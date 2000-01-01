Fiat 130 B z roku 1976. Velký sedan byl v letech 1969–1977 jako vlajkovou lodí značky, měl za úkol konkurovat značkám jako Mercedes-Benz nebo BMW. Design je dílem vlastního studia Fiatu, pod kapotou je vidlicový šestiválec o obsahu 3,2 litru (výkon 160 koní), vyvinutý legendárním konstruktérem Ferrari, Aureliem Lampredim. Většina aut z vyrobených 15 tisíc kusů se nedožila dneška kvůli korozi, ještě mnohem vzácnější je kupé od Pininfariny, kterých vzniklo pouze 4,5 tisíce kusů.
Autor: Spring Classic
Písecké náměstí – místo startu Spring Classic – pohledem z dronu.
Autor: Spring Classic
A další nádherný mercedes ze stejné doby, tedy alespoň vizuálně – replika legendy MB 300 SL Gullwing s dveřmi otevíranými vzhůru (odtud název „racčí křídla“). Originální auta z let 1954 až 1957 se na veteránském trhu dají v aukcích koupit jen výjimečně za ceny od 30 do 50 milionů korun; repliky, jako třeba tato soutěžní z roku 1972, za „snesitelných“ pět milionů.
Autor: Spring Classic
Vítězná rodinná posádka Štěpána a Alberta Panceových na Jaguaru XJ z roku 1983.
Autor: Spring Classic
Stříbro brala maďarská posádka Endre Szabó a Melinda Gömöri na Mercedesu 230 SL z roku 1966.
Autor: Spring Classic
Třetí skončila smíšená rakousko-italská posádka Andreas Zuhnemer a Rolf Pellini v Renaultu 5 Alpine z roku 1981.
Autor: Spring Classic
Třetí skončila smíšená rakousko-italská posádka Andreas Zuhnemer a Rolf Pellini v Renaultu 5 Alpine z roku 1981.
Autor: Spring Classic
Třetí skončila smíšená rakousko-italská posádka Andreas Zuhnemer a Rolf Pellini v Renaultu 5 Alpine z roku 1981.
Autor: Spring Classic
Českých setinových rally se vůbec poprvé zúčastnil Aston Martin DB6, konkrétně kousek z roku 1969, tedy po faceliftu (Mark II). Ikonický britský grand tourer, který se vyráběl v letech 1965 až 1970, poháněl čtyřlitrový řadový šestiválec o výkonu 282 koní. Všechny astony jsou hodně vzácné, všech variant vzniklo celkově jen 1 788 kusů, a právě faceliftovaná auta z konce výroby jako je ten na snímku, jsou vzácnější, vyráběla se jen 14 měsíců. Původní nezrestaurovaný vůz v hezkém stavu stojí minimálně 5,5 milionu korun, špičkové verze Volante a Vantage mohou šplhat k 15 milionům.
Autor: Spring Classic
Českých setinových rally se vůbec poprvé zúčastnil Aston Martin DB6, konkrétně kousek z roku 1969, tedy po faceliftu (Mark II). Ikonický britský grand tourer, který se vyráběl v letech 1965 až 1970, poháněl čtyřlitrový řadový šestiválec o výkonu 282 koní. Všechny astony jsou hodně vzácné, všech variant vzniklo celkově jen 1 788 kusů, a právě faceliftovaná auta z konce výroby jako je ten na snímku, jsou vzácnější, vyráběla se jen 14 měsíců. Původní nezrestaurovaný vůz v hezkém stavu stojí minimálně 5,5 milionu korun, špičkové verze Volante a Vantage mohou šplhat k 15 milionům.
Autor: Spring Classic
Nejstarší závodní auto rally, s rodinnou posádkou Krajníkových, Jaguar XK 120 OTS z roku 1952, nechybí na žádném významném českém setinovém podniku.
Autor: Spring Classic
Druhé nejstarší auto závodního pole, Austin-Healey 100/4 z roku 1953.
Autor: Spring Classic
Další Jaguar XK, tentokrát model 140 z roku 1955.
Autor: Spring Classic
Nádherný Mercedes 190 z roku 1953.
Autor: Spring Classic
Nádherný Mercedes 190 z roku 1953.
