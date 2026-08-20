Biasiol ukázala fotky z utajované svatby. Nechyběli ani rodiče ženicha Dejdarovi

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  9:10aktualizováno  9:10
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Veronika Biasiol a Matěj Dejdar (21. července 2026)

Veronika Biasiol a Matěj Dejdar (21. července 2026) | foto: Instagram / Matěj Dejdar

Svatba Veronicy Biasiol a Matěje Dejdara
Svatba Veronicy Biasiol a Matěje Dejdara
Svatba Veronicy Biasiol a Matěje Dejdara
Svatba Veronicy Biasilol a Matěje Dejdara
44 fotografií
Misska a influencerka Veronica Biasiol se na sociálních sítích pochlubila fotkami z utajované svatby s Matějem Dejdarem. Veselka byla v Červených Pečkách u Kolína a nechyběli na ní ani rodiče ženicha, kteří se snažili zmást fanoušky fotkami z Bulharska.

„Dejdarovi, 18. 8.2026,“ napsala modelka na Instagramu k sérii fotek ze svatby. Jsou na nich vidět její svatební šaty, jak ji otec vede k oltáři, její manžel Matej a také jeho rodiče Martin a Daniela.

Právě herec Martin Dejdar den před veselkou „propálil“ její termín. „Poslední panák za svobodna… A od zítřka už bude všechno jinak, synku,“ napsal Martin Dejdar na sociálních sítích v pondělí 17. srpna v příspěvku, který ovšem později smazal. Pak zveřejnil příspěvky z bulharského Slunečného pobřeží, zřejmě aby to vypadalo, že jsou 18. srpna s rodinou v Bulharsku.

veronicabiasiol

DEJDAROVI 18.8.2026

Photography: @nikolberan & @fotomlynek
Bride’s dress: @whiteday.prague
Jewelry: @danfil_official
Hair: @hairstyle_bymaru
Groom’s suit: @moliere_store
Decor, floral & rentals: @freziafleur

19. srpna 2026 v 20:47, příspěvek archivován: 20. srpna 2026 v 8:13
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Svatba nakonec byla opravdu v úterý 18. srpna. Nevěsta měla bílé šaty s krajkovými rukavicemi a závojem, ženich bílé smokingové sako s tmavými klopami a tmavou košilí.

Mezi svatebními hosty nechyběla influencerka Natálie Říhová, misska Adéla Štroffeková, manželka fotbalisty Alexe Krále Markéta nebo vítězka MasterChefa Veronika Beskydiarová alias Besky.

Matěj Dejdar a Veronica Biasiol, která v minulosti randila také se ženami, se poznali loni na podzim. Nejdřív to vypadalo, že si náznaky vztahu dělají legraci ze svých sledujících na sociálních sítích. Později se však ukázalo, že opravdu tvoří pár. Dokonce se sestěhovali po třech týdnech. Zásnuby pak přišly letos v dubnu.

25. února 2026
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