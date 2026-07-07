V úterý zamířila do kosmu další družice z Česka. Jak souvisí s číslem 17?

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  10:08aktualizováno  10:15
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Vypuštění družice Kostka na oběžnou dráhu

Vypuštění družice Kostka na oběžnou dráhu | foto: SpaceX

Studenti FEKT VUT v Brně sledují živý přenos startu rakety Falcon 9 společnosti...
Náklad uvnitř nosiče Falcon 9 připravený k misi Transporter-17
Model družice Kostka, kterou studenti představili 26. června 2026. Horní část...
Model družice Kostka, která se stane 17. družicí Česka.
12 fotografií
Jmenuje se Kostka a vznikla na brněnském VUT. Nyní se vydala do kosmu, kde by měla pracovat zhruba dva roky. Na Zemi bude posílat fotografie a zprávy o svém stavu.

Dvě sedmnáctky provázejí novou družici z Česka. Do kosmického prostoru se vydává prostřednictvím mise Transporter-17 společnosti SpaceX a stala se 17. družicí na oběžné dráze, která byla vyrobena na našem území.

Start mise Transporter-17 na nízkou oběžnou dráhu Země proběhl z komplexu 4E (SLC-4E) na Vandenbergově vesmírné základně v Kalifornii. Přesně 18minutové startovací okno se otevřelo v 9:10 SELČ a start proběhl v pořádku. V případě potřeby bylo možné využít další termín o den později.

V rámci tohoto letu bylo vynášeno celkem 81 různých cubesatů, mikrodružic a dalších. Česká družice Kostka byla vypuštěna z tzv. deployeru necelých 59 minut po startu Falcon 9.

O více než minutu později se na svou dráhu dostala i slovenská družice Marina. Za ní stojí společnost Satellites With Meaning, přičemž technickou stránku zajistila firma Spacemanic a vědecký experiment dodala česká společnost AdvaSpace. Tím experimentem je detektor MiniPIX SPACE pro detailní měření kosmického záření a vývoj systémů pro monitorování tzv. vesmírného počasí.

Náklad uvnitř nosiče Falcon 9 připravený k misi Transporter-17

Kostka pro vesmír

Malý satelit formátu CubeSat 1U s označení Kostka je sice jen malý kvádr s délkou hrany 10 centimetrů (na výšku má 11,3 cm) a zhruba kilogramovou hmotností, ale vyvinuli ji a sestavili pouze studenti a studentky Vysokého učení technického (VUT) v Brně, kteří se sdružili do skupiny YSpace.

Mise má podle tvůrců satelitu ověřit v reálných podmínkách na oběžné dráze vlastní řídicí počítač, experimentální anténu i rádiový přijímací modul určený pro měření rádiového rušení a testování možností nízkonákladového přenosu dat. Kostka bude komunikovat s „Povelovací a řídicí stanicí“ na střeše Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT.

2. července 2026

Do vývoje Kostky se zapojili elektrotechnici, studenti mechanického inženýrství nebo softwarového či systémového inženýrství. Od ledna 2024 do srpna loňského roku studenti družici navrhovali a vyvíjeli subsystémy. Poté stavěli letový model. Letos v únoru družice absolvovala vibrační testy, které ověřily, že družice vydrží silné vibrace při startu rakety. Od května byl satelit ve vypouštěcím zařízení (deployer), které je namontováno na raketě spolu s dalšími satelity.

Na Kostku naváže další projekt, nyní je ve fázi designu. „Tím je mise CIMER, je to zkratka pro Cyanobacteria in Microgravity Environment Research. Je to mise třikrát většího CubeSatu. Jeho cílem je verifikovat využití mikrořas na orbitě ve vesmíru.

Aktualizace: Do článku jsme doplnili informace o vypuštění Kosty a slovenského satelitu

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