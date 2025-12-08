Jak se na trhy dopravit?
Jak na trhy v České republice, tak v zahraničí, je ideální využít hromadnou dopravu. Odpadá tak hlavně starost o parkování nebo stres v předvánočním provozu, rovněž nemusíte řešit, kdo se vzdá vánočního punče či svařeného vína a bude řídit.
Právě v souvislosti s konáním trhů města často přechází na omezený režim a cesta do center může být i kvůli husté dopravě komplikovaná. Například Drážďany proto doporučují cestovat hromadnou dopravou, případně využít záchytných parkovišť ve vzdálenějších částech města.
Vánoční trhy v Česku
Vánoční trhy v Praze
Srdcem pražského adventu je Staroměstské náměstí. Místní trhy patří k největším a nejnavštěvovanějším v Evropě. Typické dřevěné stánky nabízejí řemeslné výrobky i pochutiny.
Chybět nebude ani betlém, vyhlídková terasa a rovněž 26 metrů vysoký strom. Světelné animace jsou v plánu denně každou hodinu od 16:30 do 21.30.
Hlavní město však může nabídnout o něco více trhů. Najdete je také ve spodní polovině Václavského náměstí či na náměstí Míru. Oblíbenými se staly rovněž trhy na náměstí Republiky nebo Tylově náměstí a náměstí Jiřího z Poděbrad.
Na druhém břehu Vltavy je jarmark na Andělu. Kouzelnou atmosféru nabízejí také Malostranské Vánoce na Kampě.
Sezóna pražských vánočních trhů u většiny z nich skončí Štědrým dnem. Až do 6. ledna vydrží jen trhy na Václavském a Staroměstském náměstí.
|
V centru Prahy začaly vánoční trhy. O polovinu levnější jak u nás, líbí se Norům
Vánoční trhy v Brně
Celkem téměř 240 stánků, vyzdobené ulice i množství atrakcí navozuje vánoční atmosféru v Brně, kde jsou trhy na Moravském náměstí, Zelném trhu a na náměstí Svobody.
Letošní novinkou je například festival zlozvyků na Římském náměstí, jež má vyvažovat současnou konzumní podobu Vánoc. Mladí návštěvníci se mohou opět těšit na dětskou vesničku, kde si vyzkouší roli trhovců. Nechybí ani gourmet koutek s vybranými gastro podniky.
Nachystaná jsou i vyhlídková místa – kromě tradičního vyhlídkového kola se mohou zájemci vyfotit na vyhlídkové plošině na náměstí Svobody a ti, jimž se podaří vyhrát lístek, také v horkovzdušném balonu ukotveném před Janáčkovým divadlem. Trhy potrvají až do 31. prosince.
|
Po vzoru Vídně a Budapešti. Brno jako první město v Česku zahájilo vánoční trhy
Vánoční trhy v Ostravě
Letošní Ostravské Vánoce nabízejí zboží ve více než čtyřiceti stáncích na centrálním Masarykově a blízkém Jiráskově náměstí.
V provozu je rovněž veřejné kluziště na náměstí Dr. E. Beneše. Vánoční trhy na svém místě najdete až do 6. ledna 2026. Do té doby bude v provozu i kluziště a vyhlídkové kolo.
|
Sváteční atmosféru v Ostravě opět zpestří vánoční kluziště, vloni přilákalo davy
Vánoční trhy v Plzni
I plzeňské adventní trhy se soustředí do centra. Na náměstí Republiky, jež je největším ve městě, je zhruba 125 stánků s tradičním zbožím.
Plzeňskou specialitou je obří vyřezávaný betlém, do kterého každoročně přibývají nové postavy. Letošní novinkou je dvojice dřevěných koní, na kterých se mohou zájemci vyfotit. Nechybí ani obří kolo nebo vyhlídková plošina.
|
Vánoční trhy v Plzni slibují ceny jako loni a dvě nové postavy do dřevěného betlému
Letošní adventní trhy v plné podobě skončí den před Štědrým dnem, tedy v úterý 23. prosince. Až do Nového roku však na místě zůstanou stánky s rozličným občerstvením.
Vánoční trhy v Olomouci
Tradiční dřevěné městečko tvořící Olomoucké adventní trhy a čítající přes sto stánků vyrostlo okolo radnice na Horním náměstí. Další zhruba dvacítku stánků najdou návštěvníci na sousedním Dolním náměstí.
Součástí trhů je i kluziště a vyhlídkové kolo.
Olomoucké trhy jsou vyhlášené hlavně nepřebernou nabídkou horkých nápojů – návštěvníkům každoročně nabízí desítky variant punčů, nechybí však i typický svařák či horká čokoláda, vše nabízené v originálních hrnečcích.
|
Vánoční trhy v Olomouci 2025: bruslení, vyhlídkové kolo, trhy a záplava punčů
Kromě nich tu návštěvníci najdou samozřejmě i regionální dárky a tradiční výrobky od místních řemeslníků. Vánoční trhy v Olomouci končí už 23. prosince, část stánků však na místě zůstává až do 31. prosince.
Vánoční trhy v Českých Budějovicích
Centrem adventního období na jihu Čech je náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Stánky návštěvníkům kromě tradičního sortimentu ozdob a dárků nabízejí i místní specialitu – více než 60 druhů punčů, díky čemuž si trhy vysloužily přezdívku „největší punčové království v Evropě“.
Nechybí ani vyhlídkové kolo. Pro návštěvníky je připravené také ledové kluziště obepínající Samsonovu kašnu a pro ty nejmenší kolotoč či dětská dílna.
|
Bruslení zdarma kolem Samsona i nejpestřejší nabídka punčů, to jsou vánoční trhy v Budějovicích
Adventní městečko je otevřené do 23. prosince, velká část stánků však na místě zůstane až do 6. ledna.
