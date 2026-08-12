V článku se dále dozvíte
- Vinobraní Znojmo
- Vinobraní Mikulov
- Vinobraní v Čechách
- Vinobraní v Praze
- Vinobraní v ČR: termíny, program, vstupné
Tradice vinobraní
Období sklizně vinných hroznů je už stovky let neodmyslitelně spojené se slavnostmi, během kterých se loučíme s létem a vítáme podzim. Oblíbenou pochoutkou pak je zkvašený hroznový mošt zvaný burčák.
Vinobraní na jižní Moravě
Jihomoravský kraj je oblast vínu přímo zasvěcená, a není proto divu, že se tu sklizeň oslavuje ve velkém a pořádají se zde největší slavnosti vína. Jednou z nich je bezesporu Znojemské historické vinobraní, jehož kulturní program je naplánován na 13 scénách, ať už na Masarykově, Václavském nebo Mikulášském náměstí, na Znojemském hradu, nebo v inscenované středověké chudinské čtvrti.
Tradice vinobraní ve Znojmě sahá až do šedesátých let, ale duchovní původ se údajně váže až k roku 1327, kdy sem měl zavítat Jan Lucemburský. Jeho návštěvu a další historické představení si návštěvníci Znojma budou moci připomenout i letos, a to od pátku 11. do neděle 13. září 2026. V roli Otty Habsburského se představí herec Martin Kraus. „Právě historický program je tím, co dělá znojemské vinobraní výjimečným. Nejde jen o kulisy nebo kostýmy. Návštěvníci se na několik hodin stávají součástí příběhu, který se odehrává přímo kolem nich,“ vysvětluje místostarostka města Znojma Bohumila Beranová.
Podívejte se, jak probíhalo znojemské vinobraní v uplynulých letech:
Znojmo nebo Mikulov?
Znojmo staví své oslavy především na středověké historii kombinované s vystoupením známých hudebníků. Další vinařská Mekka Mikulov během vinobraní zase propojuje historii, současnou kulturu s lidovými zvyky, řemesly a kulisami pálavských vrchů. Místo Jana Lucemburského však diváci v průvodu uvidí jeho vnuka Václava IV. Protože se obě akce konají během stejného víkendu, můžete tak během tří dnů projít několika dekádami naší historie.
Loni vystoupila po boku Václava IV. Chantal Poullainová, která se připojila ke královské družině. Program se odehrával hned na několika scénách, přičemž se kromě klasických vystoupení představila i řada folklórních souborů či divadelních představení pro děti. Návštěvníci se mohli zúčastnit i rodinné soutěže ‚Z vinohradu do pohárku‘ na mikulovském zámku či debatovat v rámci talk show se známými osobnostmi v Gajdošově sále.
„Víno teklo proudem napříč Mikulovem, a především ve Velkém zámeckém sále. Tam se totiž konala již tradiční a návštěvnicky oblíbená Národní soutěž vín Mikulovské vinařské podoblasti,“ shrnuli organizátoři průběh loňské akce. A letošní Pálavské vinobraní se jistě nenechá zahanbit.
Největší vinobraní v Čechách
Víno proudem ale poteče také na západ od Kralického Sněžníku. Například v barokním hospitalu Kuks, kde 12. září 2026 opět poteče víno po kaskádovém schodišti jako za dob hraběte Šporka.
Jedna z největších akcí oslavující podzimní sklizeň se koná také od pátku 18. do neděle 20. září 2026 na soutoku Labe s Vltavou. Mělnické vinobraní se pyšní tím, že se jedná o nejstarší slavnost tohoto typu v Čechách, jejíž historie se datuje až do 9. století a počátku vlády Přemyslovců.
Sedmnáctý ročník Vinobraní na Kuksu přilákal přes čtyři tisíce lidí. Přes 300 litrů bílého vína teklo po kaskádovém schodišti barokního areálu hospitalu Kuks.
Akce v Praze
Ještě před vinobraním se chystá jedna z nejznámějších pražských vinic oslavit svátek své patronky svaté Kláry. U této příležitosti jsou od 12. až 16. srpna 2026 zváni hosté na piknik a samozřejmě i ochutnávku zdejšího vína. Vinobraní na Vinici svaté Kláry v Botanické zahradě se pak koná o měsíc později, 12. až 13. září 2026. Další akce se pak konají také na Pražském hradě nebo na Vinohradech.
