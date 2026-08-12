Sledujte téměř úplné zatmění Slunce. Další z Česka uvidíme až za půl století

Autor:
  17:26aktualizováno  17:51
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Naposledy jsme mohli větší částečné zamění Slunce z Česka pozorovat ke konci minulého tisíciletí. Tedy takové, kdy Měsíc zakryje více než 75 procent slunečního kotouče. Není se tak co divit, že nyní tento úkaz budí takovou pozornost. Možná i proto, že další takové nastane až v roce 2075.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Když Měsíc z větší části nebo zcela zakryje Slunce, mohou pozorovatelé sledovat, jak to změní barvu oblohy i věcí na Zemi. Největší úžas vyvolává úplné zatmění, kdy vše ztmavne a nastane na chvíli falešná noc, kdy je vidět jen sluneční koróna. Toho se však v Česku nedočkáme až do následujícího století. Můžete ho však sledovat na přiloženém přímém přenosu.

Ale i současná možnost pozorování tohoto úkazu bude výjimečná, protože bude zakryta valná většina Slunce, konkrétně více než 85 procent. Je to dáno tím, že se pás totality, tedy oblast, kde bude pozorovatelné úplné zatmění, poprvé od roku 1999 vrátil znovu do západní Evropy.

Lidé leží uvnitř planetária v den úplného zatmění Slunce v Buitrago del Lozoya ve Španělsku (12. srpna 2026)
Maximální pozorovatelná fáze zatmění Slunce 12. srpna 2026 ve vybraných městech Česka a Slovenska. Procentuální zakrytí je uvedeno v ploše slunečního disku.
Sledování zatmění Slunce je v planetáriu v parku stromovka v Praze již vyprodané (12. srpna 2026)
Postup srpnového zatmění Slunce. Ve vyznačené oblasti bude pozorovatelné částečné zatmění. Tmavší pruh představuje pás totality s úplným zatměním slunce.
23 fotografií

Právě ve zmíněném roce proběhlo poslední větší částečné zatmění i na území Česka. Další větší úkaz tohoto typu u nás bude pozorovatelný až v roce 2075.

I když je někde na Zemi k vidění úplné zakrytí Slunce Měsícem poměrně často, může být těžké ho sledovat, protože zmíněný pás totality je široký desítky, maximálně stovky kilometrů a ne vždy je dobře viditelný z pevniny. Je třeba si uvědomit, že stín Měsíce má na zemském povrchu průměr maximálně 270 km.

Vydejte se večer ven

Jak jsme psali již dříve, letos bude téměř úplné zatmění Slunce v ČR probíhat ve večerních hodinách. Vše začne asi hodinu před západem Slunce, takže se dočkáme jakéhosi dvojitého setmění, když se ještě částečně zakryté Slunce schová za obzor. Tím pádem ani neuvidíme, jak se naše hvězda znovu vynořila zpoza měsíčního zákrytu.

Jak bude tanec Slunce a Měsíce nad našimi hlavami probíhat? Nejdříve uvidí první známky vstupu Slunce do zákrytu za Měsíce lidé na severozápadě Česka. To budou hodinky ukazovat čas 19:18. Jižní část naší republiky zaznamená úkaz nejpozději asi v 19:21. To není žádný velký rozdíl, přičemž podobný posun budeme sledovat i u maxima zatmění, které při pohledu z našeho území nastane ve 20:10, respektive 20:13. Právě z jihu Česka bude vidět i největší zákryt, který má činit přes 87 % povrchu Slunce.

Konkrétní časy a tabulku pro pozorování úkazu z jednotlivých částí Česka jsme přinesli v tomto článku:

Vzhledem k tomu, že bude Slunce během tohoto zatmění zapadat za obzor, vyplatí se za pozorováním vyrazit někam, kde bude otevřený výhled na západní horizont. Čím výše budete, tím déle ve vaší oblasti budete moci úkaz pozorovat. Ale nezapomeňte na vybavení, které ochrání váš zrak. A pokud budete fotit nebo natáčet, tak i techniku.

Možná nejlepší bude vyrazit na některou z hvězdáren nebo do jiné instituce, která pořádá hromadné pozorování. Tam by měli být pro pozorování náležitě vybaveni. Možná však ve svém okolí najdete i skupiny, třeba přes vyhledávač nebo sociální sítě, kde budou lidé společně úkaz pozorovat.

My se vám pokusíme zprostředkovat záběry zatmění Slunce pořízené z balonu, které bude pořizovat Hvězdárna a planetárium Brno.

Jak budete dnes pozorovat zatmění Slunce?

celkem hlasů: 181

Nepoužívejte běžné brýle, vyzkoušejte projekci

Pokud budete chtít přímo vidět Slunce, jak se noří za Měsíc, rozhodně vám nebudou stačit běžné sluneční brýle. Ani nelze přímo doporučit rady typu pozorování přes CD nebo floppy disk, které najdete po letech někde v šuplíku. Jejich stav může být různý s možnými trhlinkami a poškozeními a ani nemusí poskytovat dostatečný filtr pro všechny nebezpečné složky záření. Jistotu budete mít se speciálními nepoškozenými brýlemi, které splňují normu ISO 12312-2.