Autor: Spring Classic
Nejstarší závodní auto rally, s rodinnou posádkou Krajníkových, Jaguar XK 120 OTS z roku 1952, nechybí na žádném významném českém setinovém podniku.
Autor: Spring Classic
Druhé nejstarší auto závodního pole, Austin-Healey 100/4 z roku 1953.
Autor: Spring Classic
Další Jaguar XK, tentokrát model 140 z roku 1955.
Autor: Spring Classic
Nádherný Mercedes 190 z roku 1953.
Autor: Spring Classic
A další nádherný mercedes ze stejné doby, tedy alespoň vizuálně – replika legendy MB 300 SL Gullwing s dveřmi otevíranými vzhůru (odtud název „racčí křídla“). Originální auta z let 1954 až 1957 se na veteránském trhu dají v aukcích koupit jen výjimečně za ceny od 30 do 50 milionů korun; repliky, jako třeba tato soutěžní z roku 1972, za „snesitelných“ pět milionů.
Autor: Spring Classic
A další nádherný mercedes ze stejné doby, tedy alespoň vizuálně – replika legendy MB 300 SL Gullwing s dveřmi otevíranými vzhůru (odtud název „racčí křídla“). Originální auta z let 1954 až 1957 se na veteránském trhu dají v aukcích koupit jen výjimečně za ceny od 30 do 50 milionů korun; repliky, jako třeba tato soutěžní z roku 1972, za „snesitelných“ pět milionů.
Autor: Spring Classic
Opět překrásný klasický mercedes – MB 250 SE z roku 1966.
Autor: Spring Classic
BMW 1800 z roku 1964, klíčový model v historii bavorské automobilky. Takzvaná Nová třída (Neue Klasse) zachránila v 60. letech 20. století zachránit BMW před finančním krachem a definovala značku jako výrobce sportovně laděných sedanů.
Autor: Spring Classic
BMW 1800 z roku 1964, klíčový model v historii bavorské automobilky. Takzvaná Nová třída (Neue Klasse) zachránila v 60. letech 20. století zachránit BMW před finančním krachem a definovala značku jako výrobce sportovně laděných sedanů.
Autor: Spring Classic
Nejkrásnější auto tisíciletí nejen podle mnoha anket, ale třeba i podle Enza Ferrariho, ohromuje i dnes nezaměnitelnou nizoučkou siluetou s aerodynamickými liniemi a předlouhou kapotou. Vyráběl se v letech 1961–1974, celkem vzniklo cca 70 000 kusů, přičemž rané modely (1961–1964) s řadovým šestiválcem 3,8 l (265 koní) jsou nejcennější, jejich ceny se pohybují od 4 do 5 milionů korun. Také e-type je mezi tuzemskými veteránisty velmi oblíbený, na startu letošního Springu stály hned tři kousky.
Autor: Spring Classic
Jaguar E-Type OTS (1963)
Autor: Spring Classic
Iso Rivolta Lele – Nikoli nejdražší, zato velmi unikátní auto startovního pole. Luxusní italské GT 2+2, pojmenované po manželce zakladatele firmy, vzniklo v letech 1969 až 1974 v pouhých 285 kusech. Design navrhl legendární Marcello Gandini ve firmě Bertone, motory V8 dodával zpočátku Chevrolet, později Ford. Ceny se pohybují od 1,2 milionu za auto z posledního roku výroby v původním stavu až po zhruba dvojnásobek za restaurovaný kus s minimálním nájezdem.
Autor: Spring Classic
Iso Rivolta Lele – Nikoli nejdražší, zato velmi unikátní auto startovního pole. Luxusní italské GT 2+2, pojmenované po manželce zakladatele firmy, vzniklo v letech 1969 až 1974 v pouhých 285 kusech. Design navrhl legendární Marcello Gandini ve firmě Bertone, motory V8 dodával zpočátku Chevrolet, později Ford. Ceny se pohybují od 1,2 milionu za auto z posledního roku výroby v původním stavu až po zhruba dvojnásobek za restaurovaný kus s minimálním nájezdem.
