosti internetových služeb, se objevily i problémy s některými službami Microsoftu, což však nemuselo souviset.

Hlášení problémů sítě X | foto: DownDetector.com

Server DownDetector ukazoval nárůst hlášení o problémech se sítí X, které začaly před 16. hodinou SEČ. Desetitisíce lidí ze Spojených států i Evropy zde psaly, že mají tuto internetovou službu nedostupnou. Po zhruba hodině se vše začalo vracet k normálu.

Vedle sítě X měla problémy například cloudová verze e-mailové služby Outlook nebo kancelářského balíku Microsoft 365. Další větší internetové sítě však fungovaly, takže bylo pravděpodobné, že špatná dostupnost X a služeb Microsoftu spolu nemusely souviset.

Provozovatel služby zatím nevydal k výpadku žádné prohlášení.

Poslední menší problém x.com s dostupností nastal v únoru 2026, ale důvody tehdejšího výpadku jsme se nedozvěděli. Za jednu z předchozích nedostupností v listopadu 2025 mohly problémy s blokováním stránek, které byly způsobeny službou Cloudflare, jež mimo jiné slouží k ochraně webů před různými typy útoků.

