Svatý týden
Květná neděle – průvod věřících naznačuje, že následujeme Pána na jeho cestě utrpení
Zelený čtvrtek – symbolem jsou dvě události: Ježíšova večeře a Ježíšova modlitba a zajetí
Velký pátek – připomíná utrpení Páně
Bílá sobota – bdí se u Ježíšova hrobu, přemýšlí se o smrti, prázdnotě a beznaději
V katolickém kalendáři je tato „noc nocí“ spojena se zapalováním ohňů před kostely a zažehávání velikonočních svící vnášených pak do chrámů jako symbol světla, které s Kristem přišlo do světa.
Součástí vigilie bývají i křty, většinou dospělých lidí, kteří se rozhodli stát křesťany. Ti mají na sobě bílá roucha.
Celá Bílá sobota je přípravou na večer, kdy obřady vrcholí. Katolické kostely zůstávají přes den neozdobené, nehraje v nich hudba, lidé do nich mohou přicházet v tichosti, modlit se breviáře a žalmy a poklonit se symbolickému hrobu Krista. Po západu slunce začínají večerní obřady.
Kristovy poslední dny a utrpení
„Velké noci“, v níž vstal podle biblického svědectví Ježíš Kristus z mrtvých, předcházel od Květné neděle pašijový týden, který bývá zejména v katolické církvi naplněn různými obřady, připomínajícími Kristovy poslední dny a utrpení. Váže se k němu ovšem i mnoho pohanských pověr, na které středověká církev navázala.
V noci na neděli mají velkou bohoslužbu také pravoslavní křesťané. Protestantské církve sice většinou noční vigilii nepraktikují, ale obsah Velikonoc to pro ně nemění.
Křesťané - na rozdíl od Židů - věří, že židovský učitel Ježíš Nazaretský byl Boží syn a že byl po ukřižování vzkříšen. Pro jeho oběť ho osobně považují za svého Spasitele.
Židé mají v těchto dnech sedmidenní svátek nekvašených chlebů Pesach - připomínku vysvobození z egyptského otroctví před více než 3500 lety. Podle tradice si Židé při rychlém odchodu z Egypta nestačili připravit jídlo na cestu, tedy ani nechat vykvasit těsto na chléb.
Den bílení, pečení a pletení pomlázky
Na Bílou sobotu lidé dříve bílili stavení, aby bylo čisté, a očistný je i oheň, který se tento den světí a lidé si ho odnášeli do svých domovů.
Pro hospodyně je to hlavně den pečení, pečou se mazance a věnce i velikonoční beránci a nádivka s uzeným.
Večer se opět se rozezní zvony, a pokud zatřesete stromy, probudíte je k životu jako Krista, aby vám dávaly dobrou úrodu. Pletou se pomlázky a zdobí vajíčka.