Autor: Spring Classic
Iso Rivolta Lele – Nikoli nejdražší, zato velmi unikátní auto startovního pole. Luxusní italské GT 2+2, pojmenované po manželce zakladatele firmy, vzniklo v letech 1969 až 1974 v pouhých 285 kusech. Design navrhl legendární Marcello Gandini ve firmě Bertone, motory V8 dodával zpočátku Chevrolet, později Ford. Ceny se pohybují od 1,2 milionu za auto z posledního roku výroby v původním stavu až po zhruba dvojnásobek za restaurovaný kus s minimálním nájezdem.
Autor: Spring Classic
Iso Rivolta Lele – Nikoli nejdražší, zato velmi unikátní auto startovního pole. Luxusní italské GT 2+2, pojmenované po manželce zakladatele firmy, vzniklo v letech 1969 až 1974 v pouhých 285 kusech. Design navrhl legendární Marcello Gandini ve firmě Bertone, motory V8 dodával zpočátku Chevrolet, později Ford. Ceny se pohybují od 1,2 milionu za auto z posledního roku výroby v původním stavu až po zhruba dvojnásobek za restaurovaný kus s minimálním nájezdem.
Autor: Spring Classic
Iso Rivolta Lele – Nikoli nejdražší, zato velmi unikátní auto startovního pole. Luxusní italské GT 2+2, pojmenované po manželce zakladatele firmy, vzniklo v letech 1969 až 1974 v pouhých 285 kusech. Design navrhl legendární Marcello Gandini ve firmě Bertone, motory V8 dodával zpočátku Chevrolet, později Ford. Ceny se pohybují od 1,2 milionu za auto z posledního roku výroby v původním stavu až po zhruba dvojnásobek za restaurovaný kus s minimálním nájezdem.
Autor: Spring Classic
Iso Rivolta Lele – Nikoli nejdražší, zato velmi unikátní auto startovního pole. Luxusní italské GT 2+2, pojmenované po manželce zakladatele firmy, vzniklo v letech 1969 až 1974 v pouhých 285 kusech. Design navrhl legendární Marcello Gandini ve firmě Bertone, motory V8 dodával zpočátku Chevrolet, později Ford. Ceny se pohybují od 1,2 milionu za auto z posledního roku výroby v původním stavu až po zhruba dvojnásobek za restaurovaný kus s minimálním nájezdem.
Autor: Spring Classic
Na závěr ještě kuriozita: setinové rally se sice tento Opel Olympia z roku 1939 neúčastnil, majitel s ním dorazil jen na start, podle vlastních slov už nyní po osmdesátém roce věku obráží jen srazy veteránistů.
Autor: Spring Classic
Auto, staré 87 let, je v původním nikdy kompletně nerestaurovaném stavu, prodělalo však některá vylepšení, například osazení elektrickými směrovkami namísto původních vyklápěcích.
Autor: Spring Classic
Model byl poprvé představen v roce 1935 a pojmenován na počest Letních olympijských her 1936 v Berlíně.
Autor: Spring Classic
Opel Olympia byl jedním z prvních německých velkosériových vozů se samonosnou celokovovou karoserií.
Autor: Spring Classic
Verze z roku 1939) měla oproti první sérii (1935–1937) vylepšenou aerodynamiku, modernější přední masku, rozšířenou karoserii a výkonnější motor- čtyřválec o objemu 1 488 ccm s rozvodem OHV o výkonu 27 kW (37 k). Auto s ním jelo maximálně 112 km/h.
Autor: Spring Classic
Výroba olympie byla zastavena v roce 1940 kvůli zaměření automobilky na válečnou produkci, v roce 1947 však byla obnovena, definitivně skončila v roce 1953. Jméno modelu se však udrželo až do 70. let (Olympia A coby verze Kadettu). Krásně zachovalé kousky jako ten na snímku mají dnes cenu kolem půl milionu korun, ta historická je však jen stěží vyčíslitelná.
