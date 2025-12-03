Vánoční úklid
Postup:
Dříve než se pustíme do gruntování, stanovme si jasné cíle - co všechno chceme stihnout uklidit a kolik času tomu můžeme věnovat. Důležité je se do ničeho nenutit a hlavně se cítit ve svém domově příjemně.
Od okna ke dveřím a odshora dolů
Uklízecí taktiku můžeme zvolit takovou, že budeme buď uklízet jeden pokoj po druhém, nebo můžeme postupovat po jednotlivých činnostech, tedy všude utřeme prach, umyjeme okna a podobně. Ať už ale zvolíte jakýkoli postup, u obou je nutné držet se základního pravidla: postupujeme vždy od okna ke dveřím a odshora dolů.
Drogerie praskají ve švech a nabízejí spoustu čisticích prostředků. V domácnosti ale potřebujeme v podstatě jen dva druhy. Držíme se totiž toho, že v bytě máme dva základní druhy špíny: vodní kámen, na který se používá kyselina citronová, mravenčí či octová, a mastnou špínu a skvrny. Těch se zbavíme pomocí alkalických čisticích prostředků.
Oba druhy špíny potřebují jiný čistič, a tak je nemyslitelné, abychom na oba používali nějaký univerzální prostředek.
Z místností se věnujeme nejdříve velkým pokojům, jako je obývací a dětský pokoj a ložnice, pak následuje koupelna a WC a nakonec si necháme kuchyni.
Vždy tedy začneme umýváním oken a pak postupujeme následovně: uklidíme rozházené oblečení či volně ležící předměty, odstraníme prach z horních skříněk či pavučiny ze zdí a umyjeme lustr. Až nakonec si vždy necháme umývání podlahy či luxování koberce.
Okna - vždy jimi začínáme - krémovým čističem setřeme prach z rámů a umyjeme parapety. Žaluzie zavěšené na vnitřní straně oken je nutné také vyčistit, postupujeme tak, že je zatáhneme se sklonem listů od nás a přejíždíme hadříkem opatrně odshora dolů. Při utírání je nutné žaluzie odtáhnout od oken a držet je zezadu nejlépe za šňůru, která žaluziemi prochází. Celý proces opakujeme i na druhé straně žaluzií.
Pak sundáme z okna závěs či záclonu a vypereme je. Záclony ihned po vyprání ještě mokré pověsíme.
Skla oken nejprve nahrubo umyjeme, poté naneseme na hadřík nebo houbičku saponát s vodou a setřeme stěrkou dosucha. Na závěr nastříkáme rozprašovač a vyleštíme.
Textil - vypereme povlečení a přehozy - pokud chceme důkladně vyčistit sedací soupravy či koberce, je lépe přenechat tuto činnost odborné firmě.
Podlahy - PVC a laminátové plovoucí podlahy nepotřebují žádnou větší péči, stačí je vyčistit teplou vodou se saponátem. Vytírejte je hodně vyždímaným mopem, příliš vody linoleu ani laminátu neprospívá.
Podlahy z nenatřeného dřeva utírejte pouze suchým hadrem, lakované dřevo můžete vytřít lehce navlhčeným mopem. Na tyto podlahy je dobré aplikovat vosk, který jim dodá nový vzhled.
Keramická dlažba se vytře stejným způsobem jako laminátová podlaha, ale v žádném případě ji neleštěte, dlaždice pak kloužou. Raději ji jen setřete jelenicí.
Koupelna a WC - kromě čištění toalety pomocí tak zvané kachny a vany či umyvadla se zaměříme na dlaždice, které se tak často nečistí. Na vyčištění spár můžete použít nějaký speciální přípravek nebo je vybělíte jednoduše práškem do pečiva na vlhkém hadříku, případně houbičkou s drsnou brusnou ploškou.
Proti rzi a vápenatým usazeninám použijte přípravky na kyselé bázi (například kyselinu mravenčí).
Kuchyně - generální úklid je příhodná doba pro kontrolu spíže, protřídíme potraviny s prošlou minimální trvanlivostí či zkažené zavařeniny. Kuchyňskou linku umyjeme nejen zevnitř, ale vlhkým hadříkem přetřeme i venkovní dvířka - důkladně vydezinfikujeme nejen místa kolem sporáku, kde zůstávají mastné skvrny po vaření, tedy dlaždičky, digestoř, ale také místo u odpadkového koše. Věnujeme péči čištění menších spotřebičů: mikrovlnná trouba, toustovač, rychlovarná konvice, kráječ na chleba. Pokud zbývá čas, odmrazte ledničku, chladná doba bývá k odmrazování nejvhodnější. Uděláte v ní nejen pořádek, ale prospěje to také energetické spotřebě. Postup je: vyprázdnit, odmrazit, vytřít octovou vodou, která pohltí nepříjemné pachy a nechat při otevřených dvířkách vyschnout.
Dobrým ukazatelem toho, že je kuchyně uklizená, je: umyté a uklizené nádobí, čistá a uklizená pracovní deska, vytřená podlaha, srovnané židle u stolu a čistý ubrus bez drobků na stole.