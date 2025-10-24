U Vilmy Cibulkové zasahovala policie a záchranka, herečka zkolabovala

„Byla nám oznámena obava o kamarádku. Na místě byla nalezena žena ročník 1962. Následně byla převezena do nemocnice,“ řekl Blesku mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
„Vilma předtím volala na všechny strany. Byla zmatená, vystrašená a úplně mimo,“ popsal pro Blesk zdroj z hereččina okolí.
„Mohu potvrdit, že na místo vyjížděla posádka záchranářů k ženě okolo šedesáti let. Vyšetřili její základní životní funkce a zavedli kanylu na podání infuzní terapie. Pacientka byla převezena na interní ambulanci,“ uvedl mluvčí pražské záchranky Karel Kirs. Původ zdravotních potíží Cibulkové blíže nespecifikoval.
Herečka Vilma Cibulková, kterou mohou diváci momentálně vídat například v seriálu Polabí, si loni v prosinci u soudu v slovenské Trnavě vyslechla trest za řízení v opilosti. Dostala dvouměsíční podmínku, musela zaplatit pokutu tři tisíce eur (tj. v přepočtu přes 75 tisíc korun) a tříletý zákaz řízení motorového vozidla. Herečku policisté přistihli dva dny před Vánocemi, jak řídí pod vlivem alkoholu. Podle informací Markízy nafoukala dvě promile.
Herečka už za sebou jednu autonehodu má. Bourala v roce 2011 po bouřlivém rozchodu s tehdejším manželem, hercem Miroslavem Etzlerem, který jí byl nevěrný s mladší kolegyní, herečkou Radkou Pavlovčinovou. Cibulková tehdy cestou z restaurace, kde byla posedět s přáteli, nabourala do betonového zátarasu.
Vilma Cibulková bojovala v minulosti se závislostí na alkoholu. V roce 2019 v jednom z rozhovorů uvedla, že toto období života je již za ní a dokáže o něm otevřeně mluvit.
„Ocitla jsem se kdysi v Praze v takzvané druhé pubertě. To znamená, že jsem si do života vnesla na několik let různé výstřelky a vysedávání v divadelních klubech. Cítili jsme se jako protestanti proti tehdejší vládě,“ popsala pro pořad Život ve hvězdách.
Alkohol dostal herečku v minulosti až do léčebny v Bohnicích. Pro vyhledání pomoci se tehdy rozhodla sama a dodnes to považuje za jeden z největších životních darů, které si dala. O tom, že ji dodnes provází pověst alkoholičky, ví.
„Provází mě jakési prokletí člověka, který je k sobě opravdu upřímný a je velmi otevřený i před veřejností. Proto si z toho nic nedělám. Ale občas mě mrzí, že místo toho, aby lidé kolikrát řekli: ‚Jé, to je fajn, že jsi se s tím porvala, já se s tím vším taky poperu a dokážu, že to v tom životě jde‘, tak bohužel... Dívají se na mě trochu jinak, ne jako na rváče,“ řekla Cibulková s tím, že si je vědoma i toho, že boj se závislostí ji bude provázet celý život.