Autor: Spring Classic
Lancia 037 Rally Stradale je velevzácný homologační speciál WRC skupiny B; vznikly jich jen zhruba dvě stovky kusů, ceny zachovalých exemplářů dnes míří až k hranici 20 milionů korun. Ultralehká karoserie z hliníkového plechu ukrývá kompresorem dopovaný čtyřválec, uložený podélně uprostřed auta; pohon zajišťovala výhradně zadní kola. Výkon 151 kW (205 k) na lehké auto (jen 1 170 kg), měřící lehce pod čtyři metry (jako Škoda Fabia) bohatě stačil, dosahovalo maximální rychlosti 260 km/h. „Nulatřicetsedmička“ má za sebou historii plnou závodních vítězství, z nichž nejvýznamnějším je double Waltera Röhrla a Markku Aléna na Rallye Monte Carlo 1983, kde lancia dala na frak i favorizovaným čtyřkolkám Audi Quattro.
Autor: Spring Classic
Lancia 037 Rally Stradale je velevzácný homologační speciál WRC skupiny B; vznikly jich jen zhruba dvě stovky kusů, ceny zachovalých exemplářů dnes míří až k hranici 20 milionů korun. Ultralehká karoserie z hliníkového plechu ukrývá kompresorem dopovaný čtyřválec, uložený podélně uprostřed auta; pohon zajišťovala výhradně zadní kola. Výkon 151 kW (205 k) na lehké auto (jen 1 170 kg), měřící lehce pod čtyři metry (jako Škoda Fabia) bohatě stačil, dosahovalo maximální rychlosti 260 km/h. „Nulatřicetsedmička“ má za sebou historii plnou závodních vítězství, z nichž nejvýznamnějším je double Waltera Röhrla a Markku Aléna na Rallye Monte Carlo 1983, kde lancia dala na frak i favorizovaným čtyřkolkám Audi Quattro.
Autor: Spring Classic
Lancia 037 Rally Stradale je velevzácný homologační speciál WRC skupiny B; vznikly jich jen zhruba dvě stovky kusů, ceny zachovalých exemplářů dnes míří až k hranici 20 milionů korun. Ultralehká karoserie z hliníkového plechu ukrývá kompresorem dopovaný čtyřválec, uložený podélně uprostřed auta; pohon zajišťovala výhradně zadní kola. Výkon 151 kW (205 k) na lehké auto (jen 1 170 kg), měřící lehce pod čtyři metry (jako Škoda Fabia) bohatě stačil, dosahovalo maximální rychlosti 260 km/h. „Nulatřicetsedmička“ má za sebou historii plnou závodních vítězství, z nichž nejvýznamnějším je double Waltera Röhrla a Markku Aléna na Rallye Monte Carlo 1983, kde lancia dala na frak i favorizovaným čtyřkolkám Audi Quattro.
Autor: Spring Classic
Lancia 037 Rally Stradale je velevzácný homologační speciál WRC skupiny B; vznikly jich jen zhruba dvě stovky kusů, ceny zachovalých exemplářů dnes míří až k hranici 20 milionů korun. Ultralehká karoserie z hliníkového plechu ukrývá kompresorem dopovaný čtyřválec, uložený podélně uprostřed auta; pohon zajišťovala výhradně zadní kola. Výkon 151 kW (205 k) na lehké auto (jen 1 170 kg), měřící lehce pod čtyři metry (jako Škoda Fabia) bohatě stačil, dosahovalo maximální rychlosti 260 km/h. „Nulatřicetsedmička“ má za sebou historii plnou závodních vítězství, z nichž nejvýznamnějším je double Waltera Röhrla a Markku Aléna na Rallye Monte Carlo 1983, kde lancia dala na frak i favorizovaným čtyřkolkám Audi Quattro.
Autor: Spring Classic
Lancia 037 Rally Stradale je velevzácný homologační speciál WRC skupiny B; vznikly jich jen zhruba dvě stovky kusů, ceny zachovalých exemplářů dnes míří až k hranici 20 milionů korun. Ultralehká karoserie z hliníkového plechu ukrývá kompresorem dopovaný čtyřválec, uložený podélně uprostřed auta; pohon zajišťovala výhradně zadní kola. Výkon 151 kW (205 k) na lehké auto (jen 1 170 kg), měřící lehce pod čtyři metry (jako Škoda Fabia) bohatě stačil, dosahovalo maximální rychlosti 260 km/h. „Nulatřicetsedmička“ má za sebou historii plnou závodních vítězství, z nichž nejvýznamnějším je double Waltera Röhrla a Markku Aléna na Rallye Monte Carlo 1983, kde lancia dala na frak i favorizovaným čtyřkolkám Audi Quattro.
