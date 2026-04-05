Velikonoční nedělí ukončí půst. Křesťané si připomínají zmrtvýchvstání Krista

Neděle zmrtvýchvstání je největší slavností křesťanského církevního roku, připomíná vzkříšení ukřižovaného Ježíše Krista. Předcházela jí velikonoční noc, která zvěstuje smrt a vzkříšení v jediném celku.
Velikonoční kraslice (ilustrační foto). | foto: Lidové noviny

Mše této neděle má být co nejslavnější. Na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu pronese v poledne papež tradiční velikonoční poselství a požehnání Městu a světu (Urbi et orbi).

V lidových zvycích je tato neděle neboli Boží hod velikonoční spojena s masitým obědem po dlouhém půstu.

Povinností dívek bylo také malovat vajíčka na příští den pomlázky, dospělí se navštěvovali a obcházeli pole.

Důležitá byla i příprava velikonočního pečiva. V Česku se pečou velikonoční bochánky neboli mazance s množstvím másla, vajec, cukru, rozinek a mandlí. Jsou z kynutého těsta, obrazně připomínajícího svým nabývajícím objemem nabývání hodnot.

Mezi další velikonoční speciality patří jidáše, ale i různé pletence a žebříčky. Na Hané se právě ony zapichovaly do polí pro zdar úrody, jako jinde pruty kočiček. V jižních Čechách zase k sobě spojovali kynuté pečivo a vejce, kdy se těsto zapékalo kolem kraslice.

Hlavním pokrmem byla nádivka neboli hlavička - nákyp i z několika druhů masa spojených mlékem s houskami, kořením a především kopřivami. Jedla se i za studena.

