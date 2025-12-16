Recepty na houbového kubu. Připravte tradiční s kroupami, nebo s rýží či bez česneku

Autor:
  7:09
Ke Štědrému dni patří i houbový kuba. Musí si ho dát každý, kdo se drží tradic, a hlavně ten, kdo v létě měl štěstí a nasbíral houby, které potom zamrazil či nasušil. Připomeňme si několik receptů na tuto pochoutku, kterou jedli už staří Slované.

Houbový kuba by na svátečním stole neměl chybět. Zkuste recept podle Romana Pauluse. | foto: Shutterstock

Recepty na houbového kubu

Základem tohoto levného, chutného, výrazného a zároveň vydatného jídla jsou houby a kroupy. Dá se ale připravit v různých variantách. Lze vynechat česnek nebo kroupy nahradit rýží.

Další varianty jsou například s uzeným masem, které vmícháme před zapékáním, či se slaninou - tu je možné použít místo jakéhokoli tuku, nebo s libečkem.

Rychlokurz vánoční etikety. Kdo u svátečního stolu začíná jíst první?

Vánoce 2025 na talíři

Tradiční vánoční kuba se servíruje o Štědrém dnu k obědu nebo jako předkrm vánočního chodu.

Ideálně se ale hodí i jako příloha ke kachnímu konfitu anebo grilovanému candátu.

A kde se tradice houbového kuby vzala? Objevila se v souvislosti s půstem a na Štědrý den bylo jídlo povoleno až večer. A právě odtud tradiční kuba pochází.

Vstoupit do diskuse

Vánoce 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.