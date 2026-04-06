Velikonoční pondělí patří koledě, z kraslic vykouzlete pomazánku nebo sendvič

Velikonoční pondělí se v Česku nese ve znamení tradice, při níž muži dopoledne koledují, tedy vyšlehávají ženy a dívky pomlázkou z vrbového proutí. Za odměnu dostanou malovaná vajíčka, případně sklenku tvrdého alkoholu. Zvyk, jehož kořeny sahají do 15. století, má v různých regionech trochu odlišné podoby, někde dívky mohou podle tradice po poledni polévat chlapce studenou vodou.
Pro Velikonoce v České republice je charakteristická pomlázka. | foto: Shutterstock

Zatímco od Zeleného čtvrtka do velikonoční neděle jsou Velikonoce křesťanskými svátky oslavujícími zmrtvýchvstání Ježíše Krista, pondělí už má světský charakter.

Koledování označované rovněž jako „šlehačka“ nebo „mrskačka“ se na Velikonoční pondělí, které je volným dnem, drží nejen v regionech s živou folklorní tradicí, ale také ve městech včetně Prahy.

Podle pověr žena, která je na Velikonoce vyšlehána, zůstane celý rok zdravá a uchová si plodnost. Jiný výklad pomlázce přisuzuje omlazení. Každopádně nemá být cílem vyšlehání způsobit bolest, ale vyjádřit zájem o ženu či dívku.

Velikonoční pondělí je také spojeno s vyšší intenzitou dopravy, protože se lidé vracejí z prodlouženého víkendu. Policie proto plánuje intenzivnější kontroly především na hlavních tazích. Zaměří se při nich mimo jiné na řidiče pod vlivem alkoholu, kterých o velikonočních svátcích bývá více než obvykle.

Co s vejci po koledě? Udělejte si pomazánku nebo sendvič

Recepty z vajec

Po velikonočním koledování pak domácnosti ozdobí nové kraslice, které jsou vnímány jako symbol nového života a znovuzrození. Ale co s nimi po Velikonocích?

Nezapomeňte, že vařená vejce mají omezenou dobu trvanlivosti. Pokud máte vejce už oloupaná, dejte je do lednice do misky s vodou. Vodu každý den vyměňujte - vajíčka by měla vydržet až týden. Pokud jste je ještě neoloupali, měla by v chladničce vydržet asi čtyři dny.

