Recepty na vaječný likér
Počátky vaječného likéru gastronomičtí odborníci nedokážou přesně datovat, ale tvrdí, že vznikl ve středověké Anglii.
Jeho předobrazem byl nápoj zvaný posset, který se připravoval z vína či piva, smetany, cukru, vajec a chleba či ovsa na zahuštění. Angličtí mniši si jej ve 13. století údajně dělali z vajec a fíků.
Za vaječný koňak vděčíme Britům. Jak vznikal?
Postupně se do receptu přidávalo koření jako skořice nebo muškátový oříšek.
Dnes je to v podstatě tekutý dezert pro dospělé: spousta žloutků, cukr, někdy mléko či smetana, všechno konzervované tvrdým alkoholem.
V Německu mu říkají eierlikör, v anglicky mluvících zemích eggnog. V Nizozemí se vyrábí Advocaat, v Itálii Vov. V latinské Americe narazíte na coquito (s kokosovým mlékem) a ponche crema, v Mexiku na rompope.
V české kuchyni se mu lidově říká vaječný koňak a nejčastěji se připravuje s rumem. Nesmí chybět žloutky a mléko nebo smetana. Protože obvykle vaječný koňak rychle mizí, vyplatí se ho připravit dostatečné množství.
A ve většině zemí pití hustého krémového likéru doprovází cinkání rolniček a blikání vánočního stromku.
Obliba vaječného likéru stoupá. Odkud se vzal tekutý dezert pro dospělé a jak ho ‚vymazlit‘ k dokonalosti?