Autor: Spring Classic
Rolls-Royce Silver Spirit (1981). První „moderní“ Rolls-Royce po modelu Silver Shadow už dnes není lehké najít v pěkném a původním servisovaném stavu. Cenou sice nešplhá vysoko přes milion korun, následný servis se však pohybuje klidně ve statisících.
Autor: Spring Classic
Ferrari F365/GTC4 Další opravdový skvost. Za 18 měsíců výroby vzniklo pouze 508 kusů, pod designem je podepsán Filippo Sapino z ateliéru Pininfarina. Karoserie je čtyřmístná, zadní sedadla jsou však spíše vhodná pro odložení zavazadel. Pod kapotou vrní dvanáctiválec o výkonu 250 kilowattů.
Autor: Spring Classic
DeLorean DMC-12 (1981) – Další z tradičních účastníků setinovek, unikátní dvoumístné sportovní kupé s nerezovou karoserií, křídlovými dveřmi a motorem V6 vzadu. I přes průměrné jízdní výkony je to ceněný sběratelský vůz, který zanechal nesmazatelnou stopu v popkultuře – proslulost získal hlavně díky trilogii Návrat do budoucnosti, kde hrál stroj času. Během necelých dvou let výroby (1981-1982) vzniklo v Dunmurry v Severním Irsku 8 583 kusů, pak automobilka zkrachovala. Za designem stojí Giorgetto Giugiaro (Italdesign), jedinečné jsou panely karoserie z nelakované broušené nerezové oceli, což zajišťuje odolnost a snadnou údržbu. Auto pohání motor V6 známý jako PRV (Peugeot-Renault-Volvo) o objemu 2,85 l a výkonu 130 koní, převodovka je buď pětistupňová manuální od Renaultu nebo třístupňový automat.
Autor: Spring Classic
DeLorean DMC-12 (1981) – Další z tradičních účastníků setinovek, unikátní dvoumístné sportovní kupé s nerezovou karoserií, křídlovými dveřmi a motorem V6 vzadu. I přes průměrné jízdní výkony je to ceněný sběratelský vůz, který zanechal nesmazatelnou stopu v popkultuře – proslulost získal hlavně díky trilogii Návrat do budoucnosti, kde hrál stroj času. Během necelých dvou let výroby (1981-1982) vzniklo v Dunmurry v Severním Irsku 8 583 kusů, pak automobilka zkrachovala. Za designem stojí Giorgetto Giugiaro (Italdesign), jedinečné jsou panely karoserie z nelakované broušené nerezové oceli, což zajišťuje odolnost a snadnou údržbu. Auto pohání motor V6 známý jako PRV (Peugeot-Renault-Volvo) o objemu 2,85 l a výkonu 130 koní, převodovka je buď pětistupňová manuální od Renaultu nebo třístupňový automat.
Autor: Spring Classic
DeLorean DMC-12 (1981) – Další z tradičních účastníků setinovek, unikátní dvoumístné sportovní kupé s nerezovou karoserií, křídlovými dveřmi a motorem V6 vzadu. I přes průměrné jízdní výkony je to ceněný sběratelský vůz, který zanechal nesmazatelnou stopu v popkultuře – proslulost získal hlavně díky trilogii Návrat do budoucnosti, kde hrál stroj času. Během necelých dvou let výroby (1981-1982) vzniklo v Dunmurry v Severním Irsku 8 583 kusů, pak automobilka zkrachovala. Za designem stojí Giorgetto Giugiaro (Italdesign), jedinečné jsou panely karoserie z nelakované broušené nerezové oceli, což zajišťuje odolnost a snadnou údržbu. Auto pohání motor V6 známý jako PRV (Peugeot-Renault-Volvo) o objemu 2,85 l a výkonu 130 koní, převodovka je buď pětistupňová manuální od Renaultu nebo třístupňový automat.
