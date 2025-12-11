Vánoce bez vaječného likéru? Pro mnohé nepředstavitelné. Jak ho připravit?

Mnoho lidí si nedovede představit vánoční atmosféru bez vaječného koňaku či vaječného likéru. Hodí se do cukroví, na přípitek a to teplý i studený, či do kávy. V následujícím přehledu najdete několik receptů.
Vaječný likér - ilustrační foto

Vaječný likér - ilustrační foto | foto: Shutterstock

Recepty na vaječný likér

Počátky vaječného likéru gastronomičtí odborníci nedokážou přesně datovat, ale tvrdí, že vznikl ve středověké Anglii.

Jeho předobrazem byl nápoj zvaný posset, který se připravoval z vína či piva, smetany, cukru, vajec a chleba či ovsa na zahuštění. Angličtí mniši si jej ve 13. století údajně dělali z vajec a fíků.

Za vaječný koňak vděčíme Britům. Jak vznikal?

Postupně se do receptu přidávalo koření jako skořice nebo muškátový oříšek.

Dnes je to v podstatě tekutý dezert pro dospělé: spousta žloutků, cukr, někdy mléko či smetana, všechno konzervované tvrdým alkoholem.

V Německu mu říkají eierlikör, v anglicky mluvících zemích eggnog. V Nizozemí se vyrábí Advocaat, v Itálii Vov. V latinské Americe narazíte na coquito (s kokosovým mlékem) a ponche crema, v Mexiku na rompope.

V české kuchyni se mu lidově říká vaječný koňak a nejčastěji se připravuje s rumem. Nesmí chybět žloutky a mléko nebo smetana. Protože obvykle vaječný koňak rychle mizí, vyplatí se ho připravit dostatečné množství.

A ve většině zemí pití hustého krémového likéru doprovází cinkání rolniček a blikání vánočního stromku.

Obliba vaječného likéru stoupá. Odkud se vzal tekutý dezert pro dospělé a jak ho ‚vymazlit‘ k dokonalosti?
