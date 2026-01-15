V noci na čtvrtek se od Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) odpoutala ve 23:20 SEČ kosmická loď CrewDragon se čtyřmi astronauty. Po několika hodinách letu přistála loď do Tichého oceánu u pobřeží Kalifornie krátce po 9:40 SEČ. Posádku tradičně vyzvedává k tomu určený tým.
NASA podle agentury AP uvedla, že se drží stejných postupů při přistání s obvyklým týmem lékařských odborníků na palubě záchranné lodi v Tichém oceánu.
„Nejde o nouzovou evakuaci, ale jednáme s maximální opatrností ve prospěch člena posádky,“ uvedl již dříve zdravotní ředitel NASA James Polk. Astronauti na vesmírné stanici obvykle zůstávají šest až osm měsíců a mají přístup k základnímu zdravotnickému vybavení a lékům pro některé typy naléhavých případů.
Posádku mise Crew-11 na ISS na začátku srpna loňského roku dopravila vesmírná loď společnosti SpaceX. Tvořili ji astronauti NASA Zena Cardmanová a Mike Fincke, japonský astronaut Kimija Jui a ruský kosmonaut Oleg Platonov.
Jednalo se o první let do vesmíru pro bioložku a polární průzkumnici Cardmanovou, která se stala astronautkou NASA v roce 2017, a také pro Platonova, inženýra vyškoleného v oblasti provozu letounů a řízení letového provozu, který se stal kosmonautem v roce 2018.
Tato posádka měla zůstat na vesmírné stanici až do konce února. Avšak 7. ledna NASA náhle zrušila výstup dvou astronautů do vesmíru plánovaný na následující den a později oznámila předčasný návrat posádky. Cardmanová tak přišla o možnost svého prvního výstupu do vesmíru.
Na palubě byla spolu s nimi tříčlenná posádka, která tam přiletěla lodí Sojuz MS-28 loni v listopadu a jejichž návrat je plánovaný na léto. Při tomto letu byla poškozena jediná bajkonurská rampa, z níž mohou sojuzy létat.
Právě ti budou nyní tvořit jedinou posádku ve složení dvou ruských kosmonautů a jednoho amerického astronauta. Konkrétně to jsou Sergej Kuď-Sverčkov, Sergej Mikajev a Chris Williams.
NASA evakuaci dosud neprováděla, Rusové už ano
NASA a SpaceX nyní pracují na urychlení startu nové čtyřčlenné posádky z Floridy, který je v současné době plánován na polovinu února.
Počítačové modelování předpovídalo lékařskou evakuaci z vesmírné stanice každé tři roky, ale NASA za 65 let existence pilotovaných letů do vesmíru žádnou takovou evakuaci neprovedla. Rusové neměli tolik štěstí.
V roce 1985 onemocněl sovětský kosmonaut Vladimir Vasjutin na palubě sovětské vesmírné stanice Saljut 7 vážnou infekcí nebo souvisejícím onemocněním, což vedlo k předčasnému návratu. Několik dalších sovětských kosmonautů mělo méně závažné zdravotní problémy, které řídicí středisko donutilo zkrátit jejich lety.