Recepty na houbového kubu
Základem tohoto levného, chutného, výrazného a zároveň vydatného jídla jsou houby a kroupy. Dá se ale připravit v různých variantách. Lze vynechat česnek nebo kroupy nahradit rýží.
Další varianty jsou například s uzeným masem, které vmícháme před zapékáním, či se slaninou - tu je možné použít místo jakéhokoli tuku, nebo s libečkem.
|
Rychlokurz vánoční etikety. Kdo u svátečního stolu začíná jíst první?
Vánoce 2025 na talíři
Tradiční vánoční kuba se servíruje o Štědrém dnu k obědu nebo jako předkrm vánočního chodu.
Ideálně se ale hodí i jako příloha ke kachnímu konfitu anebo grilovanému candátu.
A kde se tradice houbového kuby vzala? Objevila se v souvislosti s půstem a na Štědrý den bylo jídlo povoleno až večer. A právě odtud tradiční kuba pochází.