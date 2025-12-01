Vánoční prázdniny
2025/2026: 22. prosince 2025 až 2. ledna 2026
2026/2027: 23. prosince 2026 až neděle 3. ledna 2027
2027/2028: 23. prosince 2027 až 2. ledna 2028
Do školy děti půjdou naposledy 19. prosince. Pak si užijí vánoční odpočinek od pondělí 22. prosince 2025 do pátku 2. ledna 2026. Do lavic se žáci a studenti vrátí v pondělí 5. ledna 2026.
Součástí prázdnin budou hned tři víkendy, a proto žáci v lavicích nezasednou celých šestnáct dní. Délka vánočních prázdnin je proměnlivá a záleží na rozložení svátků v pracovních dnech. Nejméně mohou mít jedenáct, nejvíce právě šestnáct.
Po Novém roce se pak děti mohou těšit na jednodenní pololetní prázdniny v pátek 30. ledna 2026.
Největší rozdíly v termínech pak mají jarní prázdniny, které se liší podle místa školy a jsou rozprostřeny od začátku února do poloviny března.
Posledním volnem v letošním školním roce budou velikonoční prázdniny ve čtvrtek 2. dubna 2026.
Konec školního roku a rozdávání vysvědčení nastane 30. června 2026. A poté už začínají hlavní prázdniny, trvající až do 31. srpna 2026.