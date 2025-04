K prvním dvěma dnům Modrému pondělí a Šedivému úterý se mnoho tradic nevztahuje.

V pondělí by se nemělo pracovat, ale ženy by měly podle tradice zahájit jarní úklid. V úterý se vymetá prach a hlavně šedé pavučiny. Také se mu říkalo Tlusté úterý, aby se lidé stihli najíst před následujícími třemi dny, kdy bude půst velmi přísný.

Škaredá středa Vymetená kamna, prosté jídlo a jidáše

Na Sazometnou středu se po pavučinách vymetají kamna a komíny. Škaredá se jí říká podle zrady Jidáše. Na její připomínku se ve středu a čtvrtek pečou jidáše ve tvaru zamotaného uzlu, na kterém se zrádce oběsil. Kdo toto sladké pečivo z kynutého těsta, které se nakonec potírá medem, sní, bude zdravý.

Může se též začít s barvením kraslic. Podává se pouze „škaredé“, tedy prosté jídlo, hrách či čočka.

Na Škaredou středu by se nemělo šít a příst, ale také štípat dříví. Nemračte se, ať nejsou škaredé všechny středy až do konce roku!

Zelený čtvrtek Zelené jídlo a žádné hádky

Podle pověr by se na Zelený čtvrtek mělo jíst něco zeleného třeba špenát, zelí nebo salát z kopřiv. To by mělo zajistit zdraví po celý rok.

Zvony „odlétají“ do Říma, protože od čtvrtka do soboty nesmějí znít a místo nich se rozezní řehtačky. Je to den poslední večeře Páně a název Zelený čtvrtek připomíná právě na pláč či lkání, protože oba výrazy jsou si v němčině velmi podobné.

Na Zelený čtvrtek si nepůjčujte a budete později odměněni! Zapomeňte na hádky, je to den odpuštění!

Velký pátek Zakázané maso a země vydává poklady

Na Velký pátek vrcholí půst, a nejí se maso. V tento den si všichni připomínají Ježíšovo ukřižování, ale také se podle pověr otevírá země, aby vydala poklady, proto se se zemí nesmí hýbat, orat ani okopávat.

Na Velký pátek se nesmí nic půjčovat, pracovat na poli či na zahradě, ani prát, abychom náhodou nemáchali v Kristově krvi.

Bílá sobota Den pečení, nádivka, beránek i mazanec

Na Bílou sobotu byl Ježíš pohřben a čisté bílé roucho jí nejspíš dalo název. Také bylo nutné vybílit, tedy vymalovat, stavení, aby bylo čisté, a očistný je i oheň, který se tento den světí a lidé si ho odnášeli do svých domovů.

Pro hospodyně je to hlavně den pečení, pečou se mazance a věnce i velikonoční beránci a nádivka s uzeným. Večer se opět se rozezní zvony, a pokud zatřesete stromy, probudíte je k životu jako Krista, aby vám dávaly dobrou úrodu. Pletou se pomlázky a zdobí vajíčka.

Velikonoční neděle Konec půstu

Na Boží hod velikonoční skončil půst. Jí se vše, co se v sobotu upeklo a o nedělní mši nechalo posvětit. Tento den už má být vše hotovo.

Velikonoční pondělí Koleda a kraslice

Recepty z vajec Pomazánka, sekaná či plněná vejce Kulajda, koláč, Pštrosí vejce

Hlavní tradice Velikonoc. Zvyky se liší kraj od kraje. Součástí svátků je velikonoční pomlázka a vyšlehání děvčat. V některých krajích polévají vodou dívky chlapce a jinde je tomu opačně. Někde stačí odnést si koledu, jinde musí děvčata věnovat mužům i barevné pentle na pomlázku.