7 tipů, jak se nezbláznit z Vánoc
„Hezké Vánoce se dají prožít i s menší mírou nasazení. Nemusíme napéct patnáct druhů cukroví, ale třeba jen tři,“ uvedla před několika lety pro server Lidovky.cz psycholožka Pavla Koucká.
Terapeutka Terezie Zemanová na portálu Terapie.cz doplnila, že nikde není nařízeno, že člověk musí mít na Vánoce umytá okna, nazdobený stromeček, vánoční výzdobu, cukroví a dárky.
Připomíná, že jde sice o tradici, ale pokud vám to nevyhovuje, udělejte si Vánoce takové, jaké si je přejete mít. Pokud na úklidu a cukroví trvá rodina, pak doporučuje požádat rodinné příslušníky, aby se do úklidu a přípravy cukroví rovněž zapojili.
„Jestli nesnášíte povinný štěpánský oběd u rodičů, domluvte se s nimi, že přijdete jindy, pozvěte je do restaurace nebo jděte společně raději na koncert,“ dodala další tip, jak vyřešit případnou krizi.
Závěrem pak terapeutka podotkla, že celý předvánoční mumraj lze vnímat jako trénink schopnosti nenechat se vmanipulovat do toho, co sami nechcete. „To je dovednost, která se člověku vždy hodí,“ poznamenala Zemanová.
