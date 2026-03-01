Češi uvěznění v Zálivu nezůstanou na mobilu bez dat. Operátoři je dávají zdarma

  18:17aktualizováno  18:17
Operátor T-Mobile má v zemích Perského zálivu zhruba 3 800 zákazníků, O2 počet klientů v oblasti neuvádí. Mnoho z nich se nemůže vrátit do Česka, protože letecká spojení jsou zrušená a velká letiště v regionu nefungují. Proto T-Mobile a O2 dávají zákazníkům data zdarma.

Vozidla čekají v Dubaji na semaforu s budovou Burdž Chalífa. (1. března 2026) | foto: Amr AlfikyReuters

T-Mobile podle slov mluvčí Patricie Šedivé má v regionu Perského zálivu aktuálně asi 3 800 zákazníků. S ohledem na situaci, kdy kvůli útokům USA a Izraele na Írán není možné z regionu odletět, dává operátor zákazníkům 10 GB dat na 30 dní zdarma.

Operátor O2 pak podle mluvčí Veroniky Zachariášové dává zákazníkům, kteří se aktuálně nacházejí na území Izraele, Kataru, Kuvajtu, Ománu, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a Jordánska roamingový balíček Svět TOP 5 GB. Ten má platnost 30 dnů. Zákazníci jsou informováni pomocí SMS.

Roamingová data u T-Mobile dostanou zákazníci v dotčených zemích (Írán, Izrael, Bahrajn, SAE, Katar, Kuvajt, Saudská Arábie, Irák, Jordánsko a Omán) bez ohledu na tarif a to od odpoledních hodin 1. března. Všechny zákazníky navíc operátor upozorní pomocí SMS.

Data operátor zapne všem svým zákazníkům včetně firemních nebo těch, kteří mají předplacenou kartu Twist nebo Kaktus. Pokud zákazník do této chvíle data nevyužíval, tak je potřeba v menu telefonu tuto službu povolit. Případně bude nutné i telefon restartovat.

