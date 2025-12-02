Vánoce: Úklid ani cukroví nejsou povinnost. Nastavte si tradice po svém

Vánoce mají být svátky klidu a míru a advent má být přípravou na ně. V realitě se ale mnoho lidí snaží na svátky připravit co nejčistším domovem, desítkami druhů cukroví a mnoha dárky. A dostávají se tak pod velký psychický tlak a výsledkem je vyčerpání. Jak zvládnout přípravy na Vánoce v klidu a bez stresu?

Vánoce bývají hektické, stres je často nevyhnutelný. Odborníci radí nastavit si hranice a neotvírat složitá rodinná témata. (23. listopadu 2021) | foto: Profimedia.cz

7 tipů, jak se nezbláznit z Vánoc

  • Vyhraďte si během svátků část dne, kterou budete věnovat jen odpočinku.
  • Přestaňte sledovat zprávy. (Můžete místo nich třeba poslouchat hudbu).
  • Nepřehánějte to se společenskými povinnostmi. Návštěvy mohou být pěkná věc. Nemá ale cenu se do nich nutit.
  • Omezte zírání do nejrůznějších obrazovek, ať už jde o televizi, počítač, nebo telefon.
  • Dodržujte své běžné denní rituály. Pokud jste zvyklí si každý den před spaním číst, čtěte si i o svátcích.
  • Běžte ven. Stačí i krátká procházka.
  • Věnujte se svým oblíbeným sportům.

„Hezké Vánoce se dají prožít i s menší mírou nasazení. Nemusíme napéct patnáct druhů cukroví, ale třeba jen tři,“ uvedla před několika lety pro server Lidovky.cz psycholožka Pavla Koucká.

Terapeutka Terezie Zemanová na portálu Terapie.cz doplnila, že nikde není nařízeno, že člověk musí mít na Vánoce umytá okna, nazdobený stromeček, vánoční výzdobu, cukroví a dárky.

Připomíná, že jde sice o tradici, ale pokud vám to nevyhovuje, udělejte si Vánoce takové, jaké si je přejete mít. Pokud na úklidu a cukroví trvá rodina, pak doporučuje požádat rodinné příslušníky, aby se do úklidu a přípravy cukroví rovněž zapojili.

„Jestli nesnášíte povinný štěpánský oběd u rodičů, domluvte se s nimi, že přijdete jindy, pozvěte je do restaurace nebo jděte společně raději na koncert,“ dodala další tip, jak vyřešit případnou krizi.

Trpíte o Vánocích? Dělejte to, co vám dělá radost, nebo vyhledejte odborníka

Závěrem pak terapeutka podotkla, že celý předvánoční mumraj lze vnímat jako trénink schopnosti nenechat se vmanipulovat do toho, co sami nechcete. „To je dovednost, která se člověku vždy hodí,“ poznamenala Zemanová.

