Svatý týden
Květná neděle – průvod věřících naznačuje, že následujeme Pána na jeho cestě utrpení
Zelený čtvrtek – symbolem jsou dvě události: Ježíšova večeře a Ježíšova modlitba a zajetí
Velký pátek – připomíná utrpení Páně
Bílá sobota – bdí se u Ježíšova hrobu, přemýšlí se o smrti, prázdnotě a beznaději
Velký pátek je dnem smutku. Lidé by se měli postit a v tichu rozjímat. V kostelech není květinová výzdoba, zpívá se bez doprovodu varhan, na oltáři nejsou svíce a zvony neznějí.
Věřící se okolo třetí hodiny odpoledne vydají do kostela na bohoslužbu. V evangeliích se totiž tato hodina udává jako smrt Ježíše. Při čtení Bible se „rozebírají bolesti celého světa“. Na Velký pátek tak křesťané přemýšlejí o válkách, špatných vztazích mezi lidmi nebo třeba nejednotě křesťanů.
Na Filipínách, kde se ke křesťanství hlásí zhruba 80 procent obyvatel, si tento svátek připomínají již několik desítek let bičováním a dobrovolným přibíjením věřících na kříže.
Některé země uznávají Velký pátek jako den pracovního klidu, například Austrálie, Brazílie, Německo, Kanada nebo Anglie. V Rakousku mají volno jen evangelíci, starokatolíci a metodisté. Ve většině německých spolkových zemích se nesmí pořádat taneční slavnosti a sportovní akce.
I v Česku je Velký pátek dnem volna, od roku 2016 je státním svátkem. V tento svátek mohou mít velké obchody otevřeno.
Země vydává poklady
Podle lidových pověr se tento den otevírá země, aby vydala poklady, proto se se zemí nesmí hýbat, orat ani okopávat.
Na Velký pátek se nesmí nic půjčovat, pracovat na poli či na zahradě, ani prát, abychom náhodou prádlo nemáchali v Kristově krvi.
Po Velkém pátku následuje Bílá sobota.