Přehled vybraných vinobraní v ČR: termíny, program a vstupné
|Termín
|Místo
|Akce
|Program
|Vstupné
|sobota 5. září
|Mutěnice
|Mutěnské vinobraní – potvrzený sobotní program
|Čechomor, Michal Horák s kapelou a zpěvačka Pam Rabbit
|Předprodej:
350 Kč
senioři 200 Kč
ZTP a děti do 12 let zdarma
|sobota a neděle 5. – 6. září
|Praha, Královská zahrada Pražského hradu
|Vinobraní na Pražském hradě
|Program v prostoru Letní míčovny:
Frajéři z galerky, cimbálová muzika Sudovjan Dále moravský burčák a široká nabídka vín od regionálních vinařství, ochutnávka potravin od značek Klasa a Regionální potravina
|Zdarma
|pátek a sobota 11. – 12. září
|Praha, náměstí Jiřího z Poděbrad
|Vinohradské vinobraní 2026
|Ochutnávka vína z Rodinného vinařství Košut nebo Vinařství Kubík, Churros Chocos, Looong Fries inspirované japonským streetfoodem
|Zdarma
|pátek až neděle 11.–13. září
|Znojmo
|Znojemské historické vinobraní
|Folklorní soubor Dyjavánek, Cimbálová muzika Dyjavan, Pam Rabbit, Lenny, Fleret, Circus Brothers, Rybičky 48, Vesna, Monkey Business, TooT Ensemble, Propadleek, Carpe Diem, dobová hudba Krless, středověká hudba Lucrezia Borgia a Gnomus, kejklíři, žongléři, komedianti, historický šerm, divadelní představení, ukázky starých řemesel, středověké vojenské ležení a historické městečko u kostela sv. Mikuláše, degustační soutěže Vstupné:
|Předprodej:
permanentka 950 Kč
Na místě:
pátek 11. září 700 Kč
sobota 12. září 800 Kč
permanentka na pátek i sobotu 1 050 Kč
rytířské turnaje 150 Kč
|pátek až neděle 11. – 13. září
|Mikulov
|Pálavské vinobraní
|DJ Chocolatic, YesBrothers, Martina Pártlová, Richard Müller & band, Horkýže Slíže, Cimbálová muzika Píšťalenka, ukázky živých řemesel a historická představení
|Předprodej:
permanentka: do 31. srpna 950 Kč
do 10. září 1 050 Kč
denní vstupné:
pátek 600 Kč,
sobota 700 Kč, Na místě:
permanentka (2 dny) 1 100 Kč
pátek 650 Kč
sobota 750 Kč
neděle zdarma
zdarma pro děti do 12 let věku a ZTP/P
|sobota 12. září
|Roudnice nad Labem
|Roudnické vinobraní
|Kašpárek v rohlíku, Cirkus Problem, Marpo, Jiří Schelinger Experience, ABBA World Revival, Hudba Praha, Mad Family, KuKačka Band, Muzikálová pohádka Princezna ze mlejna
|Zdarma
|sobota 12. září
|Kuks
|Vinobraní na Kuksu
|Degustace vín a burčáku od českých i moravských vinařů, tradiční jarmark řemesel, hudební vystoupení a občerstvení
|300 Kč
zdarma pro děti do 15 let
|sobota 12. září
|zámek Kačina
|Krajské vinobraní a dožínky na Kačině
|Kolínský Big Band & Hana Holišová, Banjo Band Ivana Mládka, Sklepní psi, prezentace a prodej vín českých, moravských i zahraničních vinařství
|400 Kč
studenti a senioři 250 Kč
zdarma pro ZTP a děti do 15 let
|sobota 12. září
|Moravská Nová Ves
|Vinobraní 2026
|Dětské folklórní soubory, ženské a mužské sbory, cimbálové muziky, dechové hudby, rokové, popové a folkové hudební skupiny, nabídka vína, burčáku a potravin od lokálních výrobců
|200 Kč
zdarma pro děti do 15 let
|sobota a neděle 12. – 13. září
|Praha, Troja
|Vinobraní na Vinici sv. Kláry
