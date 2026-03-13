Ať už budete vařit vejce natvrdo, naměkko, či jakkoli jinak, vyndejte je z lednice o něco dříve, aby získala pokojovou teplotu. Tím zajistíte, že při vaření nedostanou teplotní šok, ze kterého jim praskne skořápka. (Můžete ji také před ponořením do vody propíchnout jehlou, takzvaný trn na vejce se běžně dostane v obchodech.)
Druhým pravidlem, které mnoho lidí nedodržuje, je ponořit vejce do již vroucí vody. Jen tak lze přesně ohlídat míru uvaření i konzistenci žloutku.
Třetí kuchařské přikázání praví, že ať už připravujete vajíčka ve skořápce na jakýkoli způsob, vždy je po vyjmutí z horké vody rychle a krátce ochlaďte, aby rozpálená skořápka vnitřek dále neohřívala.
PRVNÍ ZPŮSOB Vejce natvrdo
Častým omylem je, že lze vařit vejce natvrdo od deseti minut dál vlastně jakkoli dlouho. To, že jste ho trápili ve vroucí vodě zbytečně, poznáte podle toho, že se kolem žloutku vytvoří zelenošedý kruh.
Není to známka toho, že by vejce bylo zkažené, ale jde o chemickou reakci železa ve žloutku se sírou přítomnou v bílku. Žloutek se navíc dlouhým varem vysuší. Vejci natvrdo velikosti M by mělo po ponoření do vroucí vody stačit 9 minut, „elku“ dejte ještě minutu navíc. Po uvaření vajíčka rychle zchlaďte studenou vodou.
DRUHÝ ZPŮSOB Vejce naměkko
Pokud chcete vajíčko s tuhým bílkem a tekutým žloutkem, které budete jíst přímo ze skořápky z porcelánového či jiného stojánku, vložte je do vroucí vody a vařte přesně pět minut.
TŘETÍ ZPŮSOB Vejce na hniličku
Jestli nemáte rádi žloutek úplně tekutý, ale lehce provařený s krémovým středem, pak jsou vejce na hniličku pro vás jako stvořená. Opět ponořte syrová vejce do vroucí vody a vařte je sedm minut.
ČTVRTÝ ZPŮSOB Ztracená vejce
Někdo říká ztracená, někdo pošírovaná či zastřená. Vždy jde ale o jednu a tutéž úpravu, kdy vajíčko připravujeme varem bez skořápky. Dejte na sporák vařit vodu, do ní zhruba lžíci octa, který vajíčko pomůže „podržet“ pohromadě. Voda by neměla prudce klokotat varem, žádoucích je cca 90 st. Celsia.
Až půjdou ode dna drobné bublinky, vařečkou udělejte ve vodě vír. Dále si můžete pomoci naběračkou, do které jste rozklepli vajíčko (čím čerstvější, tím lepší, protože je pěkně pevný i bílek). Opatrně vejce sesuňte do víru (ne úplně doprostřed).
Pokud na to vír nestačí, vezměte lžíci a lehce omotejte bílek kolem žloutku. Celkem by vejce mělo v horké vodě strávit tři minuty a při podávání by měl být bílek pevný a žloutek tekutý.
