Termín velikonočních prázdnin je každý rok jiný, podle Velikonoc. Základní a střední školy mají ve velikonočním týdnu výuku jen první tři dny, ve čtvrtek před Velkým pátkem je už volno.
Školáci tak mají celkem pět dní volna.
Termíny velikonočních prázdnin
Velikonoční prázdniny začínají vždy ve čtvrtek před Velkým pátkem, který je v Česku od roku 2016 státním svátkem. V roce 2026 budou mít žáci základních a středních škol volno ve čtvrtek 2. dubna.
|2026
|čtvrtek 2. 4. – pondělí 6. 4.
|2027
|čtvrtek 25. 3. – pondělí 29. 3.
|2028
|čtvrtek 13. 4. – pondělí 17. 4.
|2029
|čtvrtek 29. 3. - pondělí 2. 4.
|2030
|čtvrtek 18. 4. - pondělí 22. 4.
Velikonoční prázdniny často pro rodiny znamenají možnost strávit delší víkend společně, ať už doma, na výletech, nebo při dodržování velikonočních zvyků, jako je barvení vajíček, pletení pomlázky či pečení beránka. Často je to termín pro první jarní prodloužený pobyt v přírodě.
Jaké další prázdniny si děti v roce 2026 ještě užijí?
V tomto školním roce už školáky a studenty žádné delší volno nečeká. Konec školního roku a rozdávání vysvědčení nastane 30. června 2026. A poté už začínají hlavní prázdniny, trvající až do 31. srpna 2026.
V novém školním roce pak děti opět čekají podzimní prázdniny a to ve čtvrtek 29. října a v pátek 30. října 2026.
Děti si letos užijí i tradiční vánoční prázdniny, které v roce 2026 začínají ve středu 23. prosince 2026 a končí v neděli 3. ledna 2027.