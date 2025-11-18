Vánoční doba pro věřící začíná na Boží hod 25. prosince a trvá až do první neděle po svátku Tří králů 6. ledna. Nejvýznamnějším svátkem Vánoc se však pro většinu Čechů staly vánoční vigilie (z latinského bdění), tedy předvečer svátků známý jako Štědrý den 24. prosince, jež letos připadá na středu.
Běžně jsou tak za vánoční považovány jen tři dny: Štědrý den, Boží hod (tedy 1. svátek vánoční) a svatý Štěpán (tedy 2. svátek vánoční). V mnoha domácnostech navíc místo církevních oslav jde spíše o svátky, které chtějí lidé strávit se svými blízkými.
Původ a význam Vánoc
První den Vánoc dle liturgického kalendáře, tedy 25. prosinec neboli Boží hod vánoční, připomíná narození Ježíše Krista v Betlémě. Přesné datum však není známé a termín svátku se v historii přesunul. Dříve se slavil spíše na tříkrálový 6. leden, známý také jako svátek Zjevení Páně. Datum dnes značí konec vánočních svátků.
Slavení Vánoc nemá tak dlouhou historii jako jiné křesťanské svátky – mnohem déle si věřící připomínají například významnější Velikonoce. První doložená zmínka o svátku 25. prosince pochází až z poloviny 4. století. Vánoční svátky navázaly na pohanské oslavy zimního slunovratu Jule, se kterými je církev spojila ve snaze pokřesťanštit pohany.
Vánoční prázdniny a volné dny 2025
Vánoční prázdniny: 22. prosince 2025 až 2. ledna 2026
Státní svátky:
Přípravy na Vánoce
Vánocům předchází takzvané adventní období, které začíná čtyři neděle před Štědrým dnem. První adventní neděle letos vychází na 30. listopadu. Období je pro křesťany počátkem liturgického roku a přípravou na samotné Vánoce. Čtyřtýdenní období je rozděleno právě nedělemi:
- adventní neděle (železná) je 30. listopadu,
- adventní neděle (bronzová) je 7. prosince,
- adventní neděle (stříbrná) je 14. prosince,
- adventní neděle (zlatá) je 21. prosince.
Vánoční prázdniny a volno
Během svátků na konci roku 2025 se školáci mohou těšit na nejdelší možné volno. Vánoční prázdniny ve školním roce 2025/2026 začnou v pondělí 22. prosince a skončí v pátek 2. ledna – jejich součástí však budou hned tři víkendy. Žáci tak v lavicích nezasednou celých šestnáct dní.
Do školy půjdou naposledy 19. prosince a vrátí se až 5. ledna nového roku. Délka vánočních prázdnin je proměnlivá a záleží na rozložení svátků v pracovních dnech. Nejméně mohou mít jedenáct, nejvíce právě šestnáct.
Advent a Vánoce 2025
Příliš ochuzení nebudou ani jejich rodiče – pracující si díky návaznosti svátků na víkend užijí nejméně pětidenní volno. Aby se vyrovnali svým ratolestem, budou však potřebovat dalších šest dní dovolené.
Vánoční tradice
Období Vánoc i adventu je spojené s množstvím církevních i lidových tradic. Ty první připadají už právě na čtyřtýdenní období před Štědrým dnem. První vánoční tradice jsou spojeny už s adventním obdobím. Ke každé neděli náleží zapalování svíček na adventním věnci.
Během adventu začínají také přípravy na samotné Vánoce – v mnoha domácnostech spojené s pečením cukroví či zdobením stromečku. Mezi tradiční zvyky patří také zpívání koled, lití olova, rozkrajování jablek či výroba lodiček ze skořápek ořechů.
K typickým českým Vánocům patří i večeře na Štědrý den, tvořená kaprem a bramborovým salátem.
Část současných vánočních zvyků je převzatá ze starších oslav slunovratu. Už pohané při této příležitosti zdobili stromy i vlastní obydlí nebo si předávali drobné dárky. Právě předávání darů je jednou z novějších tradic. Běžným se stalo až v průběhu 19. století spolu se zdobením stromků.
Pro Vánoce v Česku je typická postava Ježíška, dříve však nošení dárků náleželo spíše svatému Mikuláši.
Vánoce ve světě
Termíny slavení Vánoc se po celém (křesťanském) světě liší. Stejně jako u nás, tedy 24. prosince, slaví jako hlavní svátek Vánoc většina Evropy. V dalších zemích je však za hlavní svátek považován až následující den. Počátek Vánoc na Boží hod 25. prosince slaví například ve Spojených státech amerických, Velké Británii nebo Francii.
Další rozdíl je kvůli odlišnému juliánskému kalendáři, který dosud používají pravoslavné církve. Narození Ježíše Krista si tak například v Rusku připomínají až 6. a 7. ledna.
Mezi zeměmi se liší také zvyky spojené s časem vánočním. Například český zvyk předávání darů na Štědrý den večer se právě s ohledem na jiné datum začátku Vánoc liší. V anglofonních zemích si tak obdarovaní pro vánoční dárky jdou až 25. prosince ráno. Naopak zdobení stromečku (nebo místního ekvivalentu) je rozšířené takřka po celém světě.
Například vánoční večeře sestávající z kapra je běžná takřka jen v „českém rybníčku“ a několika okolních zemích – na Slovensku nebo v Polsku. Stejně jako u stromků jsou místní zvyklosti rozmanité.
Kvíz: Co víte o Vánocích?
Například Britové na Štědrý den jedí tradiční vánoční pudink nebo krocana. Obdobný zvyk mají i Američané nebo Francouzi, kteří ho navíc plní lanýžovou nádivkou. Naopak v Austrálii, kde prosincem začíná léto, tvoří večeři spíše studená jídla. Známým se také stal japonský zvyk večeře v KFC.
Kdo rozdává dárky
Mezi zeměmi jsou také odlišné postavy, jež o Vánocích obcházejí domácnosti a rozdávají vánoční dárky. Český Ježíšek je jen jednou z mnoha postav, jež má tento významný úkol na starosti.
V anglofonních zemích je rozšířený Santa Claus, vycházející z dřívějšího Otce Vánoc. Tomu měl být inspirací svatý Mikuláš. Otec Vánoc, byť pod rozličnými jmény, dodnes roznáší dárky ve velké části západních zemí.
Obdobný původ lze vysledovat také u vánočních skřítků Tomtar, jež nosí dárky ve Skandinávii. Odvozena je od něj i postava pravoslavných Vánoc – Děda Mráz, který má však kořeny i ve slovanské mytologii. Ve snaze potlačovat církevní tradice se ho pokoušeli prosadit komunisté, ale jak u nás, tak v dalších zemích přišla jejich snaha vniveč.