Vánoční trhy v zahraničí
Na popularitě stále více nabíjí cesty za vánočními trhy do okolních zemí. Mezi ty nejzajímavější patří vánoční trhy ve Vídni, Drážďanech nebo Norimberku. Oblíbené jsou také trhy v polském Krakově.
Vánoční trhy ve Vídni
Hlavní město Rakouska je na vánoční trhy bohaté, většinu z nich najdete v docházkové vzdálenosti v centru, za některými ale budete muset o něco dále. Tím nejznámějším je Rathausplatz před vídeňskou radnicí, kde najdete třeba kurzy pečení perníku a výroby svíček, či blízký Stephansplatz.
Nedaleko jsou také trhy na náměstí Marie Terezie nebo náměstí Karlsplatz, zaměřené na umění a hudební vystoupení. Oblíbený je též Vánoční trh Am Hof před stejnojmenným kostelem či trhy poblíž paláců Belvedere a Schönbrunn. Naopak o něco klidnější jsou trhy v kampusu Vídeňské univerzity. Zavítat můžete také na druhou stranu Dunajského kanálu na náměstí Riesenradplatz na okraji Prátru.
Většina vídeňských trhů zavírá ještě před Vánoci, nejčastěji den před Štědrým dnem.
|
Vánoční trhy ve Vídni 2025: Ceny, termíny i mapa. Vše, co potřebujete vědět
Déle vás rádi uvidí na Rathausplatzu a Stephansplatzu, které můžete navštívit až do druhého svátku vánočního. Až do šestého ledna 2026 pak zůstávají otevřené trhy na Riesenradplatzu a před palácem Schönbrunn.
Vánoční trhy v Norimberku
Mezi jedny z nejslavnějších v Evropě patří také adventní trhy v německém Norimberku. Soustředí se na hlavní náměstí Hauptmarkt, které zcela zaplní necelé dvě stovky stánků trhu Christkindlesmarkt, nabízející tradiční a originální výrobky. Trh patří mezi nejrušnější v Evropě.
Jen zhruba sto metrů vzdálené náměstí Hans Sachs Platz hostí o něco klidnější Kinderweihnacht, který je určený zejména dětem. Na sousedním Radničním náměstí (Rathausplatz) najdete Trh partnerských měst. Jak už název napovídá, zboží v místních stáncích má punc exotiky.
Adventními trhy a předvánočním časem však žije celé město a stánky najdete i v přilehlých uličkách. Vánoce se tu točí kolem postavy Christkind, jež je symbolem norimberských vánoc. Každoročně oficiálně zahajuje trhy proslovem z balkonu kostela Frauenkirche na náměstí Hauptmarkt.
Trhy v Norimberku končí na Štědrý den.
Vánoční trhy v Drážďanech
Trhy v hlavním městě Saska patří mezi nejznámější v Evropě. Během adventu zaplní takřka celý historický střed města. Kromě široké palety vánočního zboží tu najdete i bezpočet stánků s občerstvením, kterému dominují především vánoční štoly nebo svařené víno podávané v tradičních zdobených hrnečcích.
Největším trhem v Drážďanech je Striezelmarkt na náměstí Altmarkt, který je zároveň i jedním z nejstarších v Německu. Na něj navazují Drážďanská vánoční světla ve známé Prager Straße. Kousek od nich najdete vánoční trh „Advent na Neumarktu“ a další hned z druhé strany kostela Frauenkirche.
V centru jsou i další dva významné trhy. Historicky laděný „Romantický vánoční trh“ najdete jen dva bloky od kostela na náměstí Taschenberg. Středověkou atmosférou je pak vyhlášený „Stallhöfische Adventsspektakel“ přímo mezi zdmi královského paláce na dvoře Stallhof.
|
Vánoční trhy v Drážďanech 2025: Termín a program tradičního Striezelmarktu
Na druhém břehu Labe od paláce se rozkládá ulice Hauptstraße, která hostí Augustusmarkt, přezdívaný mezinárodní vánoční trh. Najdete tu totiž speciality a řemesla z mnoha zemí po celém světě. Trhy jsou pro návštěvníky otevřeny do 24. prosince 2025.
Vánoční trhy v Krakově
U severních sousedů jsou nejpopulárnější adventní trhy rozhodně ty v Krakově. Soustředí se zejména na Rynek Główny (Hlavní náměstí) v srdci města. Zhruba stovka stánků nabídne širokou paletu zboží od tradičních výrobků a dárků až po místní gastro speciality a typické horké nápoje.
Adventní trhy na krakovském hlavním náměstí otevřou v provozu zůstanou až do druhého svátku vánočního, tedy 26. prosince, část z nich však zůstane otevřená i několik dní po Novém roce.
Do vánočního hávu se během adventu převléklo celé město. V ulicích a na náměstích tak najdete různorodé nasvícené dekorace odkazující na výzdobu královského hradu Wawel.
Trh na největším krakovském náměstí je tím nejvýznamnějším, není však zdaleka jediný. Letošní novinkou je trh na sousedním Malém náměstí, jež má být alternativou k tradičnímu trhu. Stánky zde vydrží až do 1. ledna 2026.
|
Vánoce 2025: Kolik můžeme přivézt z nákupů v zahraničí? Přehled limitů v EU i mimo ni
Během adventu narazíte na několik dalších menších trhů po celém městě. Mezi ty známější patří například trh na náměstí Wolnica v srdci bývalé židovské čtvrti Kazimierz. Počítejte ale s tím, že menší trhy nebývají otevřené po celé adventní období.