Autor: Spring Classic
Nechyběla ani domácí klasika, podle názoru mnohých nejkrásnější československý poválečný vůz – Škoda 1000 MB z roku 1966 (vpravo číslo 26). Ovšem také s mnohem vzácnějším „kolegou“ – dvoudveřovým kupé MBX De Luxe (1967) s unikátní karoserií bez středových sloupků (v popředí).
Autor: Spring Classic
Vzniklo pouze 2 517 kousků, což z MBX dělá jeden z nejvzácnějších a nejvyhledávanějších československých veteránů. Auta před renovací v „nálezovém“ stavu, pokud se vůbec objeví, začínají na 500-700 tisících korunách, po kvalitní renovaci bývá běžná cena zhruba dvojnásobná. V nedávné době se prodával raritní kus v původním stavu s minimálním nájezdem za cenu dvou milionů korun.
Autor: Spring Classic
BMW 3.0 CSi z roku 1972 – Kupé s řadovým šestiválcem, výkonem 200 koní, elektronickým vstřikováním a nadčasovým designem. Je symbolem sportovního luxusu 70. let a patří k nejvyhledávanějším klasikám značky BMW, na aukcích se pěkné kousky prodávají kolem hranice 3,5 milionu korun.
Autor: Spring Classic
BMW 3.0 CSi z roku 1972 – Kupé s řadovým šestiválcem, výkonem 200 koní, elektronickým vstřikováním a nadčasovým designem. Je symbolem sportovního luxusu 70. let a patří k nejvyhledávanějším klasikám značky BMW, na aukcích se pěkné kousky prodávají kolem hranice 3,5 milionu korun.
Autor: Spring Classic
Spring Classic 2026 – BMW 3.0 CSi a trojice Porsche 911 z 60. a 70. let. To nejvzdálenější krajní je ve verzi targa.
Autor: Spring Classic
Porsche 911 Targa z roku 1970
Autor: Spring Classic
Porsche 911 Targa z roku 1970
Autor: Spring Classic
Opel GT z roku 1973. Dvoumístné kupé vyráběné v letech 1968–1973 s nezaměnitelným designem ve stylu „lahve coca-coly“, inspirovaným americkým sporťákem Chevrolet Corvette (ze stejného koncernu GM). Zajímavostí jsou „mrkací“ otočné světlomety, ovládané ručně pákou na středovém tunelu, oba se otáčejí současně na jednu stranu.
Autor: Spring Classic
Opel GT z roku 1973. Dvoumístné kupé vyráběné v letech 1968–1973 s nezaměnitelným designem ve stylu „lahve coca-coly“, inspirovaným americkým sporťákem Chevrolet Corvette (ze stejného koncernu GM). Zajímavostí jsou „mrkací“ otočné světlomety, ovládané ručně pákou na středovém tunelu, oba se otáčejí současně na jednu stranu.
Autor: Spring Classic
Opel GT z roku 1973. Dvoumístné kupé vyráběné v letech 1968–1973 s nezaměnitelným designem ve stylu „lahve coca-coly“, inspirovaným americkým sporťákem Chevrolet Corvette (ze stejného koncernu GM). Zajímavostí jsou „mrkací“ otočné světlomety, ovládané ručně pákou na středovém tunelu, oba se otáčejí současně na jednu stranu.
Autor: Spring Classic
Porsche 914 z roku 1972 Na Spring dorazilo hned ve dvou exemplářích. Tento kdysi „lidový sporťák“, vzniklý ze spolupráce s VW, je dnes ceněnou klasikou, která se dá z USA (kam zamířila většina z cca 120 tisíc vyrobených kusů) dovézt v provozuschopném stavu za ceny kolem půl milionu kusů, špičkové kousky jsou za dvojnásobek. To se bavíme o čtyřválcových verzích, ty šestiválcové, jichž vzniklo jen 3 300, mohou stát až 3,5 milionu.
Autor: Spring Classic
Porsche 914 z roku 1972 Na Spring dorazilo hned ve dvou exemplářích. Tento kdysi „lidový sporťák“, vzniklý ze spolupráce s VW, je dnes ceněnou klasikou, která se dá z USA (kam zamířila většina z cca 120 tisíc vyrobených kusů) dovézt v provozuschopném stavu za ceny kolem půl milionu kusů, špičkové kousky jsou za dvojnásobek. To se bavíme o čtyřválcových verzích, ty šestiválcové, jichž vzniklo jen 3 300, mohou stát až 3,5 milionu.
