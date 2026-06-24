V horkých dnech by měla být okna přes den zastíněna, větrat se má ráno a večer, kdy je venkovní vzduch chladnější. Průvan přináší jen zdánlivou úlevu, neboť hrozí nachlazení.
1 Vynechte alkohol
Ve dnech, kdy rtuť na teploměru ukazuje nad třicet stupňů, je především důležité udržovat pitný režim a vypít nejméně 2,5 až 3 litrů vody. Základem by měla být čistá voda, ale může být i voda z vodovodu nebo jemně perlivá minerálka. Lepší je se vyhnout alkoholu, který tělo dehydratuje.
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2 Co jíst?
V horkých dnech je třeba dávat si pozor i na to, co jíme. Z jídelníčku bychom měli vyškrtnout těžké smetanové omáčky, knedlíky a místo nich konzumovat spíše lehká zeleninová jídla, saláty a ovoce. Především ovoce v letních dnech organismus ochladí.
3 Čaj a pyžamo z mrazáku
Jak přežít vedra
Přes den pomáhá osvěžovat si obličej vlhkým hadříkem nebo vodou v rozprašovači. Tělo se také ochladí mytím rukou v ledové vodě, nejlepší je pouštět si ji na zápěstí.
Pokud vás vedro sužuje i v noci, zkuste trik s pyžamem, které přes den necháte vychladit v mrazáku. V jižních zemích pijí horký čaj, zaženou žízeň a tělo se ochladí. Osvědčilo se také v horku dát si večer před ulehnutím teplou sprchu. Póry se otevřou a tělo se zchladí.
4 Pozor na ledovou vodu
Voda k omývání ale nemá být ledová, rozpařené tělo by utrpělo teplotní šok. Nejvhodnější je voda, která je chladnější než teplota těla. Také není vhodné pít velmi chladné nápoje. Po "ledovém" nápoji přichází úleva jen na okamžik, žízeň ale neuhasí.
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5 Lehké oblečení
Co v horkých dnech nosit? Je lepší zvolit lehké materiály a světlé barvy, zvláště pak, pokud musíte dodržovat dresscode na pracovišti.