|Hudební program, komentované prohlídky vinohradu zahrnuté v ceně vstupného, vesnička staročeských řemesel, workshopy, tvořivé dílny, vzdělávací stanoviště Botanické zahrady Praha nazvané Vínohrátky, ochutnávky vína z Vinice sv. Kláry i dalších vybraných vinařství z Čech, Moravy a zahraničí, čerstvý burčák, široká nabídka jídel
|Předprodej:
10. srpna - 11. září 250 Kč
děti do 18 let 150 Kč
Na místě:
280 Kč
děti do 18 let 180 Kč
zdarma pro děti do 3 let
|pátek až neděle 11. – 13. září
|Uherské Hradiště
|XXIII. Slovácké slavnosti vína
a otevřených památek 2026
|Lidová hudba, kroje, tanec, řemesla a otevřené historické památky
|Zdarma
|čtvrtek až sobota 17. – 19. září
|Hustopeče
|Burčákové slavnosti
|Yes Brothers, Čechomor, Pillsner Jazz Band, Banjo Band s Ivanem Mládkem a Mig 21, historický jarmark, rytířská klání, představení pro děti
|Předprodej:
do 31. září 500 Kč
1. – 17. září 550 Kč
studenti a senioři 400 Kč Na místě:
18. září 300 Kč
studenti a senioři 200 Kč 19. září 500 Kč
studenti a senioři 300 Kč
zdarma pro děti do 12 let
|pátek a sobota 18. – 19. září
|Bzenec
|Bzenecké krojované vinobraní
|Slavnostní průvod v krojích, přehlídka souborů, muzik a vystoupení pod širým nebem, ochutnávka burčáků a ročníkových vín místních vinařů
|Zdarma, případně dobrovolný příspěvek
|pátek až neděle 18. – 20. září
|Mělník
|Mělnické vinobraní
|Martina Pártlová, Olympic, No Name, Navostro, Morčata na útěku, Děda Mládek Illegal band, František Nedvěd, Lenny, Ohňostroj, Divokej Bill, Elán Revival, Ilona Csáková, Circus Brothers, Vypsaná fixa, pouliční umělci, audiovizuální program, ukázky řemesel, pouťové atrakce, foodtruck, pohádky pro děti a loutková představení, degustace vín
|Permanentka na pátek a sobotu 400 Kč
|sobota 19. září
|Litoměřice
|Vinobraní
|Cimbálová muzika Dušana Kotlára z Liberce, Mad Family, Lunetic, Support Lesbiens a Walda Gang, Viktorie Surmøvá, degustace vína a burčáku
|Zdarma
|pátek a sobota 25. – 26. září
|Velké Pavlovice
|Velkopavlovické vinobraní
|Pirin – soubor bulharských lidových tanců, Blue Cimbal, Koňaboj, Kožuch, Docuku, Windband, Darebný ženy, Martin Chodúr & The People, cimbálové muziky, tradiční scénka Zarážení hory a slavnostní průvod městem
|Předprodej: jednodenní 300 Kč
dvoudenní 500 Kč
Na místě:
jednodenní 350 Kč
dvoudenní 600 Kč
|sobota a neděle 26. – 27. září
|Velké Žernoseky
|Žernosecké vinobraní
|Hudební vystoupení, historický průvod obcí, ohňostroj, kolotoče, tombola, stánky s občerstvením, burčák, lokální víno
|150 Kč
senioři a ZTP 70 Kč
zdarma pro děti do 15 let
|sobota a neděle 26. – 27. září
|Karlštejn
|Karlštejnské vinobraní
|Císařský průvod s Karlem IV, kejklíři, rytíři, divadélka pro děti, ochutnávky vína a burčáku
|26. září 320 Kč
27. září 220 Kč
|pátek a sobota 2. – 3. října 2026
|Valtice
|Valtické vinobraní
|Lollipopz, Tereza Mašková, Vaťák Revival, Tempus, Circus Brothers, Vesna, Kateřina Marie Tichá & Bandjeez, cimbálové muziky, folklorní soubory, krojovaný průvod, vinařská tombola, prohlídky sklepů ochutnávky místních vín, burčáku a regionálních specialit
|2. září 400 Kč
3. září 600 Kč
dvoudenní 800 Kč
Podrobnější informace najdete na webových stránkách akcí nebo obcí, které vinobraní pořádají.