Autor: Spring Classic
Porsche 914 z roku 1972 Na Spring dorazilo hned ve dvou exemplářích. Tento kdysi „lidový sporťák“, vzniklý ze spolupráce s VW, je dnes ceněnou klasikou, která se dá z USA (kam zamířila většina z cca 120 tisíc vyrobených kusů) dovézt v provozuschopném stavu za ceny kolem půl milionu kusů, špičkové kousky jsou za dvojnásobek. To se bavíme o čtyřválcových verzích, ty šestiválcové, jichž vzniklo jen 3 300, mohou stát až 3,5 milionu.
Autor: Spring Classic
Porsche 914 z roku 1972 Na Spring dorazilo hned ve dvou exemplářích. Tento kdysi „lidový sporťák“, vzniklý ze spolupráce s VW, je dnes ceněnou klasikou, která se dá z USA (kam zamířila většina z cca 120 tisíc vyrobených kusů) dovézt v provozuschopném stavu za ceny kolem půl milionu kusů, špičkové kousky jsou za dvojnásobek. To se bavíme o čtyřválcových verzích, ty šestiválcové, jichž vzniklo jen 3 300, mohou stát až 3,5 milionu.
Autor: Spring Classic
Porsche 914 z roku 1972 Na Spring dorazilo hned ve dvou exemplářích. Tento kdysi „lidový sporťák“, vzniklý ze spolupráce s VW, je dnes ceněnou klasikou, která se dá z USA (kam zamířila většina z cca 120 tisíc vyrobených kusů) dovézt v provozuschopném stavu za ceny kolem půl milionu kusů, špičkové kousky jsou za dvojnásobek. To se bavíme o čtyřválcových verzích, ty šestiválcové, jichž vzniklo jen 3 300, mohou stát až 3,5 milionu.
Autor: Spring Classic
O tom, že legendární německá sportovně-luxusní značka táhne, svědčí neuvěřitelných 18 kusů ze Zuffenshausenu, které letos stály na startu rally. Včetně této 944 z roku 1987. Těch se v letech 1982 až 1991 vyrobilo přes 160 tisíc kusů, ceny se pohybují od 250 tisíc do 1,2 milionu korun.
Autor: Spring Classic
Porsche 911 Carrera Cabriolet (1986)
Autor: Spring Classic
Ford Sierra XR4i – ikona 80. let, zajímavá unikátním dvojitým zadním křídlem (bi-plane); sportovní špička běžné modelové řady Sierra předtím, než nastoupila brutální verze Cosworth. Pod kapotou měla šestiválce 2.8 o výkonu 150 koní.
Autor: Spring Classic
Ford Sierra XR4i – ikona 80. let, zajímavá unikátním dvojitým zadním křídlem (bi-plane); sportovní špička běžné modelové řady Sierra předtím, než nastoupila brutální verze Cosworth. Pod kapotou měla šestiválce 2.8 o výkonu 150 koní.
Autor: Spring Classic
Italský trojlístek. Uprostřed Alfa Romeo GTV 2000 Bertone Coupe z roku 1974, vlevo Lancia 037, vpravo Lancia Beta Coupe z roku 1975.
Autor: Spring Classic
Lancia Beta z roku 1975. První lancia pod vedením Fiatu, na designu kupé se podílela studia Pininfarina, Centro Stile Lancia a Fiat. Auto bylo plné progresivních technických řešení (motor a převodovka uložené napříč, pětistupňová převodovka, nezávislé zavěšení všech kol, kotoučové brzdy). Celkem vzniklo na 200 tisíc kusů.
Autor: Spring Classic
Cadillac DeVille (1973) na náměstí v Prachaticích
Autor: Spring Classic
Cadillac DeVille (1973) na náměstí v Prachaticích
Autor: Spring Classic
Ford Fiesta 1. generace z roku 1977 sedlal na Springu jeden z legendárních českých rallyových jezdců Vojtěch Štajf.
