NASA vůbec poprvé evakuovala posádku z ISS kvůli zdraví astronauta

Autor: ,
  9:39aktualizováno  9:42
Americký úřad pro letectví a vesmír (NASA) předčasně stáhl posádku mise Crew-11 z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Důvodem byl zdravotní stav jednoho z astronautů. Ten je ve stabilizovaném stavu. NASA kvůli ochraně soukromí pacienta nejmenovala ani nehovoří o jeho problémech.
Loď CrewDragon s posádkou mise Crew-11 při přistání

Loď CrewDragon s posádkou mise Crew-11 při přistání | foto: NASA

Loď CrewDragon s posádkou mise Crew-11 se houpe ve vlnách Tichého oceánu krátce...
Loď CrewDragon s posádkou mise Crew-11 při přistání
Loď SpaceX Dragon opouštějící Mezinárodní vesmírnou stanici krátce po odpojení...
Raketa SpaceX Falcon 9 s lodí Crew Dragon na odpalovací rampě 39-A několik...
15 fotografií

V noci na čtvrtek se od Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) odpoutala ve 23:20 SEČ kosmická loď CrewDragon se čtyřmi astronauty. Po několika hodinách letu přistála loď do Tichého oceánu u pobřeží Kalifornie krátce po 9:40 SEČ. Posádku tradičně vyzvedává k tomu určený tým.

Loď CrewDragon s posádkou mise Crew-11 se houpe ve vlnách Tichého oceánu krátce po návratu u ISS.

NASA podle agentury AP uvedla, že se drží stejných postupů při přistání s obvyklým týmem lékařských odborníků na palubě záchranné lodi v Tichém oceánu.

Loď CrewDragon s posádkou mise Crew-11 při přistání
Loď CrewDragon s posádkou mise Crew-11 se houpe ve vlnách Tichého oceánu krátce po návratu u ISS.
Loď CrewDragon s posádkou mise Crew-11 při přistání
Loď SpaceX Dragon opouštějící Mezinárodní vesmírnou stanici krátce po odpojení se čtyřmi členy posádky NASA Crew-11 ve středu 14. ledna 2026
15 fotografií

„Nejde o nouzovou evakuaci, ale jednáme s maximální opatrností ve prospěch člena posádky,“ uvedl již dříve zdravotní ředitel NASA James Polk. Astronauti na vesmírné stanici obvykle zůstávají šest až osm měsíců a mají přístup k základnímu zdravotnickému vybavení a lékům pro některé typy naléhavých případů.

Posádku mise Crew-11 na ISS na začátku srpna loňského roku dopravila vesmírná loď společnosti SpaceX. Tvořili ji astronauti NASA Zena Cardmanová a Mike Fincke, japonský astronaut Kimija Jui a ruský kosmonaut Oleg Platonov.

Jednalo se o první let do vesmíru pro bioložku a polární průzkumnici Cardmanovou, která se stala astronautkou NASA v roce 2017, a také pro Platonova, inženýra vyškoleného v oblasti provozu letounů a řízení letového provozu, který se stal kosmonautem v roce 2018.

Raketa SpaceX Falcon 9 s lodí Crew Dragon na odpalovací rampě 39-A několik hodin před plánovaným startem se čtyřmi členy posádky mise Crew-11

Tato posádka měla zůstat na vesmírné stanici až do konce února. Avšak 7. ledna NASA náhle zrušila výstup dvou astronautů do vesmíru plánovaný na následující den a později oznámila předčasný návrat posádky. Cardmanová tak přišla o možnost svého prvního výstupu do vesmíru.

Návrat čtyřčlenné posádky Crew-11 je ojedinělým důsledkem zdravotního problému astronauta na palubě ISS. Astronauti na vesmírné stanici obvykle zůstávají šest až osm měsíců a mají přístup k základnímu zdravotnickému vybavení a lékům pro některé typy naléhavých případů.

Na palubě byla spolu s nimi tříčlenná posádka, která tam přiletěla lodí Sojuz MS-28 loni v listopadu a jejichž návrat je plánovaný na léto. Při tomto letu byla poškozena jediná bajkonurská rampa, z níž mohou sojuzy létat.

Právě ti budou nyní tvořit jedinou posádku ve složení dvou ruských kosmonautů a jednoho amerického astronauta. Konkrétně to jsou Sergej Kuď-Sverčkov, Sergej Mikajev a Chris Williams.

NASA evakuaci dosud neprováděla, Rusové už ano

NASA a SpaceX nyní pracují na urychlení startu nové čtyřčlenné posádky z Floridy, který je v současné době plánován na polovinu února.

Počítačové modelování předpovídalo lékařskou evakuaci z vesmírné stanice každé tři roky, ale NASA za 65 let existence pilotovaných letů do vesmíru žádnou takovou evakuaci neprovedla. Rusové neměli tolik štěstí.

V roce 1985 onemocněl sovětský kosmonaut Vladimir Vasjutin na palubě sovětské vesmírné stanice Saljut 7 vážnou infekcí nebo souvisejícím onemocněním, což vedlo k předčasnému návratu. Několik dalších sovětských kosmonautů mělo méně závažné zdravotní problémy, které řídicí středisko donutilo zkrátit jejich lety.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.