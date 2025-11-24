Nejčastější vánoční barevnou kombinací je sytá červená a zelená. Proč? Asi proto, že nízké teploty venku i vevnitř nás nutí obklopovat se tou nejhřejivější ze všech barev, barvou ohně a chilli papriček. Zelená je pak uprostřed opadaného listí uklidňující připomínkou, že příroda nezemřela, jen odpočívá.
Zelená, červená a zlatá. Kde se vzaly barvy Vánoc?
Vínová nejen na oblečení, zelená znamená život
Ať už v odstínu červeného vína, hroznů či českého granátu, tmavá červená s nádechem modré a fialové je barva letošní zimy v módních i interiérových doplňcích. „Je bohatší, působivější a nadčasovější,“ říká americká designérka Megan Moltenová s tím, že vínová přináší pocit vintage luxusu, který se hodí právě ke svátečnímu období. Zejména oceňuje její ženskost: „Je to hravá kombinace: ženská, silná a nepředvídatelná,“ dodává Moltenová.
Naopak zelená je uklidňující a vnáší domů harmonii. Od šalvěje až po borovicovou je nadčasová, výrazná a dominuje především v interiéru zařízeném decentně a ve světlých barvách. Skvěle se kombinuje s dalšími hmatovými materiály, jako je samet nebo vlna.
Kdy sáhnout po tradičních barvách a kdy zvolit jiné odstíny?
Kombinace červené, případně zelené s bílou a zlatou jsou sázkou na jistotu, kterou se nedá nic zkazit. Maximálně přeplácat, ale ani to o Vánocích nevadí. Od té doby, co jsem na adventních trzích ve Vídni ochutnala zmrzlinový kornout naplněný marshmallow a zalitý čokoládovou polevou, mi už nic nepřijde přehnané a přeslazené. Snad až na tzv. „Barbiecore“, který se nevyhýbá ani vánočním dekoracím a v němž je všechno tak růžové, plné srdíček a mašliček jako v hlavách sedmiletých holčiček.
Další barvy letošních Vánoc:
- měkké pastelové tóny, zejména levandulová, mentolová či růžově zlatá,
- přírodní zemité tóny, například barva roku 2025 mocha mousse v barvě mléčné čokolády, dále šampaňská, olivově zelená, jantarová, měděná a terakota,
- mystické barvy navozující tajuplnou atmosféru, tedy modrofialová, uhlová, stříbrná, temně rudá barva burgundského vína, která plní funkci sytě červené, ale je hutnější a méně křiklavá. Burgunda v kombinaci se zlatou je goticky dramatická, stříbrná zase zjemňuje měsíční nádech modré i fialové.
Po jaké barevné kombinaci sáhnout? V duchu udržitelnosti je nejlepší vybrat vkusné barvy i styl, který se nebude měnit každý rok. Růžová, fialová, modrá i černá jsou sice efektní, ale jen bůh ví, jestli se vám budou líbit i za pět let.
Vrstvení: když podzim volně přechází do Vánoc
Další vánoční trendy na rok 2025
Mezi tipy na vánoční dekorace pro rok 2025 se objevuje podzimní barevná paleta a dále spadané listí, dýně a zvířátka volně zapojená do vánoční výzdoby. Právě suché listí je cenná komodita, z níž se dají vyrábět dekorace celoročně. Například listy ozdobené třpytkami můžete jemně rozmístit na vánoční stromek nebo na adventní věnec.
Takže když letos zapomenu včas uklidit podzimní výzdobu, než začnu honit tu adventní, neznamená to, že nestíhám, ale že jsem in.
Silný důraz na texturu a materiál
Světovými trendy letos hýbou texturované stěny a stropy, ale málokdo asi stíhá před Vánocemi vymalovat, natož vyštukovat… Úplně však stačí vlněný či buklé přehoz a polštářky s výraznou texturou, které dodají pocit tepla interiéru i vám, zejména večer u televize. V kombinaci s vůní perníku či skořice pak posilují výrazné struktury smyslový zážitek z celých Vánoc.
K vytvoření kouzelné vánoční nálady také není třeba omotat celý byt girlandami a světýlky. Luxus se neodráží v opulentnosti, ale naopak v minimalistickém designu. Stačí suchá haluz nebo větvička borovice s pár jemnými ozdůbkami ve vánočním duchu, například slámové vločky a hvězdičky, nebo malé skleněné koule. Adventní „must have“ jsou pak svíčky, které dodávají pocitové teplo a světlo do dlouhých zimních nocí a umí pokoj zútulnit. Vyhněte se levnému plastu, který na dálku křičí „veselme se“, a vsaďte raději na mosaz, bronz a měď, které mají starosvětské kouzlo.
Trend není jen o vizuálu, ale i o smyslu
Už dávno nejde jen o design a vizuální přitažlivost prostoru. Trend brutalismu vystřídala hlavně touha po funkčnosti a útulnosti. Udržitelnost pak nemusí být jenom o přírodních či šetrně získaných materiálech a ruční výrobě v podmínkách západního světa, ale o tom, že si věci udržujeme i kvůli významu, který pro nás mají. Raději se obklopme dokonale nedokonalými ozdobičkami, které vyrobily děti ve školce, a ne v asijských továrnách na laciné dekorace.
Jak ozdobit vánoční stromek osobitě?
„V této sezoně nejde ani tak o dokonale upravený stromeček, jako spíše o vyprávění příběhů,“ dodává k tématu udržitelnosti interiérová designérka Marie Cloudová. Podle Cloudové jde především o vytvoření sváteční nálady a současně atmosféry, kde se budeme cítit milováni a obklopeni blízkostí. Například s pomocí ozdob, které byly na stromečku, už když jsme byli malí, a dodávají nám pocit bezpečí stejně jako v dětství.
Trocha sentimentu k Vánocům prostě patří a s ním i dekorace, které v nás emočně rezonují, v nichž se citlivě prolíná dobová patina se skutečnými příběhy. Jako by se čas vrátil nazpátek a s ním všechny vzpomínky a blízcí, kteří tu teď s námi nemůžou být.