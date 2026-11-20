Vánoční trhy v Praze
První vánoční trhy v Praze se letos otevřou na náměstí Míru, a to v pátek 20. listopadu. Na ty největší, na Staroměstském a Václavském náměstí, si návštěvníci musí počkat do soboty 28. listopadu, kdy se poprvé rozsvítí i velký strom na Staroměstském náměstí. Oba velké trhy pak vydrží až do 6. ledna 2027. Většina ostatních ovšem zavírá na Štědrý den.
Hlavní město však může nabídnout o něco více trhů. Oblíbenými se staly rovněž trhy na náměstí Republiky, Tylově náměstí a náměstí Jiřího z Poděbrad či v Holešovické tržnici. Vánoční atmosféru nabídne i jarmark na Andělu. Kouzelné jsou také Malostranské Vánoce na Kampě.
Vánoční trhy v Brně
Jak se na trhy dopravit?
Jak na trhy v České republice, tak v zahraničí, je ideální využít hromadnou dopravu. Odpadá tak hlavně starost o parkování nebo stres v předvánočním provozu, rovněž nemusíte řešit, kdo se vzdá vánočního punče či svařeného vína a bude řídit.
Právě v souvislosti s konáním trhů města často přechází na omezený režim a cesta do center může být i kvůli husté dopravě komplikovaná.
Vánoční trhy v Brně už začaly. Na Zelném trhu a Moravském náměstí se otevřely už v pátek 13. listopadu.
Za vánoční dobroty si letos návštěvníci připlatí. Za svařák tu zaplatí 75 až 95 korun, za punč kolem stovky a za pořádný bramborák i více než 150 korun. Zdražil klasický svařák i trdelník, nejvýrazněji pak oblíbený horký nápoj Turbomošt. K ceně teplého pití je navíc potřeba připočítat padesátikorunovou vratnou zálohu na kelímek.
Velké trhy na náměstí Svobody startují v pátek 27. listopadu, kdy se během jednoho večera rozsvítí stromy na všech třech náměstích. Liší se i konec: náměstí Svobody zavře stánky 23. prosince, Zelný trh a Moravské náměstí vydrží až do Silvestra.
Vánoční trhy v Ostravě
Letošní ročník Ostravských Vánoc se uskuteční od 21. listopadu 2026 do 6. ledna 2027.
Hlavní scénu na Masarykově náměstí doplní program pro rodiny s dětmi na Jiráskově náměstí, Vánoční kluziště na náměstí Dr. Edvarda Beneše a sváteční výzdoba centra včetně Prokešova náměstí. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí se uskuteční v sobotu 28. listopadu.
V tento den se rozzáří i Nová radnice a Prokešovo náměstí. Výzdoba zůstane v centru města až do 6. ledna 2027.
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Vánoční trhy v Plzni
Adventní trhy v Plzni začínají 21. listopadu na náměstí Republiky. V neděli 29. listopadu se tam rozzáří vánoční strom. Návštěvníci se kromě vůně svařeného vína a skořice či občerstvení mohou těšit na ukázky lidových tradic a řemesel. Zazpívat si mohou koledy, zastavit se u vyřezávaného betlému a s dětmi se vydat za živými zvířátky.
Toulání po trzích lze spojit s návštěvou katedrály sv. Bartoloměje. Tajné sny a přání vyplní nejen krásně ozářená zvonička uprostřed trhů, ale i andělíček na mříži katedrály. Stačí si na něj sáhnout.
Adventní trhy se v Plzni konají denně do 23. prosince vždy od 10 do 20 hodin a doprovází je kulturní program.
Vánoční trhy v Olomouci
Vánoční trhy v Olomouci se letos konají od 22. listopadu do 24. prosince 2026 na Horním a Dolním náměstí.
Historickému Hornímu náměstí vévodí Sloup Nejsvětější Trojice a v adventním čase mu bude konkurovat zhruba patnáctimetrový vánoční strom, jehož jméno každoročně vybírají děti z olomouckých škol.
Návštěvníci budou moci vystoupat na dřevěnou vyhlídku vybudovanou ze dvou lodních kontejnerů a vychutnat si pohled na slavnostně rozzářené náměstí. Další perspektivu nabídne dřevěná věž umístěná diagonálně od pódia.
Zatímco si rodiče budou vychutnávat horký punč nebo něco dobrého na zub, děti se mohou svézt na historickém kolotoči či navštívit zvoničku. Sváteční náladu pak doplní kulturní program přímo na náměstí.
Milovníci punče se mohou vydat po punčové stezce.
Dřevěná vánoční vesnička na Horním náměstí bude čítat přibližně 100 stánků s ozdobami, originálními dárky, řemeslnými výrobky, adventními svíčkami i věnci.
Při přechodu na Dolní náměstí lze nahlédnout do proskleného domečku Ježíškovy dílničky s poštou. Děti tu mohou napsat dopis Ježíškovi, vyrobit si svíčku nebo pouštět lodičky ze skořápek vlašských ořechů.
Dolní náměstí pak nabídne přibližně 25 dřevěných stánků. Sváteční atmosféru tu doplní pódium se světelnými nebesy a kulturním programem zaměřeným především na rodiny s dětmi.
Nebude chybět ani betlém od řezbáře Vinckera s dřevěnými postavami v životní velikosti.
Vánoční trhy v Českých Budějovicích
Českobudějovický advent a vánoční trhy na náměstí Přemysla Otakara II. začaly 18. listopadu. Uzavřou se 6. ledna 2027.
Tržiště inspirované jihočeskou architekturou nabízí dárky, řemeslné výrobky i dobroty nejrůznějších chutí a vůní. Nechybí tradiční horké nápoje, svařáky, punče, medovina či trdelník pečený na dřevěném uhlí.
I letos bude možné se projet na bruslích kolem Samsonovy kašny. Dřevěný altán Zvonička umožní jak bruslařům, tak i těm bez bruslí, setkat se pod jednou střechou a společně sledovat program na pódiu.
V adventním městečku je i perníková věž s rozhlednou, vyřezávaný betlém, vyhlídkové kolo, tradiční Zvonek přání, Ježíškova tvůrčí dílna i řemeslná ulička.
Fotku si mohou návštěvníci pořídit ve vánočním foto pointu. Nechybí dobové ručně vyráběné panenky v životní velikosti, které dotvoří prostor mezi kašnou a kluzištěm.
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Adventní trhy v zahraničí
Populární jsou i cesty za vánočními trhy do okolních zemí. Mezi ty nejzajímavější a nejvyhlášenější patří vánoční trhy ve Vídni, Drážďanech nebo Norimberku. Oblíbené jsou také trhy v Krakově, Budapešti, Saltzburgu, Linci či Wroclavi. Za adventní atmosférou se ale můžete vydat i do Záhřebu, Londýna, Amsterdamu či Kodaně.