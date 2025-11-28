Vánoční pohádky jsou ztělesněním nostalgie. Pojďme se podívat na české pohádky, které známe nazpaměť, ale přesto jste o nic nevěděli všechno, a také na novinky pro letošní Vánoce.
Pojďme od začátku. Jaká je nejstarší vánoční pohádka?
Mezi nejstarší a nejoblíbenější české pohádky, které se staly klasikou, patří Pyšná princezna (1952) a Byl jednou jeden král (1954). I když nebyly primárně natáčeny jako vánoční, s těmito svátky jsou neodmyslitelně spjaty.
Česká televize (ČT) drží od roku 1993 krásnou tradici, kdy každý rok na Štědrý večer uvádí premiérově nový český pohádkový film. První takovou štědrovečerní premiérou byla pohádka Sedmero krkavců s Ivanou Chýlkovou a Michalem Dlouhým (1993).
|
Češi o Vánocích milují pohádky. Nové ve sledovanosti vítězí nad starými
Nejoblíbenější vládkyně svátků? Naše Popelka!
Pokud se řekne česká vánoční pohádka, většině lidí naskočí jediný titul: Tři oříšky pro Popelku z roku 1973 od Václava Vorlíčka. Film, který vznikl v koprodukci Československa a NDR, si získal srdce diváků díky nadčasové romantice, magické zimní krajině (Švihov, Moritzburg) a nezapomenutelné Libuši Šafránkové v hlavní roli.
|
Pohádková konspirace. Tři oříšky pro popelku zrcadlí normalizační filmový průmysl
- Sledovanost: I po desítkách let patří Popelka k nejsledovanějším titulům vysílaným v období Vánoc. Loňské Vánoce sledovalo Tři oříšky pro Popelku 1,5 milionu diváků.
- Mezinárodní fenomén: Popelka je pravidelně vysílána i v zahraničí, zejména v Německu a Norsku, kde se stala doslova vánočním symbolem. Dokonce také v Norsku v roce 2021 vytvořili její remake – Tři přání pro Popelku.
- Zajímavost: Film prošel nákladným restaurováním a digitalizací, aby se i po padesáti letech mohl promítat v té nejlepší obrazové kvalitě.
Je ale otázkou, jestli letos Tři oříšky pro Popelku poběží v televizi. „V letošním roce nebude Česká televize vysílat pohádku Tři oříšky pro Popelku. V budoucnu s návratem na obrazovky počítá,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí veřejnoprávní televize Michal Pleskot.
Stejně tak diváci tuto pohádku neuvidí letos na Primě. Televize Nova na otázku, zda bude vysílat Tři oříšky pro Popelku, zatím neodpověděla, vánoční program bude zveřejňovat až později.
|
KABÁT: Popelka není pro diváky alergické na ořechy. Mohla by ale být lesbickou vegankou
Novější pohádky s rekordní sledovaností
Nejen klasika, ale i nové snímky dokázaly diváky přilákat v rekordních počtech. S titulem absolutně nejsledovanější pohádky od chvíle, kdy ČT začala vysílat premiéry, soupeří Anděl Páně 2 (2016), Krakonošovo tajemství (2022) a O vánoční hvězdě (2020).
Sledovanost Anděla Páně 2 a Krakonošova tajemství překonala hranici tří milionů diváků, pohádku O vánoční hvězdě vidělo 2,5 milionu diváků.
|
Recept od čtyř režisérů. Jak vyrobit legendární pohádku?
A které pohádky se neujaly?
I když se většina vánočních pohádek těší divácké přízni, ne všechny nové snímky dosáhly kultovního statusu. Některé štědrovečerní premiéry z posledních let byly diváky přijaty s vlažností nebo kritikou. Neexistuje sice oficiální žebříček nejméně oblíbených pohádek, ale kritici a diváci často poukazují na slabší scénáře nebo nepřesvědčivé herecké výkony u některých novodobých děl, která se zkrátka nedokázala vyrovnat silné klasice.
Jde například o snímek Slíbená princezna (2016), na který se snesla vlna kritiky hned po odvysílání. Ačkoliv byla jeho sledovanost slušná, diváci i kritici často poukazovali na roztříštěný děj a přemíru digitálních triků, které působily lacině. „Třešničkou na pomyslném dortu“ byla nepřirozená paruka princezny. Na ČSFD se s hodnocením okolo 20 % zařadila mezi historicky nejhůře hodnocené české pohádky vůbec.
Velmi silnou diváckou kritiku sklidila také loňská vánoční premiéra Tři princezny (2024). Pohádka se stala nejméně sledovanou štědrovečerní pohádkou za posledních 15 let a na databázích má velmi nízká hodnocení. Diváci nejčastěji kritizovali slabší herecké výkony mladých hrdinek, prázdné dialogy a pocit, že se snímek snaží až příliš tlačit na moderní ideologické trendy namísto klasické pohádkové atmosféry.
|
Staré pohádky byly jako Hra o trůny, syrové, plné násilí, sexu a nadpřirozena
Naděje pro letošní Vánoce
Na letošní Vánoce bude mít přímo na Štědrý den premiéru výpravná pohádka Záhada strašidelného zámku. Příběh nás zavede na zámek Strašperk, kde princezna Elvíra (Sofie Anna Švehlíková) provází návštěvníky, aby vylepšila královský rozpočet. Její osud se proplete s princem Arminem (Oskar Hes), který na zámek přijíždí pátrat po kouzelných bytostech.
„Příběh strašidelného zámku má velmi krásně vykreslené postavy, jejich charaktery jsou zajímavé – ty dobré, ale i ty špatné, a myslím, že budou i hodně lidem blízké. V pohádce je krásně vystavěn vztah, láska hlavních hrdinů, a i když každý dovede předpovídat, jak pohádka dopadne, držíte jim palce až do konce. Je to podle mne moc chytrý scénář. Navíc vstupní zápletka příběhu je neotřelá, originální a je na čem při vyprávění stavět,“ prozradil režisér Ivo Macharáček, který stojí také za úspěšným dílem Tajemství staré bambitky.
V hlavních rolích se představí Tomáš Maštalír, Jana Plodková, Pavel Kříž a Jiří Mádl v roli zákeřného ministra. Tvůrci slibují klasickou pohádku plnou napětí a humoru, která navíc poodhalí kouzlo a strašidla v kulisách nádherných českých zámků, jako je Chyše, Dobříš nebo Český Krumlov.
Nezbývá než doufat, že se i letošní nová vánoční pohádka Záhada strašidelného zámku stane důstojným přírůstkem do naší zlaté sbírky a přinese do českých domácností přesně tu správnou dávku magie, lásky a sváteční pohody.