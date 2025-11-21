Vánoční cukroví: Kromě klasiky vyzkoušejte i bezlepkové či raw cukroví

Autor: ,
  7:27
K Vánocům patří neodmyslitelně i vánoční cukroví. Mezi stálicemi jsou vanilkové rohlíčky, linecké, perníčky či vosí hnízda. Nechte se inspirovat a vyzkoušejte letos třeba i bezlepkové cukroví, nebo nahraďte některé suroviny a zkuste při pečení ušetřit. Inspiraci najdete v následujícím přehledu
Vánoční cukroví - ilustrační foto.

Vánoční cukroví - ilustrační foto. | foto: Shutterstock

Klasické recepty

Klasika, která nezklame

Ať už se děje cokoli, s blížícím se adventem začínají kuchyně ve většině domácností vonět vanilkou, skořicí, máslem a mandlemi.

Nejvyšší patra žebříčku nejoblíbenějších druhů vánočního cukroví po léta okupují klasické kousky – vanilkové rohlíčky, linecká kolečka, perníčky a medvědí tlapky.

Pokud tedy nedáváte přednost nabídce cukráren a pekáren a vánoční cukroví chystáte doma, určitě vám přijdou vhod recepty i pár tipů, jak si přípravu cukroví trochu usnadnit.

Cukroví tradiční, zdravé i cizokrajné. 5 receptů

Jak při pečení ušetřit ušetřit?

Seriál: Šetřete při vánočním pečení

Jak na to, abyste letos při pečení vánočního cukroví nezbankrotovali? I cukroví se ale dá připravit relativně levně, jen je potřeba nad jeho skladbou i množstvím trochu popřemýšlet.

Advent a Vánoce 2025: Kdy budou a jaké se s nimi pojí tradice?

Čím slepovat? Marmeláda nebo krémy

Dáváte-li přednost slepovanému cukroví, pak vám přijde vhod inspirace na krémy.

Čím slepovat cukroví

Je libo vanilkový, kakaový, nebo třeba pistáciový? Hodí se ke všemu a využití mají všestranné. Můžete jimi slepovat kolečka, srdíčka či hvězdičky z různých těst, plnit kournoutky a trubičky i zdobit košíčky.

A dospělákům je můžete přiostřit pár kapkami rumu nebo likéru.

Ke slepování cukroví ale lze použít i čokoládovou ganáž, kterou využijete i během roku jako podklad k potahovaným dortům, na náplně, zdobení nebo do rolád. A tuhle dobrotu věnujte klidně jako dárek pod stromeček nějakému milovníkovi čokolády.

Kam na adventní trhy: Deset tipů na výlety v Česku i zahraničí

Bezlepkové a „zdravější“ cukroví

Ani ti, kteří musí dodržovat bezlepkovou dietu, nemusí smutnit. Předvánočnímu pečení se totiž nevyhýbá trend ozdravování a existují i „zdravějších“ alternativy klasických druhů cukroví. Odlehčit lze mouku, tuk i sladidla.

Vánoční cukroví: I bezlepkáři a dietáři si pochutnají. Čím nahradit „zlé“ cukry, tuky a mouku?

Ani diabetici nemusí smutnit, server Lidovky.cz přináší recepty na troje cukroví, které můžou i lidé s cukrovkou:

Cukroví, na kterém si pochutnají i diabetici. Zkuste třeba brusinková srdíčka

Cukroví si připravují i vitariáni. Je nepečené, nesladí se cukrem a je zdravější. Zkuste letos něco nového a naservírujte rodině nepečené cukroví:

Místo cukru agávový sirup. Vyzkoušejte letos raw cukroví

Na závěr nepečené cukroví

Na poslední chvíli pak můžete sváteční tabuli obohatit či ozdobit nepečeným cukrovím.

Sladký advent. Vyzkoušejte letos nepečené cukroví bez mouky

Nepečené kousky – vosí hnízda a nejrůznější kuličky, se obvykle připravují s příměsí piškotů, kokosu, kakaa či rumu. Kromě toho většinou nepotřebují ani dlouhý čas na rozležení.

Vánoční cukroví: Nestíháte? Zkuste naše rychlé a snadné nepečené kousky, po kterých se jen zapráší

A dá se do nich upotřebit vše, co se i přes veškerou snahu tak trochu nepovedlo, případně zbylo – polámané či přebývající kousky, zbytky vanilkového cukru, čokolády či mletých oříšků.

Vstoupit do diskuse

Podzim

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.