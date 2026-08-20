Biasiol ukázala fotky z utajované svatby. Nechyběli ani rodiče ženicha Dejdarovi

„Dejdarovi, 18. 8.2026,“ napsala modelka na Instagramu k sérii fotek ze svatby. Jsou na nich vidět její svatební šaty, jak ji otec vede k oltáři, její manžel Matej a také jeho rodiče Martin a Daniela.
Právě herec Martin Dejdar den před veselkou „propálil“ její termín. „Poslední panák za svobodna… A od zítřka už bude všechno jinak, synku,“ napsal Martin Dejdar na sociálních sítích v pondělí 17. srpna v příspěvku, který ovšem později smazal. Pak zveřejnil příspěvky z bulharského Slunečného pobřeží, zřejmě aby to vypadalo, že jsou 18. srpna s rodinou v Bulharsku.
Svatba nakonec byla opravdu v úterý 18. srpna. Nevěsta měla bílé šaty s krajkovými rukavicemi a závojem, ženich bílé smokingové sako s tmavými klopami a tmavou košilí.
Mezi svatebními hosty nechyběla influencerka Natálie Říhová, misska Adéla Štroffeková, manželka fotbalisty Alexe Krále Markéta nebo vítězka MasterChefa Veronika Beskydiarová alias Besky.
Matěj Dejdar a Veronica Biasiol, která v minulosti randila také se ženami, se poznali loni na podzim. Nejdřív to vypadalo, že si náznaky vztahu dělají legraci ze svých sledujících na sociálních sítích. Později se však ukázalo, že opravdu tvoří pár. Dokonce se sestěhovali po třech týdnech. Zásnuby pak přišly letos v dubnu.
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25. února 2026