Zřejmě nejbezpečnější je pozorování přes digitální displej mobilu, fotoaparátu nebo kamery s příslušným filtrem, ale raději z úhlu, abyste náhodou nevykoukli do Slunce. Oblíbená je také metoda sledování Slunce v dalekohledu při použití jako projekce na stínítko.

Projekce zatmění Slunce pomocí obyčejné lupy

Dalekohled nebo jen optickou čočku podle vrženého stínu namíříte na Slunce a za okulár umístíte obyčejný papír nebo fólii. Obraz Slunce tak může sledovat pohodlně i několik zájemců najednou a navíc si u toho nemůžete nijak ublížit.

Příští rok do Egypta

Pokud vás pohled na zatmění Slunce opravdu vzal za srdce a chtěli byste vidět třeba i úplné zatmění, nebude to v nejbližší době tak nedostupné. Jak jste zaznamenali, nynější pás totality přechází od částí Arktidy přes Grónsko, Island, Atlantský oceán až po severní Španělsko, Baleárské ostrovy a část Středozemního moře. A ačkoliv se statisticky na jednom místě úplné sluneční zatmění objeví jednou za více než 350 let, již příští rok na začátku srpna se znovu dostane do Španělska, i když do jiné oblasti, ale největší podívanou nabídne Egypt.

Postup srpnového zatmění Slunce. Ve vyznačené oblasti bude pozorovatelné částečné zatmění. Tmavší pruh představuje pás totality s úplným zatměním slunce.

Právě příští rok bude z tohoto státu na severu Afriky vidět vůbec nejdelší zatmění Slunce v tomto století. Mimochodem v lednu 2028 bude ze Španělska viditelné prstencové zatmění Slunce.

První písemný záznam o slunečním zatmění se nachází v čínské kronice Šu-King a datuje se do roku 2137 před Kristem. Záznam v kronice se ovšem více než zatmění věnuje popravě královského astrologa, který „zapomněl“ upozornit panovníka na blížící se úplné zatmění. Lid proto nebyl připraven k zahnání saně, která podle jejich představ chtěla Slunce pozřít. Přestože se Slunce zase po malé chvilce objevilo, astrolog přišel o hlavu.

Vraťte se k ránu, abyste viděli padající hvězdy

Noc ze středy na čtvrtek nám přinese i další podívanou, kdo vydrží sledovat oblohu do ranních hodin, bude odměněn kolem čtvrté hodiny maximem meteorického roje Perseid. Pozorování bude nahrávat i Měsíc v novu, který tak nebude svým jasem přebíjet méně zářící meteory.

A pokud se vám zatmění zalíbí, můžete zažít v srpnu ještě jedno. Bude to sice „jen“ zatmění Měsíce, které uvidíme 28. srpna k ránu, ale i tak je to úkaz, který si zaslouží pozornost.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Komentář

Posílí skepse k říční dopravě? Těžko by se někdo vsadil, že letošní sucho je poslední

Premium
Značně vyschlé koryto Labe v centru Ústí nad Labem. (6. srpna 2026)

Pochybuju, jestli budu ještě dlouho hrát, říká zdrcený Messi po smrti otce

Lionel Messi slaví druhý gól proti Alžírsku na mistrovství světa.

Sledujte téměř úplné zatmění Slunce. Další z Česka uvidíme až za půl století

Lidé leží uvnitř planetária v den úplného zatmění Slunce v Buitrago del Lozoya...

Postrach Jihlavy je ve vazbě, vulgární bezdomovkyně doplatila na návrat do města

ilustrační snímek

U Třeboně havaroval autobus. Řidiče převážel vrtulník, v nemocnici skončilo i dítě

Na Třeboňsku narazil autobus do stromu. Dva lidé včetně řidiče utrpěli zranění....

Dva dny po zemětřesení v Kolumbii vyprostili ženu. Naděje na další přeživší klesá

Trosky zřícených domů po silném zemětřesení v Kolumbii. (11. srpna 2026)

Praha jako lokace Netflixu. V září začne natáčení seriálu podle knihy Dana Browna

Na tiskové konferenci vystoupil americký spisovatel Dan Brown, který představil...

Rusko se pochlubilo dobytím Ščerbakivky. Vesnice však už téměř 30 let neexistuje

Mrtvý ruský voják u osvobozené ukrajinské obce Neskučne (13. června 2023)

Schillerovou senátoři potěšili, protože nezamítli EET. Je to velký posun, říká

Jednání Poslanecké sněmovny. Elektronická evidence tržeb. Na snímku Alena...

Sanitka na adrese pacientku nenašla, žena zemřela. Rodina viní záchranáře

ilustrační snímek

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Názor

Další zemětřesení v rozjitřené zemi. Kolumbii přitom vede Trumpův obdivovatel teprve od pátku

Následky silného zemětřesení o síle 7,4 v Kolumbii. (11. srpna 2026)

Tejc neuspěl s kárnou žalobou na exekutorku, skutek se neprokázal

Tisková konference po skončení zasedání vlády. Ministr spravedlnosti Jeroným...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.