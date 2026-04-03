Velký pátek připomíná Kristovo ukřižování, nemá se orat ani prát

Autor:
  6:00
Velký pátek je připomínkou Kristovy smrti, kterou na sebe vzal hříchy celého světa. Pro křesťany platí nejpřísnější půst, je zcela zakázáno jíst maso. Neslouží se mše svatá, ale věřící se scházejí k uctívání kříže. Velký pátek je též státním svátkem.
Radikální věřící, kteří se rozhodli nechat ukřižovat, doprovodili na vrch u obce San Pedro Cutud vesničané převlečení za římské setníky a přibili je na kříže. | foto: ČTK

Ježíš s mikrofonem. Věřící na Filipínách napodobovali poslední hodiny Ježíše Krista na Velký pátek.
Svatý týden

Květná neděle – průvod věřících naznačuje, že následujeme Pána na jeho cestě utrpení

Zelený čtvrtek – symbolem jsou dvě události: Ježíšova večeře a Ježíšova modlitba a zajetí

Velký pátek – připomíná utrpení Páně

Bílá sobota – bdí se u Ježíšova hrobu, přemýšlí se o smrti, prázdnotě a beznaději

Velký pátek je dnem smutku. Lidé by se měli postit a v tichu rozjímat. V kostelech není květinová výzdoba, zpívá se bez doprovodu varhan, na oltáři nejsou svíce a zvony neznějí.

Věřící se okolo třetí hodiny odpoledne vydají do kostela na bohoslužbu. V evangeliích se totiž tato hodina udává jako smrt Ježíše. Při čtení Bible se „rozebírají bolesti celého světa“. Na Velký pátek tak křesťané přemýšlejí o válkách, špatných vztazích mezi lidmi nebo třeba nejednotě křesťanů.

Na Filipínách, kde se ke křesťanství hlásí zhruba 80 procent obyvatel, si tento svátek připomínají již několik desítek let bičováním a dobrovolným přibíjením věřících na kříže.

Velikonoce: Proč je čtvrtek zelený a sobota bílá, co se děje během svátků v kostele

Některé země uznávají Velký pátek jako den pracovního klidu, například Austrálie, Brazílie, Německo, Kanada nebo Anglie. V Rakousku mají volno jen evangelíci, starokatolíci a metodisté. Ve většině německých spolkových zemích se nesmí pořádat taneční slavnosti a sportovní akce.

Velikonoce 2026: Otevírací doba obchodů a rozvážkových služeb

I v Česku je Velký pátek dnem volna, od roku 2016 je státním svátkem. V tento svátek mohou mít velké obchody otevřeno.

Země vydává poklady

Podle lidových pověr se tento den otevírá země, aby vydala poklady, proto se se zemí nesmí hýbat, orat ani okopávat.

Velikonoce: Upečte si mazanec nebo beránka. Hlavním dnem pečení je Bílá sobota

Na Velký pátek se nesmí nic půjčovat, pracovat na poli či na zahradě, ani prát, abychom náhodou prádlo nemáchali v Kristově krvi.

Po Velkém pátku následuje Bílá sobota.

Špenát, zelí nebo cibule. Barvení vajíček zkuste letos bez chemie jen tím, co máte doma

