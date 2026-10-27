Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Verešovou i Mališovou zasáhl konec Věry Komárové v Dermacolu. Posílají jí podporu

  16:23aktualizováno  16:23
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Věra Komárová v luxusním kabátku Fendi za téměř milion korun

Věra Komárová v luxusním kabátku Fendi za téměř milion korun | foto: Facebook @vera.komarova.16

Věra Komárová po 24 letech končí coby marketingová ředitelka Dermacolu. Zakládá...
Spolumajitelka firmy Dermacol Věra Komárová
Věra Komárová s dcerami, 2022
Věra Komárová, spolumajitelka firmy Dermacol
25 fotografií
Věra Komárová končí po čtyřiadvaceti letech v Dermacolu, který dlouhá léta pomáhala rozvíjet. Její odchod vyvolal na sociálních sítích vlnu reakcí. Podporu jí vyjádřily například modelky Andrea Verešová a Karolína Mališová nebo influencerka Beha Nguyen a producentka Olga Menzelová. Komárová mezitím naznačila, že chystá vlastní značku.

Odchod Věry Komárové z Dermacolu vyvolal velký ohlas. Dlouholetá marketingová ředitelka kosmetické značky oznámila, že po 24 letech dostala od manžela výpověď pro nadbytečnost a ve firmě končí. Podle jejího vyjádření souvisí situace také s majetkovými spory s jejím mužem Vladimírem Komárem, který společnost vlastní. Ten naopak uvádí, že personální změna má obchodní důvody.

Komárová se dočkala podpory od známých žen, které jí v komentářích na Instagramu posílají povzbudivé vzkazy. Mezi nimi je také modelka a podnikatelka Andrea Verešová. „Zlato, ty se neztratíš, jsi silná šikovná žena,“ napsala jí. Komárová jí odpověděla poděkováním a několika srdíčky.

Podporu vyjádřila i česká Miss Earth pro rok 2015, modelka Karolína Mališová, která připomněla, kolik práce Komárová své dosavadní značce věnovala. „Měla jsem možnost několikrát vidět, jak moc jsi pro Dermacol žila a kolik energie a srdce jsi do toho dávala. Myslím, že tvoje absence bude hodně znát,“ vzkázala jí.

Věra Komárová v luxusním kabátku Fendi za téměř milion korun
Věra Komárová po 24 letech končí coby marketingová ředitelka Dermacolu. Zakládá si vlastní značku.
Spolumajitelka firmy Dermacol Věra Komárová
Věra Komárová s dcerami, 2022
25 fotografií

Povzbudivá slova připojila také Beha Nguyen. „Moc mě to mrzí, přeji ti, ať zas brzy najdeš světlo na konci tunelu, protože každá místnost, kam vejdeš, se vždycky rozzáří,“ napsala Komárové. Instagramový příspěvek podpořila lajkem například také producentka Olga Menzelová, zpěvačka Kateřina Mátlová či herečky Alice Bendová a Kateřina Klausová.

Komentující Komárové vzkazují, že se nemusí bát začít znovu. „Ženy sobě,“ napsala jedna z uživatelek a připojila symbol bicepsu. Jiná jí popřála, aby se z nepříjemné situace dostala jako vítězka. Objevily se také reakce žen, které její zkušenost spojily s vlastními životními příběhy.

Komárová přitom sama naznačila, že se do budoucna nechce vzdát kosmetického podnikání. Když jedna z komentujících napsala, že už si od Dermacolu nic nekoupí, a zeptala se, zda vznikne nová značka nesoucí jméno Věry, Komárová odpověděla: „To nedělejte, Dermacol je nejlepší značka, lepší není. Novou značku určitě zvažuji.“

Věra Komárová po 24 letech končí coby marketingová ředitelka Dermacolu. Zakládá si vlastní značku.

V dalším komentáři pak uvedla: „Nový parfém už bude pod novou značkou.“ Její slova tak naznačují, že by se mohla vydat vlastní cestou a na dosavadní zkušenosti navázat novým projektem.

V posledních dvou desetiletích se Věra Komárová zásadně podílela na podobě této známé kosmetické značky. Ve firmě měla na starosti marketingovou strategii, ale také vývoj produktů či expanzi na zahraniční trhy. Její působení zasahovalo do několika klíčových oblastí podnikání Dermacolu. Podle údajů v obchodním rejstříku zatím Komárová zůstává členkou dozorčí rady firmy.

Vladimír Komár kosmetickou společnost získal v roce 2003. Dermacol tehdy potřeboval nový impuls a Komárová se stala jednou z klíčových osobností jeho dalšího rozvoje. Firma postupně rozšiřovala své působení mimo český a slovenský trh a zaměřovala se také na další evropské země, Blízký východ a Asii.

Důležitou součástí její strategie bylo navázat na dlouhou historii značky a využít její nejznámější produkt, krycí make-up. Ten vznikl v roce 1966 v barrandovských filmových ateliérech a stal se jedním ze symbolů Dermacolu.

23. ledna 2026
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Okamura přijal zástupce AfD. Musíme si vyměňovat informace, pochvaloval si

Předseda Sněmovny Tomio Okamura přijal zástupce Alternativy pro Německo (AfD).

Konečná pobouřila komunisty. Vadí jim, že se přidala k Patriotům

Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná na ttskové konferenci hnutí Stačilo! (21....

Izrael volí nový parlament, padají rekordy. Účast je nejvyšší za půl století

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve volební místnosti během parlamentních...

Babiš v Praze přijal Fica. Táhni do Ruska, pokřikovali na slovenského premiéra

Andrej Babiš a Robert Fico v Praze odhalili sochu česko-slovenského přátelství....

Svatba, teď lov v Mongolsku. Trumpův syn se dál paktuje s ruským oligarchou

Donald Trump Jr. vystupuje na konferenci AmericaFest 2024 v Phoenixu

Glosa

Mrtvý tah je smrt, babičkovské bombarďáky erotika. Když algoritmy nerozumějí světu

ilustrační snímek

Napjaté jednání Rady ČRo. Tepali do Okamury, Zavoral nastínil podobu stávky

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral po setkání s prezidentem Petrem...

Sudí na Slavii podle komise nechybovali, experti však poukázali na možnou penaltu

Slávistický křídelník Emmanuel Ayaosi

Televizi zdarma vláda nezařizuje, s úroky se změna prodraží, řekla Kovářová

Poslankyně Věra Kovářová na tiskové konferenci poslaneckého klubu Starostové a...

Přeji hodně štěstí a silného lídra. Babiš se vyjádřil k izraelským volbám

Předseda vlády Andrej Babiš, předseda hnutí ANO (6. října 2026)

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Číňan viněný ze špionáže zůstává za mřížemi. Soud ho odmítl pustit z vazby

Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze...

Pellegrini se staví Ficovi na odpor. Kvůli ministrovi osloví Ústavní soud

Slorvenský prezident Peter Pellegrini (16. září 2026)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.