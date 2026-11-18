Považuji se za celkem zapáleného fanouška Harryho Pottera. Dost možná i proto, že trávím hodně času ve vlacích. Jezdím nejčastěji mezi Českými Budějovicemi a Prahou. Cesta do Bradavic přitom, jak známo, vede taky po železnici. Jednou z nejlepších výhod tohoto způsobu dopravy by měl být vozík s nejrůznějšími pochutinami. České dráhy provozují něco podobného. Místo čokoládových žab či Bertíkových fazolek tisíckrát jinak se musíte spokojit s tuňákovým sendvičem zabaleným v plastu.
Základní romantiku ale služba národního dopravce má. Je tu ovšem ještě jeden významný rozdíl. Zatímco v Bradavickém expresu jezdila s jídelním vozíkem pořád stejná čarodějnice, minimálně v tom Jižním se obsluha dost střídá.
Což mě přivádí k faux pas, jehož jsem se dopustil před několika lety. Někde za Benešovem jsem si dal z vozíku čaj. Nabízela ho poměrně zvláštní osoba. Měl jsem problém poznat, jestli je žena nebo muž. Poprvé přijela někde na úrovni Benešova.
Gentleman nebo dáma?
Objednávku jsem zvládl ještě snadno. Řekl jsem jen „dobrý den“ a objednal si černý čaj. Zhruba za půl hodiny, přibližně před Táborem, jsem ale dostal chuť na další. Vozík byl zrovna v nedohlednu. Okolo dveří mého kupé šla ale průvodčí. Mohl jsem se zeptat. Tady ale vyvstala potíž. Jak dotaz formulovat?
V češtině musí člověk nějaký gramatický rod použít. Chvíli jsem o tom uvažoval. Nakonec jsem ze sebe vysoukal něco jako:
„Dobrý den, nevíte, kde by mohl být ten člověk s občerstvením?“
„Zrovna jsem paní viděla,“ odpověděla průvodčí. „Za chvíli půjde zase kolem.“
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Ups! Najednou se mi zdálo jasné, že s vozíkem jezdí chodbičkami vagonů dáma. Připadal jsem si jako idiot. Když si na tu příhodu dnes vzpomenu, stydím se, že jsem ji urazil.
Něco podobného jsem asi zažil už víckrát. Možná byste sami přišli s podobnou historkou. Minulý týden jsem jednu takovou četl.
Je stará okolo dvou tisíc let. Pochází z první poloviny prvního století našeho letopočtu. Příběh se týká krále, který si říkal Verica.
Útěk do exilu
Měl být synem jiného krále jménem Commius nebo Commios. Počítal se ke spojencům Říma. Vládl na na rozsáhlém území pozdějších hrabství Berkshire, Surrey, Kent, Sussex, Hampshire a na ostrově Wight. Jeho lid se počítal ke keltskému kmeni Atrebatů. Na Britské ostrovy se dostal ze severu dnešní Francie či Belgie. Během Vericovy vlády však začali na Atrebaty tlačit sousedé.
Vladař se po nějakých těch prohraných bitvách musel uchýlit do exilu ve městě na sedmi pahorcích. Za běžných okolností by událost vzbudila jen málo pozornosti. V oněch nejistých dobách byly podobné záležitosti až příliš časté. Příběh okolo Verici se však od nich v jedné věci liší.
Král si stěžoval tehdejšímu císaři Claudiovi. Měl ho požádat, aby udělal na barbarských ostrovech pořádek. Imperátor souhlasil. Nařídil invazi. Na rozdíl od Julia Caesara o necelé století dřív s ní uspěl.
Značná část Velké Británie se stala na přibližně tři a půl století římskou provincií. Vericův útěk tak odstartoval změny, které ovlivňují dnešní podobu Spojeného království. Římských stop se v zemi dá najít spousta.
Impérium coby produkt stížnosti
Moderní silnice kopírují ty zbudované legionáři. Města vznikla kolem administrativních center říše a ležení vojsk. Dá se to poznat z jejich názvů. Třeba koncovka -chester ve jméně Manchester, pojmenování Lancaster zase pochází z latinského slova castra. Označovalo opevněný legionářský tábor. Z římské Británie časem vznikl stát, který v době největšího rozkvětu ovládal 24 procent zemského povrchu.
Jeho dědictví pořád ještě ovlivňuje celý svět. Angličtina funguje jako lingua franka. Nultý poledník vede londýnskou čtvrtí Greenwich. Určitě byste snadno našli další příklady. Všechno přitom spustila Vericova stížnost.
Dnešní badatelé mají o králi dva hlavní zdroje informací. První jsou mince s jeho jménem. Druhý představují původně osmdesátisvazkové dějiny Říma od historika Cassia Dia.
Sepsal je víc než sto let po Claudiově invazi. Zmiňuje v nich nějakého Berikose, který utekl do hlavního města. Předpokládá se, že šlo o zkomolené jméno atrebatského vladaře. Dějepravec o něm zjevně věděl dost málo.
Archeolog Miles Russell z Bournemouthské univerzity si myslí, že Cassiovy spisy mohly mylně přesvědčit pozdější badatele o Vericově mužském pohlaví. Ve skutečnosti však šlo o královnu Vericu.
Jako Xena
Podrobnosti má Russell publikovat v knize o jiném britském králi Caratacovi ze stejné doby. Ten se mimochodem Římanům postavil a prohrál. Chtěli ho popravit, ale předtím mu dovolili promluvit v senátu. Poražený král přednesl tak dobrý projev, že místo smrti dostal důchod v římské vile. Russellova kniha ještě nevyšla. O jeho teorii však napsalo několik webů, např. New Scientist. Badatel se má opírat o tři argumenty.
Za prvé: jméno Verica končí na -a. V Británii těch časů to bylo obvyklé pro ženská jména. Mužská jména měla spíš koncovky jako -us nebo -os. Příklady jsou třeba už zmínění Caratacus nebo Commios.
Za druhé: mince z Vericova či Veričina období zdobí podle Russella nahá ženská postava na koni. Bylo by logické čekat, že je to sama královna. Navíc na nich bývá napsáno COM F nebo COMMI F.
Vědci si to dosud vykládali jako Commios filius. Latinsky to mělo znamenat Commiova syna. Stejně dobře to ale může být Commios filia, Commiova dcera.
Na minci je napsáno také REX. Dnes to překládáme jako král. Královna by byla REGINA. V prvním století ale mohlo slovo označovat vládce i vládkyni.
Za třetí: císaře Claudia historici kritizují jako slabocha. Naslouchal prý otrokům a ženským. Příběh s královnou z Británie by do tohoto obrazu výborně zapadal.
Osobně mi obrázek na minci připadá taky spíš jako žena s mečem nebo kopím. Něco jako Xena: Princezna bojovnice. Kdybych ji potkal někde za městem, snažil bych se jí vyhnout velkým obloukem.