18. listopadu 2026 12:13, aktualizováno 12:13
Mimořádný milník lidstva. Voyager 1 je po půl století jeden světelný den od Země
V 11:16:07 SEČ dosáhla sonda Voyager 1 vzdálenosti přibližně 25,902 miliardy kilometrů od Země a tím se stala prvním strojem, jejž vytvořil člověk, který dosáhl vzdálenosti jednoho světelného dne od Země. Od vypuštění sondy uplynulo 49 let, dva měsíce a téměř třináct dní.
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