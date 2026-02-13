Mezinárodní vesmírná stanice se vrátí k normálu. Vyrazila nová posádka

V pátek 13. února dopoledne se vydala na cestu k Mezinárodní vesmírné stanici nová posádka složená ze dvou Američanů, Francouzky a Rusa. Americká NASA je nyní jediná, která může posádky na ISS vysílat poté, co byla v rámci posledního ruského pilotovaného letu k ISS poškozena startovací rampa na Bajkonuru.

Jak se blíží konec provozu Mezinárodní vesmírné stanice, nyní naplánovaný na rok 2030, zdá se, že její návštěvníky a provozovatele provází stále víc problémů. V listopadu minulého roku se při startu pilotované lodě Sojuz MS-28 k ISS poškodila rampa číslo 31/6. Ta je jediná, odkud Rusko vysílá posádky do vesmírného prostoru.

Posádka mise Crew-12 ve složení Američané Jessica Meirová a Jack Hathaway, Francouzka Sophie Adenotová a Rus Andrej Feďajev
Také NASA řešila v posledních měsících unikátní problém, kdy na začátku ledna musela předčasně stáhnout posádku mise Crew-11 z Mezinárodní vesmírné stanice. Důvodem byl zdravotní stav jednoho z astronautů. To se v historii stanice ještě nikdy nestalo.

Nynější start kosmické lodi Crew Dragon se čtyřčlennou posádkou v rámci mise Crew-12 však proběhl bez problémů a stejně snad bude probíhat i jejich následný pobyt na Mezinárodní vesmírné stanici. Při něm budou provádět výzkum, technologické demonstrace a údržbu stanice.

NASA naplánovala start lodi na 11:15 SEČ, což se také stalo. Na palubě lodi jsou Američané Jessica Meirová a Jack Hathaway, Francouzka Sophie Adenotová a Rus Andrej Feďajev. Je to již 13. mise kosmické lodi Dragon s lidskou posádkou směřující na vesmírnou stanici od roku 2020 v rámci programu Commercial Crew Program agentury NASA.

Posádka Crew-12 se připojí k členům Expedice 74, kteří jsou již na palubě vesmírné stanice.