Autor: Spring Classic
Ford Fiesta 1. generace z roku 1977 sedlal na Springu jeden z legendárních českých rallyových jezdců Vojtěch Štajf.
Autor: Spring Classic
Ford Fiesta 1. generace z roku 1977 sedlal na Springu jeden z legendárních českých rallyových jezdců Vojtěch Štajf.
Autor: Spring Classic
Ferrari Mondial 3.2 z roku 1988
Autor: Spring Classic
Triumph TR3A z roku 1957 na startu rally
Autor: Spring Classic
MG A z roku 1959
Autor: Spring Classic
Volkswagen 1600 TL z roku 1969
Autor: Spring Classic
Volkswagen 1600 TL z roku 1969
Autor: Spring Classic
Fiat 124 Sport Spider 2000 z roku 1979
Autor: Spring Classic
Škoda 130 RS (1975) – Jeden z velkých unikátů startovního pole. Během let 1975-1980 vzniklo 38 originálních exemplářů; informace o existenci 200 až 500 kusů jsou pozdější neověřené zprávy, zahrnující přestavby a svazarmovské „dodělávky“. Tento kousek majitelé deklarují jako originál, mají k ní originální dokumenty.
Autor: Spring Classic
Škoda 130 RS (1975) – Jeden z velkých unikátů startovního pole. Během let 1975-1980 vzniklo 38 originálních exemplářů; informace o existenci 200 až 500 kusů jsou pozdější neověřené zprávy, zahrnující přestavby a svazarmovské „dodělávky“. Tento kousek majitelé deklarují jako originál, mají k ní originální dokumenty.
Autor: Spring Classic
Škoda 130 RS (1975)
Autor: Spring Classic
Alfa Romeo Spider z roku 1978 má překrásný nadčasový design.
Autor: Spring Classic
Alfa Romeo Spider z roku 1978 má překrásný nadčasový design.
Autor: Spring Classic
Ford Mustang Mach 1 z roku 1968
Autor: Spring Classic
Ford Mustang Mach 1 z roku 1968
Autor: Spring Classic
Ford Mustang Mach 1 z roku 1968
Autor: Spring Classic
Jaguar XJ-S z roku 1977
Autor: Spring Classic
Datsun 300ZX z roku 1985
Autor: Spring Classic
Fiat 130 B z roku 1976. Velký sedan byl v letech 1969–1977 jako vlajkovou lodí značky, měl za úkol konkurovat značkám jako Mercedes-Benz nebo BMW. Design je dílem vlastního studia Fiatu, pod kapotou je vidlicový šestiválec o obsahu 3,2 litru (výkon 160 koní), vyvinutý legendárním konstruktérem Ferrari, Aureliem Lampredim. Většina aut z vyrobených 15 tisíc kusů se nedožila dneška kvůli korozi, ještě mnohem vzácnější je kupé od Pininfariny, kterých vzniklo pouze 4,5 tisíce kusů.
Autor: Spring Classic
Fiat 130 B z roku 1976. Velký sedan byl v letech 1969–1977 jako vlajkovou lodí značky, měl za úkol konkurovat značkám jako Mercedes-Benz nebo BMW. Design je dílem vlastního studia Fiatu, pod kapotou je vidlicový šestiválec o obsahu 3,2 litru (výkon 160 koní), vyvinutý legendárním konstruktérem Ferrari, Aureliem Lampredim. Většina aut z vyrobených 15 tisíc kusů se nedožila dneška kvůli korozi, ještě mnohem vzácnější je kupé od Pininfariny, kterých vzniklo pouze 4,5 tisíce kusů.
Autor: Spring Classic
Ford Capri 2600 GT MK1 z roku 1973
Autor: Spring Classic
Ford Mustang Convertible z prvního roku výroby 1964
Autor: Spring Classic
Extrémně zachovalý „žigulík“ alias VAZ 2106 z roku 1983.
Autor: Spring Classic
Lancia Delta HF Integrale Evo 1 – legendární rallyová ikona z roku 1992
Autor: Spring Classic
Lancia Delta HF Integrale Evo 1 – legendární rallyová ikona z roku 1992
Autor: Spring Classic
Triumph Burlington Arrow z roku 1969
Autor: Spring Classic